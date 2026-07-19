À la Super Bowl: Shakira, Madonna, Justin Bieber e BTS fazem história na final da Copa

A Fifa realizou neste domingo, 19, o primeiro show do intervalo da história de uma final de Copa do Mundo, transformando o intervalo da decisão entre Argentina e Espanha em um espetáculo inspirado no Super Bowl, com apresentações de Shakira, Madonna, BTS e Justin Bieber.

O evento fez com que o intervalo da partida fosse ampliado. Ao todo, foram 27 minutos entre o fim do primeiro tempo e o reinício do jogo, acima dos 15 minutos previstos pelas regras do futebol.

Shakira, Madonna, BTS e Justin Bieber comandam show

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação de Dai Dai, música oficial da Copa do Mundo de 2026, interpretada por Shakira e pelo cantor nigeriano Burna Boy. Eles foram acompanhados pelos vencedores do concurso Dai Dai Challenge e pelo grupo de dança ugandês Ghetto Kids.

Madonna também subiu ao palco, acompanhada pelos ex-jogadores brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Nazário.

Já o BTS participou do espetáculo, enquanto Justin Bieber apresentou a música Everything Hallelujah apenas com voz e violão.

O grupo sul-coreano BTS faz apresentação histórica no inédito show do intervalo na final da Copa do Mundo de 2026. (AFP)

O maestro venezuelano Gustavo Dudamel também participou da apresentação ao lado da Filarmônica de Nova York e da Orquestra Sinfônica Simón Bolívar, da Venezuela.

Show promove fundo global para educação

Além do entretenimento, o espetáculo serviu para divulgar o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa criada para financiar projetos de educação e ampliar o acesso de crianças ao esporte.

Nas arquibancadas, acompanharam a apresentação artistas como Beyoncé, Dua Lipa, Rihanna, Timothée Chalamet e Matt Damon. Personagens de Sesame Street e o coral juvenil PS22 também participaram do evento.

A produção do show ficou a cargo da organização Global Citizen, em parceria com a Live Nation e a Done + Dusted, sob direção artística de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.

*com EFE