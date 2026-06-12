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Ator de 'Stranger Things' abre o jogo sobre acusações de Lily Allen e briga com 'Eleven'

Ator abriu o jogo sobre seu transtorno bipolar, o fim do casamento com Lily Allen e o impacto do álbum "West End Girl" em sua vida

David Harbour: estrela de "Stranger Things" falou sobre saúde mental, privacidade e os desafios enfrentados após a separação (Christopher Polk/Getty Images)

David Harbour: estrela de "Stranger Things" falou sobre saúde mental, privacidade e os desafios enfrentados após a separação (Christopher Polk/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de junho de 2026 às 00h04.

David Harbour abriu um dos capítulos mais delicados de sua vida pessoal em uma entrevista à Variety publicada nesta semana. Conhecido mundialmente por interpretar Jim Hopper em "Stranger Things", o ator de 51 anos falou sobre sua luta contra o transtorno bipolar, relembrou o fim do casamento com a cantora Lily Allen e revelou que sofreu um colapso emocional durante um período turbulento de sua vida.

O artista afirmou que passou por um "breakdown", termo usado para descrever um colapso psicológico ou emocional, enquanto enfrentava questões pessoais e profissionais que se acumularam ao longo dos últimos meses.

Ator afirmou ter tido um 'colapso mental'

Durante a conversa, Harbour foi direto ao abordar sua saúde mental. Diagnosticado com transtorno bipolar aos 25 anos, ele explicou que vive momentos de intensa instabilidade emocional e que algumas crises podem ser difíceis de compreender até para pessoas próximas. "Eu tive um colapso. Sofro com algumas coisas confusas e é realmente confuso", declarou.

O ator também comentou que muitas pessoas não entendem como funcionam episódios ligados a transtornos mentais, especialmente quando envolvem mudanças bruscas de comportamento. "É constrangedor e eu sinto vergonha disso. Não é algo que eu escolha e não desejaria isso nem para meu pior inimigo", afirmou.

Segundo Harbour, a terapia teve papel fundamental em sua recuperação. Ele destacou que o acompanhamento psicológico intensivo o ajudou a compreender melhor seus padrões emocionais e a lidar com situações de estresse extremo.

O impacto do álbum de Lily Allen

Outro assunto abordado na entrevista foi o álbum "West End Girl", lançado por Lily Allen em outubro de 2025. O projeto chamou atenção por trazer músicas inspiradas no fim do relacionamento entre os dois e incluir referências a atividades extraconjugais, violações de um acordo pré-estabelecido, manipulação emocional e conflitos vividos durante o casamento.

Pela primeira vez, Harbour comentou publicamente sobre o disco e admitiu que ouvir sua história pessoal transformada em arte foi uma experiência incomum. "Foi estranho", disse o ator.

Apesar do desconforto, ele afirmou respeitar o direito da cantora de usar suas experiências como matéria-prima para sua criação artística. "Acredito que todo artista tem o direito de usar suas experiências para criar arte, então respeito isso."

Embora tenha demonstrado respeito pelo trabalho da ex-esposa, Harbour deixou claro que não concorda necessariamente com a forma como os acontecimentos foram retratados nas canções. "As histórias são complexas. É por isso que respeito a criação artística dela para canalizar sua experiência. Mas não foi a minha experiência."

O ator evitou entrar em detalhes sobre as acusações presentes nas músicas e reforçou que prefere manter parte de sua vida pessoal longe dos holofotes. Segundo ele, existe um limite para aquilo que está disposto a compartilhar publicamente, especialmente quando outras pessoas também estão envolvidas na situação.

Rumores envolvendo Millie Bobby Brown

Harbour também aproveitou a entrevista para comentar especulações envolvendo sua relação com Millie Bobby Brown que circularam uma semana antes do lançamento do álbum bombástico de sua ex-esposa, Lily Allen.

Segundo reportagem do Daily Mail, Brown, parceira de cena de Harbour desde a infância, havia “entrado com uma queixa de assédio e bullying” contra ele antes do início da produção da última temporada de “Stranger Things”. 

O ator classificou alguns rumores divulgados nos últimos meses como "estranhos" (segundo a Variety, um adjetivo que ele gosta de usar quando não sabe o que dizer ou se impede de revelar mais informações) e garantiu que mantém uma relação próxima e respeitosa com a atriz. Ele ainda sugeriu que os dois podem voltar a trabalhar juntos futuramente, mesmo após o encerramento da série da Netflix. "Vocês verão mais de mim e da Millie — 10 anos não foram suficientes. Existe um laço especial entre nós. Eu a amo. Ela me ama." 

“Trabalhamos juntos por 10 anos, durante a adolescência dela, interpretando pai e filha. Não sei se as pessoas têm famílias e amigos com quem convivem por 10 anos — ocasionalmente surgem discussões, desentendimentos.” 

Para o ator, tudo está resolvido. “Foi apenas uma questão de rompimento e reconciliação, e tudo ficou bem depois que conversamos. Hoje em dia, todo mundo tem muito medo de falar sobre as coisas. As pessoas têm muito medo de serem humanas. É uma pena, porque eu não sei como me virar nesse mundo estranho da mídia. Mas foi completamente normal, e nós nos adoramos e sempre adoramos.”, finalizou sobre o assunto.

Além disso, Harbour também comentou que passou a achar a série "repetitiva" e adorou o fato de Eleven morrer no final. "Muitos acham que talvez ela esteja na Espanha ou algo assim", diz ele. "Nós a amamos, mas você não pode ter uma garotinha em Hawkins, Indiana, com poderes sobrenaturais por aí. Ela simplesmente não pode existir." Para ele, a vida em Hawkins só voltaria ao normal após "todos os aspectos sobrenaturais desaparecerem". 

Ele acredita que o final de Eleven pode ser um passe para uma nova série no futuro. "A Netflix vai aumentar o preço da assinatura. E aí, senhoras e senhores, será lançado "Eleven", a nova série", comenta.

Foco na recuperação e no futuro

Enquanto se prepara para interpretar Floyd Smernitch para a segunda temporada de "DTF St. Louis", Harbour afirma estar concentrado em sua recuperação emocional e em manter a estabilidade conquistada por meio do tratamento.

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