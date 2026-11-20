A primeira disputa por uma vaga no "BBB 27" começa três dias antes da estreia. De 8 a 10 de janeiro de 2027, candidatos do Pipoca vão passar pelas Casas de Vidro, espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. A etapa vai definir parte do elenco e ainda pode dar vantagens a quem entrar no jogo.

A Globo confirmou que a edição vai reunir anônimos, famosos e ex-participantes. Os nomes dos competidores e a data de divulgação da lista completa seguem sem anúncio oficial. A estreia está marcada para segunda-feira, 11 de janeiro, com Tadeu Schmidt na apresentação e duração prevista de 100 dias.

Quais são os grupos confirmados no BBB 27?

O Pipoca reúne candidatos anônimos, enquanto o Camarote é reservado a celebridades. Os Veteranos são ex-BBBs que voltam ao confinamento para disputar o prêmio mais uma vez. A divisão em três grupos repete o formato adotado no "BBB 26".

Como as Casas de Vidro vão definir parte do elenco?

Tadeu Schmidt vai comandar o "Seleção BBB", que acompanha os candidatos do Pipoca nas Casas de Vidro. Durante os três dias, o público poderá conhecer os concorrentes antes de parte deles seguir para a casa principal.

A novidade está nas provas diárias. Além de disputar vagas, os candidatos poderão conquistar poderes com efeito a partir da estreia. Assim, o desempenho na seleção pode influenciar o jogo desde os primeiros dias de confinamento.

Quem está cotado para o Camarote e os Veteranos?

No Camarote, Maya Massafera teria recebido um convite, segundo o portal LeoDias. Nicole Bahls aparece entre as apostas dos fãs, que associaram uma possível ausência da influenciadora no Carnaval de 2027 ao período de confinamento.

Entre os Veteranos, Lia Khey, do "BBB 10", e Rodrigo Mussi, do "BBB 22", foram procurados pela Globo, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. A participação dos dois segue sem confirmação oficial.