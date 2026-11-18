A Globo anunciou que o Sincerão terá uma nova versão, com embates mais rápidos e reformulado para ter mais peso na disputa. O apresentador Tadeu Schmidt descreveu o novo formato como "gamificado" durante o Upfront, evento da Rede Globo para o mercado publicitário, que foi realizado em outubro.

O que muda no Sincerão do BBB 27?

A emissora quer dar mais ritmo ao momento em que os participantes expõem suas opiniões sobre os colegas de confinamento. A proposta é incorporar elementos de jogo à dinâmica e fazer com que os confrontos tenham mais impacto no que acontece depois na casa.

Como funcionava o Sincerão no BBB 26?

As tarefas variavam conforme o tema da semana. Em março, por exemplo, os confinados montaram o Pódio dos Medrosos e entregaram medalhas a quem consideravam "covarde", "frouxo" ou "arregão".

Em outra rodada, os participantes usaram plaquinhas para apontar quem fazia os outros de bobo e quem caía nessa.

Quais são as outras novidades do BBB 27?

Além da mudança no Sincerão, a Globo também anunciou novidades nas Casas de Vidro, na formação do Paredão e na entrevista com quem deixar o reality:

Reality vertical antes da estreia. Ainda em 2026, criadores de conteúdo vão disputar desafios sobre o universo do programa. Quem vencer fará parte da equipe de criadores do "BBB 27" .

Ainda em 2026, criadores de conteúdo vão disputar desafios sobre o universo do programa. Quem vencer fará parte da equipe de criadores do . Casas de Vidro com provas por poderes. De 8 a 10 de janeiro, Tadeu Schmidt comanda o "Seleção BBB" , que acompanha candidatos a Pipoca nas cinco regiões do país. A etapa define parte do elenco e terá provas que valem poderes para usar no jogo.

De 8 a 10 de janeiro, comanda o , que acompanha candidatos a Pipoca nas cinco regiões do país. A etapa define parte do elenco e terá provas que valem poderes para usar no jogo. Paredão em duas etapas aos domingos. A formação começa à tarde, depois de "Temperatura Máxima" , e termina à noite, após o "Fantástico" , com a Prova Bate e Volta.

A formação começa à tarde, depois de , e termina à noite, após o , com a Prova Bate e Volta. Eliminado frente a frente com fã e hater. Às terças-feiras, a primeira entrevista será exibida na TV Globo logo após a eliminação, com plateia e a participação de um fã e um hater. O eliminado terá o primeiro acesso às redes sociais após o confinamento e fará uma ligação ao vivo. A conversa continua no "Bate-Papo BBB" , no gshow e no Globoplay.

Às terças-feiras, a primeira entrevista será exibida na TV Globo logo após a eliminação, com plateia e a participação de um fã e um hater. O eliminado terá o primeiro acesso às redes sociais após o confinamento e fará uma ligação ao vivo. A conversa continua no , no gshow e no Globoplay. Casa virtual no Roblox e experiência no Rio. Os fãs poderão explorar espaços inspirados no reality e participar de desafios no Roblox. Já o BBB Experience, que esteve em São Paulo na edição anterior, terá uma instalação imersiva no Rio de Janeiro.

Quando estreia o BBB 27?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, na TV Globo. A temporada terá apresentação de Tadeu Schmidt, reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos e tem duração prevista de 100 dias.