Após oito anos de governo do socialista Pedro Sánchez, a Espanha deu um passo em direção à mudança de comando político neste domingo, 29. O Partido Popular (PP), de centro-direita, liderado por Alberto Núñez Feijóo, venceu as eleições gerais do país.

Com 96% dos votos apurados, o PP obteve 32,4% dos votos e conquistou 132 das 350 cadeiras do Congresso dos Deputados, cinco a menos do que em 2023. O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Sánchez, ficou em segundo lugar, com 28,9% dos votos e 115 assentos.

O Vox, partido de extrema direita liderado por Santiago Abascal, superou as expectativas e ampliou sua representação parlamentar de 33 para 53 deputados. Juntos, PP e Vox somam 185 cadeiras, superando as 176 necessárias para alcançar a maioria absoluta no Parlamento. Com o apoio dos dois deputados da União do Povo Navarro (UPN), o bloco chega a 187 assentos.

Pedro Sánchez já telefonou para Alberto Núñez Feijóo para parabenizá-lo pela vitória. A participação eleitoral ficou próxima de 80%.

O resultado abre caminho para uma possível coalizão entre PP e Vox, que pode levar a extrema direita a integrar o governo nacional espanhol pela primeira vez desde a redemocratização do país, iniciada em 1975, após o fim da ditadura de Francisco Franco.

Uma mudança de governo em Madri, entretanto, terá repercussões para além das fronteiras espanholas. As políticas de imigração, as relações com o Brasil e o futuro do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul estão entre os principais pontos de atenção.

Em entrevista à EXAME, Sérgio Castaño Riaño, analista político na Espanha, afirma que uma mudança de governo no país representaria mais um avanço das forças conservadoras no continente europeu.

“Uma mudança de governo na Espanha reforçaria o deslocamento do centro de gravidade político da União Europeia para a direita", diz Riaño. “Um possível ponto de atrito será o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, apoiado pelo PP, mas rejeitado pelo Vox.”

Uma das eleições mais importantes desde o fim da ditadura

Considerada uma das disputas eleitorais mais importantes da Espanha desde o fim da ditadura franquista e o retorno da democracia, a eleição deste domingo foi marcada por recordes de participação popular ao longo do dia.

Mais de 38,6 milhões de espanhóis foram convocados a ir às urnas, dos quais 1,6 milhão estavam aptos a votar pela primeira vez após completar 18 anos.

Mesmo diante da expectativa de uma elevada participação, o comparecimento dos eleitores superou marcas históricas durante a jornada eleitoral.

Até as 18h, no horário local, 68,1% dos eleitores já haviam votado, cerca de 15 pontos percentuais acima do registrado no mesmo horário nas eleições de 2023.

Assim como ocorre nas eleições brasileiras, os locais de votação reuniram diferentes gerações. Jovens que exerceram o direito ao voto pela primeira vez dividiram espaço com idosos, alguns em cadeiras de rodas, que fizeram questão de participar da definição do futuro político do país.

A mobilização ganha ainda mais relevância porque, diferentemente do Brasil, o voto na Espanha não é obrigatório.

A disputa também despertou grande interesse internacional. Mais de 40 veículos de comunicação estrangeiros foram credenciados para acompanhar as eleições espanholas.

As eleições foram antecipadas por Sánchez em outubro, após uma derrota no Congresso em medidas relacionadas à política habitacional. Inicialmente, os espanhóis voltariam às urnas em 2027.

Eleições na Espanha: 45,75% dos eleitores haviam votado até as 14h no horário de Madri. (Foto por JORGE GUERRERO / AFP)

Qual será o papel de Santiago Abascal no próximo governo da Espanha?

Embora Alberto Núñez Feijóo tenha conquistado a vitória nas urnas, um dos principais personagens das negociações para a formação do próximo governo espanhol será Santiago Abascal, presidente do Vox desde 2014 e uma das principais lideranças da extrema direita espanhola.

Ex-integrante do Partido Popular, Abascal consolidou sua trajetória política à frente do Vox defendendo políticas migratórias mais restritivas, a redução de impostos, a revisão de políticas ambientais e uma maior centralização do poder do Estado espanhol.

Caso Feijóo dependa dos votos do Vox para alcançar a maioria parlamentar, Abascal poderá utilizar sua força política para negociar cargos ministeriais, uma eventual vice-presidência do governo e a incorporação de propostas de seu partido ao programa da nova administração.

O apoio do Vox, entretanto, não significa necessariamente que Abascal ocupará um cargo no Executivo. Outra possibilidade é que o partido ofereça sustentação parlamentar a Feijóo sem integrar formalmente o governo.

Embora PP e Vox compartilhem determinadas agendas, os dois partidos apresentam diferenças importantes em relação ao futuro da integração europeia.

Enquanto o Partido Popular mantém uma trajetória historicamente pró-União Europeia, o Vox defende maior autonomia dos Estados nacionais em relação às instituições comunitárias.

Na avaliação de Riaño, o impacto de uma eventual aliança dependerá do espaço conquistado pelo partido de Abascal.

“A influência do Vox dependeria de seu peso dentro do governo, especialmente em questões como imigração, políticas ambientais e integração europeia. Mais do que uma ruptura com Bruxelas, é de se esperar uma reconfiguração das alianças políticas da Espanha dentro da União Europeia”, afirma.

Santiago Abascal, presidente do Vox (Europa Press News / Colaborador/Getty Images)

O que muda na União Europeia?

A eventual saída de Sánchez reduzirá a representação da social-democracia entre os governos das grandes economias europeias, em um momento de avanço das forças de direita em diferentes países do continente.

Na avaliação de Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e da FGV-SP (Fundação Getulio Vargas), uma coalizão entre PP e Vox poderá aproximar a Espanha de determinadas agendas defendidas pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

A diferença estaria na composição das coalizões. Enquanto na Itália a extrema direita governa em parceria com partidos de direita mais moderados, na Espanha uma eventual coalizão teria a centro-direita no comando, com o apoio da extrema direita.

O movimento também poderá ampliar as divergências entre os governos nacionais e as instituições europeias em questões relacionadas às políticas migratórias, sociais e à pauta de costumes.

O que muda para os imigrantes na Espanha?

Um dos principais temas da campanha eleitoral, a imigração está entre as agendas que podem sofrer mudanças significativas em um governo liderado pela direita.

As pressões migratórias nas Ilhas Canárias e em Ceuta, enclave espanhol no norte da África, ampliaram o debate sobre o controle das fronteiras e a cooperação com países africanos.

Enquanto o governo Sánchez defendeu iniciativas de regularização de imigrantes, o Vox propõe políticas mais restritivas, incluindo a ampliação das deportações.

Uma eventual aliança entre PP e Vox poderá fortalecer a defesa de políticas migratórias mais rígidas dentro da União Europeia.

“Nós temos aqui todo um cenário bastante positivo para as forças de direita que se projetaram no continente, no bloco europeu, a favor de uma política mais restritiva à migração”, diz Vieira.

Segundo Riaño, a mudança também poderá pressionar a União Europeia a estabelecer novas condições para a concessão de recursos financeiros ao Marrocos, considerando o cumprimento de compromissos relacionados ao controle fronteiriço e à readmissão de imigrantes.

Apesar das diferenças ideológicas, o país africano continuará sendo um parceiro estratégico da Espanha.

“A contradição é que, quanto mais restritiva a Espanha quiser ser em relação à imigração irregular, maior será sua necessidade de cooperar com o Marrocos”, afirma o analista.

O que a vitória da direita na Espanha significa para o Brasil?

A proximidade ideológica entre Pedro Sánchez e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva favoreceu o diálogo político entre Brasil e Espanha nos últimos anos.

Uma mudança no comando espanhol poderá reduzir essa afinidade, mas os interesses econômicos tendem a limitar eventuais desgastes diplomáticos.

“A saída de Pedro Sánchez poderia provocar um esfriamento das relações políticas com o Brasil devido à perda de afinidade ideológica entre os dois governos. No entanto, os importantes interesses empresariais espanhóis no Brasil e a parceria estratégica entre ambos os países favorecem o pragmatismo”, afirma Riaño.

A Espanha mantém uma presença empresarial relevante na economia brasileira. Companhias como Santander, Telefónica, controladora da Vivo, Iberdrola, controladora da Neoenergia, e Mapfre atuam em setores estratégicos, como serviços financeiros, telecomunicações, energia e seguros.

Esses interesses econômicos tendem a funcionar como um contraponto a eventuais divergências diplomáticas.

Vieira cita como exemplo a relação entre Lula e Giorgia Meloni, que, apesar das diferenças ideológicas, mantiveram o diálogo diplomático.

“O pragmatismo deve prevalecer”, afirma.

Acordo entre União Europeia e Mercosul pode ser ponto de atrito

Um dos principais pontos de atenção para o Brasil será a posição do próximo governo espanhol em relação ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

Historicamente, a Espanha desempenha um papel importante na aproximação política e econômica entre a Europa e a América Latina.

No entanto, uma eventual coalizão de direita coloca em evidência uma divergência entre seus potenciais integrantes: enquanto o PP de Feijóo apoia o acordo comercial, o Vox de Abascal se posiciona contra ele.

Essa diferença poderá gerar tensões internas no próximo governo espanhol e influenciar a atuação de Madri nas discussões europeias relacionadas ao Mercosul.

Para Riaño, entretanto, os interesses econômicos e estratégicos devem prevalecer sobre as diferenças partidárias nas relações entre Brasil e Espanha.

“As diferenças ideológicas podem condicionar as relações diplomáticas, mas dificilmente se sobreporão aos interesses econômicos e estratégicos de ambos os países”, afirma.

Crise da moradia será um dos principais desafios do próximo governo

Além da imigração, a dificuldade de encontrar moradias a preços acessíveis está entre os principais desafios que o próximo governo espanhol terá de enfrentar.

O espanhol Martín Daburner, de 48 anos, motorista e morador de Madri, conta que precisou se mudar diversas vezes com a família nos últimos três anos para bairros cada vez mais afastados do centro devido à alta dos aluguéis.

“A cada mudança, vamos para um bairro mais distante, porque os aluguéis ficam cada vez mais caros e chega um momento em que não conseguimos mais pagar. A classe média tem se afastado dos centros”, afirma.

Na avaliação de Vieira, ainda existem incertezas sobre como uma eventual coalizão de direita enfrentaria a crise habitacional, especialmente em grandes centros urbanos como Madri e Barcelona.

O desafio do próximo governo será conciliar o crescimento econômico com políticas capazes de ampliar o acesso à habitação.

Greve dos espanhóis por causa da alta do valor dos aluguéis (Em 3 de outubro de 2026, milhares de manifestantes ocuparam as ruas de Madr/Getty Images)

Feijóo será o próximo presidente do governo da Espanha?

Apesar da vitória nas urnas, Alberto Núñez Feijóo ainda precisa conquistar apoio parlamentar para assumir a presidência do governo espanhol.

No sistema parlamentarista do país, os eleitores escolhem seus representantes no Parlamento, e a formação do governo depende da capacidade de articulação política dos partidos.

O Congresso dos Deputados é composto por 350 parlamentares. Para assumir o governo, um candidato precisa conquistar 176 votos na primeira votação de investidura ou obter maioria simples em uma segunda votação.

Após consultar os representantes dos partidos com assento parlamentar, caberá ao rei Felipe VI propor um candidato à presidência do governo, que deverá ser submetido à votação no Congresso.

As negociações determinarão não apenas quem comandará a Espanha nos próximos anos, mas também qual será a influência de Santiago Abascal e do Vox sobre as políticas econômicas, sociais e migratórias do país.

Apesar das possíveis mudanças no comando espanhol, Vieira avalia que a relação com o Brasil deverá permanecer sólida, sustentada pelos interesses comerciais e empresariais de ambos os países.

“Nós temos então todo um cenário bastante positivo para a manutenção, qualquer que seja o resultado, das relações Brasil-Espanha”, diz o professor.