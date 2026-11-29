A vitória da direita nas eleições gerais da Espanha, neste domingo, 29, abre um novo capítulo para a economia do país e para os negócios de suas multinacionais no exterior. Para gigantes espanholas com forte presença no Brasil, como Santander, Telefónica, controladora da Vivo, e Iberdrola, controladora da Neoenergia, a mudança no comando político pode representar novas oportunidades de investimentos.

Após oito anos de governo do socialista Pedro Sánchez, o Partido Popular (PP), de centro-direita, liderado por Alberto Núñez Feijóo, venceu as eleições. Com mais de 97% dos votos apurados, o PP e o Vox, de extrema direita, somavam 187 das 350 cadeiras do Congresso dos Deputados, superando as 176 necessárias para a maioria absoluta.

O resultado abre caminho para uma coalizão entre os dois partidos e para uma mudança na política econômica espanhola, com possíveis reflexos nos setores bancário, de telecomunicações e de energia.

Em entrevista à EXAME, Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais, afirma que uma agenda de redução de impostos e de estímulo à iniciativa privada pode favorecer a rentabilidade das grandes empresas espanholas.

“Para o setor bancário, telecomunicações e energia, a vitória do Vox e do PP significa mais lucros no futuro, tendo em vista uma agenda de diminuição de impostos”, afirma Lucena.

Menos impostos e mais investimentos

A vitória da direita ocorre em um momento em que, segundo Lucena, a economia espanhola cresce acima da média da União Europeia, mas enfrenta desafios internos, como a crise imobiliária e a dificuldade de acesso à moradia.

Na avaliação do economista, uma política tributária mais favorável às empresas poderia ampliar a disponibilidade de capital das multinacionais espanholas e estimular novos investimentos, tanto no mercado doméstico quanto no exterior.

O setor imobiliário também poderia ser beneficiado por medidas de redução de impostos que incentivassem a construção de moradias, um dos principais temas da campanha eleitoral.

Por outro lado, a participação do Vox em um eventual governo liderado pelo PP pode gerar incertezas sobre a relação de Madri com Bruxelas, especialmente em questões relacionadas à integração europeia e às políticas comerciais.

“Os partidos mais à direita criticam muito as políticas integracionalistas e, muitas vezes, internacionalistas de Bruxelas”, afirma o economista.

O Brasil pode receber mais investimentos espanhóis?

A presença espanhola na economia brasileira é especialmente relevante em setores estratégicos. O Santander está entre os maiores bancos privados do país, a Vivo (da Telefónica) é uma das principais operadoras de telecomunicações do mercado nacional e a Neoenergia atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Segundo Lucena, uma melhora nas condições fiscais das matrizes espanholas pode favorecer a expansão dessas operações no Brasil, sobretudo em mercados que oferecem perspectivas atrativas de retorno financeiro.

“Se você tem na sua matriz um cenário fiscal e um cenário de impostos melhor, isso significa que esses sócios podem não só investir lá, mas pensar na possibilidade de novos investimentos nas suas filiais que têm mais retorno”, afirma.

Na prática, uma eventual redução da carga tributária na Espanha poderia ampliar a capacidade financeira desses grupos para investir em infraestrutura energética, redes de telecomunicações, tecnologia e serviços financeiros no Brasil.

Esse movimento, contudo, dependerá das medidas efetivamente adotadas pelo próximo governo espanhol e das estratégias de investimento de cada companhia.

O que dizem os analistas na Espanha?

Ouvido pela EXAME diretamente da Espanha, Sérgio Castaño Riaño, analista político espanhol, avalia que, mais do que a orientação ideológica do próximo governo, a prioridade das multinacionais será a manutenção da estabilidade econômica e da segurança jurídica nos mercados em que atuam.

“Para Santander, Telefónica e Neoenergia, é fundamental manter a estabilidade das relações entre Espanha e Brasil, assim como a segurança jurídica e a continuidade de seus investimentos. Suas operações no Brasil dependem, principalmente, da legislação e da situação econômica brasileiras”, afirma.

Na avaliação do analista, o principal risco seria uma eventual divergência política entre Brasília e Madri ultrapassar o campo diplomático e chegar ao ambiente de negócios.

“O principal risco seria que as diferenças ideológicas entre os governos acabassem sendo transferidas para o âmbito econômico. As grandes empresas multinacionais precisam de estabilidade política e previsibilidade regulatória, independentemente da orientação política dos governos”, diz Riaño.

Apesar desse risco, o analista espanhol não acredita que a mudança de governo comprometa a estabilidade das operações dessas companhias no mercado brasileiro.

“Diferentemente do que aconteceu anos atrás na Argentina ou na Venezuela, duvido que essa mudança política acabe afetando a estabilidade das empresas”, afirma.

Agronegócio brasileiro tem motivo para preocupação?

Se, por um lado, a vitória da direita pode favorecer os investimentos privados, por outro, uma mudança na política comercial espanhola representa um ponto de atenção para o Brasil, especialmente para o agronegócio.

Historicamente, a Espanha tem sido uma das principais defensoras da aproximação comercial entre a União Europeia e a América Latina. Durante o governo de Pedro Sánchez, o país apoiou o acordo entre o Mercosul e o bloco europeu.

Lucena avalia que uma eventual influência do Vox sobre a política externa espanhola poderia aproximar Madri de posições mais protecionistas, semelhantes às defendidas pela França em relação a determinados produtos agrícolas brasileiros.

“A Espanha sempre foi uma grande defensora do acordo do Mercosul e da União Europeia, o que é muito positivo. Agora, eu não sei se, no modelo protecionista à direita, a Espanha vai ter esse mesmo posicionamento”, afirma.

Na avaliação do economista, o avanço de uma agenda protecionista pode representar um risco para os exportadores brasileiros, embora ainda seja cedo para determinar qual será a posição do novo governo espanhol.

'O pragmatismo deve prevalecer'

Já Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, não acredita que a vitória da direita comprometa as relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Espanha.

A presença de grandes grupos empresariais espanhóis na América Latina, como Santander e Telefónica, é um dos fatores que sustentam essa avaliação.

Na visão do professor, os interesses econômicos das multinacionais espanholas na região ajudam a preservar as relações bilaterais, mesmo diante das diferenças ideológicas entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o futuro governo espanhol.

“O pragmatismo deve prevalecer”, afirma Vieira.

O professor também destaca o interesse histórico da Espanha no fortalecimento das relações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia, independentemente da orientação ideológica de seus governantes.

Vieira cita como exemplo a relação entre Lula e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que, apesar das diferenças ideológicas, mantiveram o diálogo diplomático.

Para o especialista, o peso dos negócios espanhóis no mercado brasileiro e os interesses comerciais compartilhados entre os dois países devem contribuir para a continuidade das relações bilaterais.

“Nós temos então todo um cenário bastante positivo para a manutenção, qualquer que seja o resultado, das relações Brasil-Espanha”, diz o professor.