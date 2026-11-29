Reduzir a jornada de trabalho sem comprometer a produtividade ou aumentar os custos da operação é um dos principais desafios das empresas brasileiras diante das discussões sobre o fim da escala 6x1. Na TIM Brasil, a solução passou por uma revisão do modelo de atendimento ao consumidor e da distribuição dos funcionários nas lojas.

A operadora de telecomunicações, que reúne mais de 8 mil funcionários no país, decidiu substituir a escala 6x1 (de seis dias de trabalho e um de descanso) pela jornada 5x2 para os consultores de vendas das lojas em 2026.

A mudança exigiu contratações em algumas unidades, mas, segundo a companhia, os investimentos adicionais foram compensados por economias operacionais.

"Foi uma operação ganha-ganha para todos", afirma Maria Antonietta Russo, vice-presidente de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil, em entrevista à EXAME.

A iniciativa faz parte da estratégia que levou a companhia a figurar novamente entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026, realizado em parceria com a Mercer.

Maria Antonietta Russo, vice-presidente de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil (TIM Brasil /Divulgação)

Como a TIM conseguiu acabar com a escala 6x1

O projeto começou em abril de 2026 e, inicialmente, tinha como objetivo melhorar a experiência dos consumidores nas lojas da operadora.

A companhia passou a analisar o fluxo de clientes, as necessidades de atendimento e a distribuição das equipes em diferentes unidades do país. A partir desse diagnóstico, identificou uma oportunidade de reorganizar a operação e, ao mesmo tempo, oferecer dois dias de descanso semanal aos funcionários.

Em setembro, a mudança foi formalizada por meio de acordo coletivo.

A implementação, no entanto, não seguiu uma fórmula única. Enquanto algumas lojas precisaram aumentar o número de funcionários, outras passaram por ajustes na distribuição dos profissionais.

Com a reorganização, a companhia conseguiu, segundo a executiva, equilibrar os investimentos adicionais com as economias geradas pela revisão da operação.

A experiência da TIM mostra como o debate sobre a redução da jornada de trabalho também passa pela capacidade das empresas de rever processos e modelos de produtividade.

Para a vice-presidente, o desafio da gestão de pessoas não está apenas em ampliar os benefícios, mas em compreender o impacto dessas iniciativas na vida dos profissionais.

"Não é somente o que você faz, mas quanto isso é percebido como valor pelo colaborador", diz Russo.

Além do fim da escala 6x1: licença-paternidade de 30 dias

A redução da jornada nas lojas não foi a única mudança promovida pela TIM em 2026 para ampliar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos funcionários.

A operadora também estendeu a licença-paternidade de 20 para 30 dias, medida formalizada em acordo coletivo.

Para as mulheres, além dos 180 dias de licença-maternidade, a companhia oferece a possibilidade de trabalhar em home office por até 90 dias após o retorno, desde que a função seja compatível com o trabalho remoto.

Na prática, uma funcionária pode passar seis meses de licença-maternidade e trabalhar de casa por mais três meses. Para os pais, o período de trabalho remoto pode chegar a 60 dias após o fim da licença.

A empresa também mantém programas de mentoria e acompanhamento individualizado para mulheres que retornam da licença-maternidade, além de iniciativas de apoio às profissionais que enfrentam a menopausa.

Segundo Russo, ampliar a participação dos homens nos cuidados familiares também é parte da estratégia para promover a igualdade de gênero no ambiente corporativo.

Hoje, as mulheres representam 50% do quadro de funcionários da TIM, mas ocupam 37% dos cargos de liderança.

Funcionários podem escolher os próprios benefícios

Em uma empresa com mais de 8 mil profissionais, diferentes gerações e operações espalhadas pelo Brasil, outro desafio é oferecer benefícios que atendam às necessidades individuais dos funcionários.

Para isso, a TIM aposta no Beneflex, sistema que permite aos profissionais escolher benefícios de acordo com suas prioridades.

"Nosso maior benefício é o sistema de Beneflex, onde cada um pode escolher o benefício que prefere", afirma Russo.

A lógica é que um funcionário em início de carreira pode ter necessidades diferentes das de um profissional com filhos pequenos ou próximo da aposentadoria.

"Não é o benefício em si, é o fato de que posso dar liberdade de escolha."

A companhia pretende aprimorar esse modelo com o apoio da inteligência artificial, utilizando a tecnologia para compreender melhor as demandas dos profissionais.

Os desafios da TIM para 2027

Depois de rever a jornada de trabalho nas lojas e ampliar os benefícios relacionados à parentalidade, a TIM terá entre suas prioridades para 2027 o fortalecimento da saúde emocional dos funcionários e a preparação das equipes para as transformações provocadas pela inteligência artificial.

A operadora mantém uma academia dedicada ao tema e desenvolveu, em parceria com uma startup sediada em Berlim, uma avaliação voluntária de competências em IA. Mais de 90% do público convidado participou da iniciativa.

Os resultados deverão orientar os investimentos em capacitação profissional.

Para Russo, assim como na revisão da jornada de trabalho, a adoção de novas tecnologias precisa conciliar as necessidades do negócio com o desenvolvimento das pessoas.

"A inteligência artificial não vem para substituir a inteligência humana, mas para valorizá-la, incrementá-la e potencializá-la", afirma.