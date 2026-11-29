O cantor e compositor Mike Love, um dos fundadores e principais vocalistas dos Beach Boys, morreu aos 85 anos na noite deste sábado, 28. A informação foi confirmada por sua assessora de imprensa, Katie Altman, a veículos de comunicação americanos. A causa da morte não foi divulgada.

O músico estava acompanhado de familiares, segundo o comunicado. Love foi uma das vozes responsáveis por popularizar a surf music na década de 1960 e participou da composição de alguns dos maiores sucessos da banda, entre eles California Girls, Good Vibrations e I Get Around.

“Ele será lembrado por seu talento singular e por inspirar gerações de músicos”, afirmou Altman, em nota.

A saúde do cantor vinha sendo motivo de preocupação entre os fãs desde julho deste ano, quando Love se apresentou com os Beach Boys no Hollywood Bowl, em Los Angeles. Nas semanas seguintes, a banda cancelou parte de sua turnê para que o músico pudesse se recuperar.

Love retornou aos palcos para duas apresentações, nas quais cantou sentado. Seu último show ocorreu em 10 de outubro, no Ryman Auditorium, em Nashville, no estado americano do Tennessee.

Após a apresentação, o cantor afirmou, em um e-mail ao jornal The New York Times, que estava concentrando seus esforços na recuperação para voltar aos palcos.

A morte de Love ocorre pouco mais de um ano após a de seu primo Brian Wilson, principal responsável pela direção musical dos Beach Boys, que morreu em junho de 2025, aos 82 anos.

Quem foi Mike Love, fundador dos Beach Boys

Michael Edward Love nasceu em 15 de março de 1941, em Los Angeles, na Califórnia. Ainda na infância, começou a cantar com Brian Wilson em reuniões e celebrações familiares.

Em 1961, os dois se juntaram aos irmãos de Brian, Dennis e Carl Wilson, e ao guitarrista Al Jardine para formar os Beach Boys, na cidade californiana de Hawthorne.

O primeiro single do grupo, Surfin', foi lançado naquele mesmo ano. Em 1962, a banda assinou contrato com a gravadora Capitol Records e lançou seu primeiro álbum de estúdio, Surfin' Safari.

Com letras sobre praias, carros, relacionamentos e o estilo de vida da juventude californiana, os Beach Boys conquistaram espaço nas rádios americanas e ajudaram a difundir a cultura do surfe internacionalmente.

Love teve participação central na construção da identidade musical do grupo. Enquanto Brian Wilson se dedicava principalmente às melodias, aos arranjos e à produção musical, o primo contribuía com as letras e os vocais.

Ao longo da década de 1960, os Beach Boys também passaram a explorar composições e arranjos mais complexos. Um dos marcos dessa mudança foi o lançamento de Pet Sounds, em 1966, álbum que influenciou artistas como os Beatles e se tornou uma referência na história da música pop.

Ao longo de sua trajetória, a banda vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e emplacou quatro músicas no topo da Billboard Hot 100, uma das principais paradas musicais dos Estados Unidos.

Em 1988, os integrantes foram incorporados ao Rock and Roll Hall of Fame. No mesmo ano, os Beach Boys voltaram ao primeiro lugar das paradas americanas com Kokomo, outra composição que contou com a participação de Love.

A relação com Brian Wilson e a trajetória nos palcos

A parceria entre Love e Brian Wilson também foi marcada por divergências criativas e disputas judiciais envolvendo os direitos autorais das músicas da banda.

Em 1994, Love venceu uma ação judicial que lhe garantiu o reconhecimento como coautor de dezenas de composições dos Beach Boys.

Apesar dos conflitos e das mudanças na formação do grupo, o vocalista permaneceu à frente das apresentações da banda. Em 2012, voltou a dividir os palcos com Brian Wilson e outros antigos integrantes em uma turnê comemorativa de 50 anos dos Beach Boys, acompanhada do lançamento do álbum That's Why God Made the Radio.

Em junho de 2025, um dia após o anúncio da morte de Brian Wilson, Love foi homenageado com sua entrada no Songwriters Hall of Fame, instituição dedicada ao reconhecimento de compositores. Durante a cerimônia, prestou homenagem ao primo e parceiro musical.

Quais integrantes dos Beach Boys já morreram

Com a morte de Mike Love, quatro dos cinco integrantes da formação original dos Beach Boys já morreram.

O primeiro foi Dennis Wilson, baterista da banda, que morreu afogado em dezembro de 1983, aos 39 anos, na Califórnia.

Em fevereiro de 1998, Carl Wilson, guitarrista e vocalista do grupo, morreu aos 51 anos em decorrência de complicações de um câncer de pulmão. Ele foi a voz principal de canções como "God Only Knows".

Mais recentemente, em 11 de junho de 2025, morreu Brian Wilson, compositor e produtor responsável por parte significativa do repertório dos Beach Boys e pelas experimentações sonoras que marcaram a carreira da banda.

Com a morte de Love, o guitarrista e vocalista Al Jardine passa a ser o único integrante vivo da formação original do quinteto.