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Raízen vende Usina Caarapó para Adecoagro em operação de R$ 760 milhões

Negócio faz parte da estratégia da companhia de otimizar ativos e simplificar operações durante a recuperação extrajudicial

Raízen: Após a conclusão da operação, a Raízen passará a operar um portfólio de 23 usinas, com capacidade instalada de moagem de aproximadamente 69 milhões de toneladas por safra. (Raízen/Divulgação)

Raízen: Após a conclusão da operação, a Raízen passará a operar um portfólio de 23 usinas, com capacidade instalada de moagem de aproximadamente 69 milhões de toneladas por safra. (Raízen/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 20 de julho de 2026 às 11h26.

A Raízen anunciou nesta segunda-feira, 20, a venda da Usina Caarapó, em Mato Grosso do Sul, para a Adecoagro.

O valor total da operação, que também inclui a cessão da cana-de-açúcar da companhia e dos contratos com fornecedores vinculados à unidade, é estimado em R$ 760 milhões.

Após a conclusão da operação, a Raízen passará a operar um portfólio de 23 usinas, com capacidade instalada de moagem de aproximadamente 69 milhões de toneladas por safra

Segundo a empresa, a venda está alinhada à estratégia de otimização do portfólio de ativos e de simplificação das operações.

A medida ocorre em um momento em que a companhia está em recuperação extrajudicial desde junho, processo que engloba mais de R$ 65 bilhões em dívidas. O objetivo, segundo a Raízen, é melhorar a rentabilidade de seu portfólio agroindustrial. 

A Usina Caarapó está localizada no município de Caarapó (MS), a cerca de 100 quilômetros das unidades de Angélica e Ivinhema, também operadas pela Adecoagro.

A planta tem capacidade para produzir açúcar, etanol hidratado, etanol anidro e energia renovável, ampliando a integração operacional da companhia no Estado.

A conclusão da venda ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do cumprimento das demais condições precedentes previstas nos contratos. 

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