A primeira torcida do "BBB 27" pode se formar antes de a casa principal abrir. De 8 a 10 de janeiro de 2027, Tadeu Schmidt apresenta o "Seleção BBB", fase pré-programa que acompanha os candidatos do grupo Pipoca na disputa por vagas no reality.

A novidade é que essa etapa também vai valer poderes no jogo. Os candidatos poderão conquistar vantagens nas Casas de Vidro com efeito a partir da estreia da temporada.

O que é o 'Seleção BBB'?

O "Seleção BBB" acompanha a primeira etapa do confinamento dos candidatos do grupo Pipoca. Eles ficarão em Casas de Vidro nas cinco regiões do Brasil, onde o público poderá acompanhar a convivência, conhecer os perfis e ajudar a definir quem entra na casa principal.

As Casas de Vidro voltam após a experiência de 2026. Desta vez, a Globo acrescenta provas diárias à seleção. Quem se sair bem nessas disputas poderá conquistar vantagens para a temporada.

Quais são as outras novidades do BBB 27?

A formação do Paredão vai dividir o domingo em duas edições. A primeira será exibida à tarde, após o "Temperatura Máxima", e dará início à dinâmica. À noite, depois do "Fantástico", a Prova Bate e Volta ajudará a definir quem vai disputar a permanência na casa.

O Sincerão também vai mudar. Segundo Tadeu Schmidt, a dinâmica terá embates mais rápidos e elementos de jogo incorporados ao momento em que os participantes expõem suas opiniões sobre os colegas.

Às terças-feiras, a primeira entrevista com o eliminado será exibida na TV Globo logo após o reality, com plateia e a participação de um fã e um hater. A conversa seguirá no "Bate-Papo BBB", no Gshow e no Globoplay.

Fora da TV, o "BBB 27" terá um espaço no Roblox, onde os fãs poderão explorar ambientes inspirados na casa e participar de desafios. Já o BBB Experience, atração presencial que recria espaços do reality, terá uma edição no Rio de Janeiro.

Quando estreia o 'BBB 27'?

A temporada começa na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo, um dia depois do fim do "Seleção BBB". A edição reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos na casa principal e tem duração prevista de 100 dias.