De prêmio milionário ao Quarto Branco: os recordes do BBB 26

O Big Brother Brasil 26 ainda não chegou ao fim, mas já garantiu seu lugar na história do programa. A temporada acumula uma série de marcas inéditas — do prêmio ao Quarto Branco.

Recordes do BBB 26

O maior prêmio já pago pelo reality

O BBB 26 anunciou o maior prêmio da história do programa já na noite de estreia.

O apresentador Tadeu Schmidt revelou que o valor inicial de R$ 2,72 milhões foi dobrado com o apoio do patrocinador Mercado Pago, chegando a R$ 5,44 milhões.

As lideranças

Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy se destacaram como os maiores líderes da edição, ao conquistarem a coroa quatro vezes cada. Além do prestígio dentro da casa, os dois passaram a integrar o ranking dos participantes com mais lideranças na história do programa.

Os brothers ainda ficam abaixo de Lucas Buda (BBB 24), Kadu Parga (BBB 10) e Maike Allan (BBB 25), os maiores vencedores de provas do Líder da história, com cinco conquistas cada.

Cinco Casas de Vidro pela primeira vez

O BBB 26 foi o primeiro a ter Casas de Vidro nas cinco regiões do Brasil, com um casal representando cada região. Também foi a primeira edição em que dez participantes entraram na casa por meio dessa dinâmica.

Quarto Branco mais longo da história

O Quarto Branco do BBB 26, que reuniu os participantes remanescentes das Casas de Vidro, estabeleceu o recorde histórico de reality, com mais de 120 horas de duração — superando a marca anterior de 50 horas, registrada no BBB 10.

A edição mais longa

Os participantes da temporada devem completar 103 dias de confinamento — considerando o período nas Casas de Vidro —, superando os 100 dias das edições de 2020 a 2025 e se tornando a edição mais longa da história do programa.

Engajamento recorde no X

Fora da casa, os números também impressionam. Em março, o BBB 26 atingiu 1 bilhão de curtidas no X — recorde histórico da plataforma para o programa.

Comparação de audiência

A audiência na TV aberta cresceu 6% em relação ao BBB 25, com média de 17 pontos no Painel Nacional de Televisão. Ao longo da temporada, o reality alcançou uma média de 26,3 milhões de pessoas por dia, considerando as transmissões em TV aberta, paga e digital.

Apenas no consumo linear, via TV Globo e Multishow, o programa foi visto por mais de 130 milhões de brasileiros — mais da metade da população do país — até o dia 15 de abril.

No Globoplay, o BBB 26 se tornou a edição mais consumida da história da plataforma. Em comparação com o BBB 25, houve crescimento de 74% em consumo e de 36% em alcance. O número que mais chamou atenção, no entanto, foi o crescimento de 144% na audiência do público entre 18 e 24 anos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.