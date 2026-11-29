A primeira disputa do "BBB 27" começa na sexta-feira, 8 de janeiro de 2027. Durante três dias, candidatos do grupo Pipoca vão disputar vagas nas Casas de Vidro e poderão conquistar vantagens para usar na casa principal. A estreia do reality está marcada para segunda-feira, 11 de janeiro, na TV Globo.

Tadeu Schmidt comanda a seleção e a temporada, que tem 100 dias previstos. A edição vai reunir anônimos do Pipoca, famosos do Camarote e ex-participantes no grupo dos Veteranos. A data de divulgação do elenco completo segue em aberto.

Calendário do 'BBB 27' em janeiro

8 a 10 de janeiro , de sexta a domingo. O "Seleção BBB" acompanha candidatos nas Casas de Vidro das cinco regiões do país. O público ajuda a definir parte do elenco do Pipoca, e os candidatos disputam provas diárias que podem render vantagens para quem entrar no jogo.

, de sexta a domingo. O acompanha candidatos nas Casas de Vidro das cinco regiões do país. O público ajuda a definir parte do elenco do Pipoca, e os candidatos disputam provas diárias que podem render vantagens para quem entrar no jogo. 11 de janeiro, segunda-feira. Estreia do "BBB 27" na TV Globo, com a entrada dos participantes na casa principal.

Como fica a programação depois da estreia?

Aos domingos, o Paredão será formado em dois programas. A primeira edição vai ao ar à tarde, depois da "Temperatura Máxima", e dá início à votação dentro da casa. A segunda vem depois do "Fantástico", quando a Prova Bate e Volta define quem segue na berlinda.

Às terças-feiras, a entrevista com o eliminado começa na TV Globo, logo após o programa. Diante de uma plateia, o participante conversa com um fã e um hater, vê suas redes sociais pela primeira vez desde o confinamento e faz uma ligação ao vivo. A conversa continua no "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay.

O Sincerão também muda. Tadeu adiantou que a dinâmica terá elementos de jogo e um formato mais ágil. As regras ainda serão divulgadas pela produção.

Onde assistir e acompanhar o 'BBB 27'?

A TV Globo exibe a estreia do "BBB 27", os programas da temporada e a primeira entrevista com cada eliminado. A partir de 11 de janeiro, o Globoplay transmite as câmeras da casa ao vivo, 24 horas por dia. O "Bate-Papo BBB" vai ao ar no Globoplay e no gshow, que também divulga os anúncios sobre o elenco e as dinâmicas nos canais oficiais do reality.

A Globo também anunciou uma versão virtual da casa no Roblox, com espaços temáticos e desafios. A experiência está prevista para 2027 e segue sem data de lançamento.

Para quem quiser acompanhar o aquecimento, o Globoplay e as redes sociais do BBB já exibem "Missão Ícone", reality em formato vertical que reúne dez criadores de conteúdo. O vencedor ganha uma vaga na equipe de cobertura da Rede BBB.