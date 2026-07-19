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À la Super Bowl: Shakira, Madonna, Justin Bieber e BTS fazem história na final da Copa

Fifa estreou show do intervalo em final de Copa do Mundo para promover fundo global de educação

Shakira liderou o primeiro show do intervalo da história de uma final de Copa do Mundo, realizado no MetLife Stadium. (AFP)

Shakira liderou o primeiro show do intervalo da história de uma final de Copa do Mundo, realizado no MetLife Stadium. (AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 18h03.

A Fifa realizou neste domingo, 19, o primeiro show do intervalo da história de uma final de Copa do Mundo, transformando o intervalo da decisão entre Argentina e Espanha em um espetáculo inspirado no Super Bowl, com apresentações de Shakira, Madonna, BTS e Justin Bieber.

O evento fez com que o intervalo da partida fosse ampliado. Ao todo, foram 27 minutos entre o fim do primeiro tempo e o reinício do jogo, acima dos 15 minutos previstos pelas regras do futebol.

Shakira, Madonna, BTS e Justin Bieber comandam show

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação de Dai Dai, música oficial da Copa do Mundo de 2026, interpretada por Shakira e pelo cantor nigeriano Burna Boy. Eles foram acompanhados pelos vencedores do concurso Dai Dai Challenge e pelo grupo de dança ugandês Ghetto Kids.

Madonna também subiu ao palco, acompanhada pelos ex-jogadores brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Nazário.

Já o BTS participou do espetáculo, enquanto Justin Bieber apresentou a música Everything Hallelujah apenas com voz e violão.

Integrantes do grupo de K-pop BTS se apresentando no show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026

O grupo sul-coreano BTS faz apresentação histórica no inédito show do intervalo na final da Copa do Mundo de 2026. (AFP)

O maestro venezuelano Gustavo Dudamel também participou da apresentação ao lado da Filarmônica de Nova York e da Orquestra Sinfônica Simón Bolívar, da Venezuela.

Show promove fundo global para educação

Além do entretenimento, o espetáculo serviu para divulgar o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa criada para financiar projetos de educação e ampliar o acesso de crianças ao esporte.

Nas arquibancadas, acompanharam a apresentação artistas como Beyoncé, Dua Lipa, Rihanna, Timothée Chalamet e Matt Damon. Personagens de Sesame Street e o coral juvenil PS22 também participaram do evento.

A produção do show ficou a cargo da organização Global Citizen, em parceria com a Live Nation e a Done + Dusted, sob direção artística de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.

*com EFE

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