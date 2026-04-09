O ano de 2026 terá Zendaya como o rosto de Hollywood. A atriz está em cartaz nos cinemas com O Drama, com Robbert Pattison, e tem mais três estreias previstas para o segundo semestre: Odisseia, de Christopher Nolan, Homem-Aranha: Um Novo Dia e o aguardado Duna: Parte 3, que encerra a trilogia de Denis Villeneuve. Mas o impacto da "it girl" da geração Z já vai além das telas. Nesta quinta-feira, 9, ela lança a primeira coleção fashion em colaboração com a On.

O lançamento, que une a expertise técnica da marca à visão estética da atriz, chega ao mercado acompanhado de um filme de curta-metragem. O projeto recebeu o nome de "Shape of Dreams" ("Formato dos Sonhos"), e leva direção do vencedor do Oscar Spike Jonze e direção de fotografia do aclamado fotógrafo Sean Thomas.

Ambientado no mundo do design imagiário de Zendaya — o "The Dream Lab" (Laboratório dos Sonhos) —, o filme mostra parte do processo de criação da coleção. Ao longo do vídeo, o processo assume um caráter surreal e desafiador, à medida que as roupas se esticam, encolhem e se transformam até encontrarem a forma final.

Tecnologia, estilo e visão cinematográfica

O diferencial da parceria é o envolvimento ativo de Zendaya e do braço direito da atriz, o estilista Law Roach, no processo criativo.

A coleção foi desenvolvida sob a premissa de criar um "estilo esportivo moderno", que equilibra o alto desempenho técnico da engenharia suíça com silhuetas descontraídas para o cotidiano. A linha aposta em peças versáteis, como calças paraquedas, saias midi e jaquetas coach, desenhadas para oferecer conforto em meio ao ritmo frenético de quem, como a própria atriz, transita entre sets de filmagem e compromissos globais de moda.

“Foi muito divertido colaborar com a Law e a equipe da On nessas peças”, diz Zendaya. “Queríamos criar peças versáteis e fáceis de usar – estilos que acompanhem você em diferentes momentos. Começamos com a ideia de fazer as pessoas se sentirem confiantes e à vontade, e partimos daí para desenvolver tudo. Trabalhar com Spike Jonze deu vida a essa visão de uma maneira realmente especial – o mundo que ele criou conferiu a ela uma dimensão totalmente nova”, completa a atriz.

Composta por calçados e roupas, a coleção equilibra o instinto de moda de Zendaya do estilista com a engenharia suíça da On. Ribbed Tank Tops, Ribbed T-Shirts, Half-Zip Anoraks, Coach Jackets, Drawstring Midi Skirts, Parachute Pants, and Bermuda Shorts têm como base um estilo atemporal, com cortes versáteis projetados para acompanhar os movimentos do corpo.

O destaque da linha é o Cloudnova Moon, uma silhueta que redefine o clássico da On com um toque estético mais ousado, pensado especificamente por Zendaya para unir funcionalidade e design premium.

O lançamento oficial acontece no dia 16 de abril.