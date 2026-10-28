BTS em São Paulo: saiba que horas deve terminar o show no MorumBIS

BTS em São Paulo: fãs devem se programar para sair do estádio por volta das 22h30 a 23h, considerando a duração estimada dos espetáculos (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)
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Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12h13.
O BTS está de volta ao Brasil para três encontros com os fãs em São Paulo. O grupo sul-coreano sobe ao palco do MorumBIS nesta quarta-feira, 28, e também se apresenta na sexta-feira, 30, e no sábado, 31.
Os portões do MorumBIS estão previstos para abrir às 16h, enquanto o início das apresentações está marcado para as 20h nas três datas.
A duração estimada varia conforme a fonte: há previsões de aproximadamente duas horas e meia e outras que apontam quase três horas de espetáculo. Com isso, o encerramento deve ocorrer entre 22h30 e 23h.
O repertório previsto reúne 23 músicas, incluindo faixas do álbum "ARIRANG" e sucessos de diferentes fases da carreira.
Confira a sequência de músicas baseada no repertório da turnê "ARIRANG", que poderá sofrer alterações nas apresentações brasileiras:
Quem pretende voltar de metrô deve ficar atento ao funcionamento da Linha 4-Amarela. A estação São Paulo-Morumbi, a mais próxima do estádio, terá embarque disponível até 0h30 nas três datas dos shows, segundo informações divulgadas sobre a operação especial.
A estação fica a cerca de 1,5 km do MorumBIS, percurso que pode levar de 15 a 20 minutos a pé, dependendo do ritmo de caminhada e da movimentação nas ruas. O deslocamento pode demorar mais após o encerramento, devido à concentração de fãs na saída do estádio.
Para quem vai utilizar carros por aplicativo ou táxis, vale combinar um ponto de encontro fora das áreas de bloqueio e considerar um tempo adicional para deixar o entorno do estádio.