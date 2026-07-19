Quem é IShowSpeed? Influenciador abre cerimônia da final da Copa

O influenciador IShowSpeed foi uma das atrações da cerimônia de abertura da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, 19.

O streamer americano subiu ao palco antes de Post Malone e apresentou as músicas World Cup e Champions, compostas para as Copas de 2022 e 2026, respectivamente.

A apresentação fez parte da programação especial organizada pela Fifa antes da decisão entre Argentina e Espanha, realizada no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos.

Além de Post Malone, a cerimônia também contou com participações de Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson e Tom Cruise.

Quem é IShowSpeed?

IShowSpeed, ou Speed, é Darren Jason Watkins Jr., influenciador, streamer e youtuber americano que se tornou um dos maiores fenômenos da internet entre o público jovem.

Aos 21 anos, ele acumula mais de 50 milhões de inscritos no YouTube e mais de 160 milhões de seguidores somando todas as redes sociais.

Conhecido pelo estilo explosivo nas transmissões ao vivo, IShowSpeed ganhou fama com vídeos de jogos como Fortnite, Valorant, NBA 2K e EA Sports FC.

Nos últimos anos, porém, passou a investir fortemente em conteúdos relacionados ao futebol, tornando-se presença frequente em eventos organizados pela Fifa.

Na Copa do Mundo de 2026, ficou com fama de "pé frio" após aparecer nas arquibancadas torcendo para Costa do Marfim, Cabo Verde, Brasil e Portugal, todas eliminadas após receberem sua torcida durante o Mundial.

Speed aparece decepcionado após os jogos que eliminaram Cabo Verde, Brasil, Costa do Marfim e Portugal (Reprodução / Rede Sociais)

Como IShowSpeed ficou famoso?

Nascido em Cincinnati, no estado de Ohio, IShowSpeed criou seu canal no YouTube ainda criança, mas levou anos para conquistar audiência.

A mudança aconteceu em 2021, quando vídeos com suas reações exageradas começaram a viralizar no TikTok e em outras redes sociais, impulsionando seu crescimento.

Além das transmissões de games, o influenciador se tornou conhecido por ser fã declarado de Cristiano Ronaldo e por acompanhar grandes competições de futebol ao redor do mundo.

No Brasil, IShowSpeed também ficou conhecido pela amizade com o influenciador Luva de Pedreiro. Os dois já gravaram vídeos juntos, participaram de desafios de futebol e apareceram lado a lado em transmissões e partidas.