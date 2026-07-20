Shakira vendeu mansão de mais de R$ 60 milhões para Lamine Yamal

Lamine Yamal comprou a mansão que pertenceu a Shakira e ao ex-jogador Gerard Piqué. O imóvel fica em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona, e foi negociado por cerca de € 11 milhões, o equivalente a R$ 64,3 milhões na cotação atual.

A propriedade foi construída em 2012 e ocupa um terreno de quase 4 mil metros quadrados. Shakira e Piqué viveram ali durante os anos em que estiveram juntos e criaram os dois filhos do casal antes da separação, anunciada em 2022.

Um dos endereços mais falados de Barcelona

Depois do fim do relacionamento, o imóvel ficou à venda por um longo período. Parte do terreno chegou a ser desmembrada e vendida separadamente, o que ajudou a reduzir o valor final pedido pelo conjunto.

A casa tem piscina interna e externa, quadra de tênis e um estúdio de gravação, usado por Shakira em outra fase da carreira para compor músicas. A carteira de imóveis da cantora ainda inclui propriedades em outros cinco países, incluindo a residência atual da artista em Miami.

Por que Yamal escolheu a região

O bairro fica a poucos minutos do centro de treinamento do Barcelona e próximo às casas de outros jogadores do elenco. Segurança reforçada foi um dos critérios citados pela imprensa espanhola para a escolha do local.

Yamal planeja reformar o espaço para transformá-lo em uma espécie de centro esportivo particular, com academia de alto desempenho e áreas voltadas para treino e recuperação física.

Patrimônio em ascensão

A compra acompanha o momento financeiro do jogador. Aos 19 anos, Yamal já figura entre os atletas mais valiosos do futebol mundial e renovou contrato com o Barcelona até 2031. O atacante também se tornou um dos principais nomes da geração Z do futebol, com dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais.

Shakira, por sua vez, segue com agenda cheia. A cantora colombiana esteve recentemente no Brasil, onde reuniu multidão em Copacabana, e segue como uma das artistas mais associadas à Copa do Mundo.