Sincerão: Globo promete embates mais rápidos e uma dinâmica com mais impacto no jogo (Divulgação / Globo)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12h55.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 12h59.
A Globo anunciou mudanças no formato do Sincerão para o BBB 27, incorporando elementos de jogo para tornar os embates mais dinâmicos e impactantes. O novo formato foi apresentado durante o Upfront da emissora, voltado para o mercado publicitário. Além disso, várias outras novidades foram reveladas para a próxima temporada do reality show.
A Globo anunciou que o Sincerão terá uma nova versão, com embates mais rápidos e reformulado para ter mais peso na disputa. O apresentador Tadeu Schmidt descreveu o novo formato como "gamificado" durante o Upfront, evento da Rede Globo para o mercado publicitário, que foi realizado em outubro.
A emissora quer dar mais ritmo ao momento em que os participantes expõem suas opiniões sobre os colegas de confinamento. A proposta é incorporar elementos de jogo à dinâmica e fazer com que os confrontos tenham mais impacto no que acontece depois na casa.
As tarefas variavam conforme o tema da semana. Em março, por exemplo, os confinados montaram o Pódio dos Medrosos e entregaram medalhas a quem consideravam "covarde", "frouxo" ou "arregão".
Em outra rodada, os participantes usaram plaquinhas para apontar quem fazia os outros de bobo e quem caía nessa.
Além da mudança no Sincerão, a Globo também anunciou novidades nas Casas de Vidro, na formação do Paredão e na entrevista com quem deixar o reality:
O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, na TV Globo. A temporada terá apresentação de Tadeu Schmidt, reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos e tem duração prevista de 100 dias.
Glossário
O que é gamificado?
Termo que descreve a aplicação de elementos de jogos, como desafios, recompensas e pontuações, em atividades que não são naturalmente jogos, para aumentar o engajamento e a motivação das pessoas.
O que é mercado publicitário?
Setor econômico responsável pela compra, venda e gestão de espaços publicitários em diversos meios de comunicação, como televisão, rádio, jornais, internet e outdoors, visando promover produtos, serviços ou marcas.