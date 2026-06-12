Ator de 'Stranger Things' abre o jogo sobre acusações de Lily Allen e briga com 'Eleven'

David Harbour abriu um dos capítulos mais delicados de sua vida pessoal em uma entrevista à Variety publicada nesta semana. Conhecido mundialmente por interpretar Jim Hopper em "Stranger Things", o ator de 51 anos falou sobre sua luta contra o transtorno bipolar, relembrou o fim do casamento com a cantora Lily Allen e revelou que sofreu um colapso emocional durante um período turbulento de sua vida.

O artista afirmou que passou por um "breakdown", termo usado para descrever um colapso psicológico ou emocional, enquanto enfrentava questões pessoais e profissionais que se acumularam ao longo dos últimos meses.

Ator afirmou ter tido um 'colapso mental'

Durante a conversa, Harbour foi direto ao abordar sua saúde mental. Diagnosticado com transtorno bipolar aos 25 anos, ele explicou que vive momentos de intensa instabilidade emocional e que algumas crises podem ser difíceis de compreender até para pessoas próximas. "Eu tive um colapso. Sofro com algumas coisas confusas e é realmente confuso", declarou.

O ator também comentou que muitas pessoas não entendem como funcionam episódios ligados a transtornos mentais, especialmente quando envolvem mudanças bruscas de comportamento. "É constrangedor e eu sinto vergonha disso. Não é algo que eu escolha e não desejaria isso nem para meu pior inimigo", afirmou.

Segundo Harbour, a terapia teve papel fundamental em sua recuperação. Ele destacou que o acompanhamento psicológico intensivo o ajudou a compreender melhor seus padrões emocionais e a lidar com situações de estresse extremo.

O impacto do álbum de Lily Allen

Outro assunto abordado na entrevista foi o álbum "West End Girl", lançado por Lily Allen em outubro de 2025. O projeto chamou atenção por trazer músicas inspiradas no fim do relacionamento entre os dois e incluir referências a atividades extraconjugais, violações de um acordo pré-estabelecido, manipulação emocional e conflitos vividos durante o casamento.

Pela primeira vez, Harbour comentou publicamente sobre o disco e admitiu que ouvir sua história pessoal transformada em arte foi uma experiência incomum. "Foi estranho", disse o ator.

Apesar do desconforto, ele afirmou respeitar o direito da cantora de usar suas experiências como matéria-prima para sua criação artística. "Acredito que todo artista tem o direito de usar suas experiências para criar arte, então respeito isso."

Embora tenha demonstrado respeito pelo trabalho da ex-esposa, Harbour deixou claro que não concorda necessariamente com a forma como os acontecimentos foram retratados nas canções. "As histórias são complexas. É por isso que respeito a criação artística dela para canalizar sua experiência. Mas não foi a minha experiência."

O ator evitou entrar em detalhes sobre as acusações presentes nas músicas e reforçou que prefere manter parte de sua vida pessoal longe dos holofotes. Segundo ele, existe um limite para aquilo que está disposto a compartilhar publicamente, especialmente quando outras pessoas também estão envolvidas na situação.

Rumores envolvendo Millie Bobby Brown

Harbour também aproveitou a entrevista para comentar especulações envolvendo sua relação com Millie Bobby Brown que circularam uma semana antes do lançamento do álbum bombástico de sua ex-esposa, Lily Allen.

Segundo reportagem do Daily Mail, Brown, parceira de cena de Harbour desde a infância, havia “entrado com uma queixa de assédio e bullying” contra ele antes do início da produção da última temporada de “Stranger Things”.

O ator classificou alguns rumores divulgados nos últimos meses como "estranhos" (segundo a Variety, um adjetivo que ele gosta de usar quando não sabe o que dizer ou se impede de revelar mais informações) e garantiu que mantém uma relação próxima e respeitosa com a atriz. Ele ainda sugeriu que os dois podem voltar a trabalhar juntos futuramente, mesmo após o encerramento da série da Netflix. "Vocês verão mais de mim e da Millie — 10 anos não foram suficientes. Existe um laço especial entre nós. Eu a amo. Ela me ama."

“Trabalhamos juntos por 10 anos, durante a adolescência dela, interpretando pai e filha. Não sei se as pessoas têm famílias e amigos com quem convivem por 10 anos — ocasionalmente surgem discussões, desentendimentos.”

Para o ator, tudo está resolvido. “Foi apenas uma questão de rompimento e reconciliação, e tudo ficou bem depois que conversamos. Hoje em dia, todo mundo tem muito medo de falar sobre as coisas. As pessoas têm muito medo de serem humanas. É uma pena, porque eu não sei como me virar nesse mundo estranho da mídia. Mas foi completamente normal, e nós nos adoramos e sempre adoramos.”, finalizou sobre o assunto.

Além disso, Harbour também comentou que passou a achar a série "repetitiva" e adorou o fato de Eleven morrer no final. "Muitos acham que talvez ela esteja na Espanha ou algo assim", diz ele. "Nós a amamos, mas você não pode ter uma garotinha em Hawkins, Indiana, com poderes sobrenaturais por aí. Ela simplesmente não pode existir." Para ele, a vida em Hawkins só voltaria ao normal após "todos os aspectos sobrenaturais desaparecerem".

Ele acredita que o final de Eleven pode ser um passe para uma nova série no futuro. "A Netflix vai aumentar o preço da assinatura. E aí, senhoras e senhores, será lançado "Eleven", a nova série", comenta.

Foco na recuperação e no futuro

Enquanto se prepara para interpretar Floyd Smernitch para a segunda temporada de "DTF St. Louis", Harbour afirma estar concentrado em sua recuperação emocional e em manter a estabilidade conquistada por meio do tratamento.