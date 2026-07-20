Paraná Pesquisas: Leila tem 39,2% e Michelle Bolsonaro, 36%, na corrida ao Senado pelo DF

A senadora Leila do Vôlei (PDT) lidera a corrida por uma das duas vagas do Distrito Federal no Senado, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 20.

No primeiro cenário testado, a parlamentar registra 39,2% das intenções de voto, à frente da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que aparece com 36%.

Na sequência, a deputada federal Erika Kokay (PT) soma 28,4% das intenções de voto. A deputada federal Bia Kicis (PL) registra 18,3%, seguida por Rafael Prudente (MDB), com 15,6%, e pelo deputado distrital Sebastião Coelho (Novo), que aparece com 9,8%.

Votos brancos e nulos somam 9%, enquanto 6,2% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Cenário alternativo

No segundo cenário, a pesquisa deixa de testar a candidatura de Bia Kicis. Com isso, Leila do Vôlei amplia sua vantagem e passa de 39,2% para 40,5% das intenções de voto.

Michelle Bolsonaro também cresce para 37,7%, enquanto Erika Kokay avança para 29,8%. Rafael Prudente registra 18,1%, e Sebastião Coelho fecha a lista com 14,1%.

Neste cenário, votos brancos e nulos somam 9,7%, enquanto o índice de indecisos é de 6,6%.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 17 e 19 de julho. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código DF-01326/2026.