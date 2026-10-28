BTS em São Paulo: saiba que horas deve terminar o show no MorumBIS

O BTS está de volta ao Brasil para três encontros com os fãs em São Paulo. O grupo sul-coreano sobe ao palco do MorumBIS nesta quarta-feira, 28, e também se apresenta na sexta-feira, 30, e no sábado, 31.

Que horas começa e termina o show do BTS?

Os portões do MorumBIS estão previstos para abrir às 16h, enquanto o início das apresentações está marcado para as 20h nas três datas.

A duração estimada varia conforme a fonte: há previsões de aproximadamente duas horas e meia e outras que apontam quase três horas de espetáculo. Com isso, o encerramento deve ocorrer entre 22h30 e 23h.

O repertório previsto reúne 23 músicas, incluindo faixas do álbum "ARIRANG" e sucessos de diferentes fases da carreira.

Quais músicas devem estar no setlist do BTS no Brasil?

Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:

"Hooligan" "Aliens" "Run BTS" "they don't know 'bout us" "Like Animals" "Fake Love" "SWIM" "Merry Go Round" "2.0" "NORMAL" "Not Today" "Mic Drop" "FYA" "Burning Up (Fire)" "Body to Body" "IDOL" "Come Over" "Butter" "Dynamite" Música-surpresa 1 Música-surpresa 2 "Please" "Into the Sun"

Como voltar para casa depois do show?

Quem pretende voltar de metrô deve ficar atento ao funcionamento da Linha 4-Amarela. A estação São Paulo-Morumbi, a mais próxima do estádio, terá embarque disponível até 0h30 nas três datas dos shows, segundo informações divulgadas sobre a operação especial.

A estação fica a cerca de 1,5 km do MorumBIS, percurso que pode levar de 15 a 20 minutos a pé, dependendo do ritmo de caminhada e da movimentação nas ruas. O deslocamento pode demorar mais após o encerramento, devido à concentração de fãs na saída do estádio.

Para quem vai utilizar carros por aplicativo ou táxis, vale combinar um ponto de encontro fora das áreas de bloqueio e considerar um tempo adicional para deixar o entorno do estádio.