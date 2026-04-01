Zendaya fala em 'desaparecer' depois de sequência de grandes projetos

A atriz Zendaya, de 29 anos, revelou que pretende se afastar dos holofotes após um dos anos mais movimentados de sua carreira. Em entrevista recente à Fandango, ela afirmou que deve “desaparecer por um tempo” depois de cumprir sua agenda de lançamentos em 2026.

Ano agitado para a atriz

A decisão vem após uma sequência intensa de projetos no cinema e na televisão. Só neste ano, a atriz estará em quatro filmes de grande porte, além de retornar à TV com a nova temporada da série Euphoria, em que interpreta a personagem Rue.

Entre os lançamentos estão o drama “The Drama”, longa que ela é protagonista ao lado de Robert Pattinson, que vai estrear no próximo dia 9 de abril, seguido por produções de grande escala como “A Odisseia”, de Christopher Nolan, com estreia marcada para 17 de julho, "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que estreia no dia 30 de julho e “Duna: Parte 3”, com data de estreia para 18 de dezembro.

Foco na vida pessoal

Durante a entrevista, a atriz reconheceu o volume de trabalho e a forte exposição. Ela chegou a brincar que espera que o público não “se canse” de vê-la em tantos projetos consecutivos, ao mesmo tempo em que agradeceu o apoio dos fãs.

Segundo Zendaya, a pausa será uma forma de desacelerar após meses de compromissos, estreias e atenção midiática. A ideia é dedicar mais tempo à vida pessoal depois de um período em que estará praticamente onipresente no entretenimento.