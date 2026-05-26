Integrante do BTS, Suga financia projeto de musicoterapia para crianças autistas

Suga: Músico do BTS participou da criação de um programa terapêutico baseado em música para apoiar crianças com transtorno do espectro autista (Reprodução/ HYBE)
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Publicado em 26 de maio de 2026 às 11h33.
Suga, integrante do BTS, anunciou a criação de um programa de musicoterapia para crianças com transtorno do espectro autista na Coreia do Sul. O artista também realizou uma doação de cerca de R$ 15 milhões ao hospital.
O MIND Program, acrônimo para Music, Interaction, Network and Diversity, foi desenvolvido em parceria com a professora Cheon Geun-ah, especialista em psiquiatria pediátrica do Hospital Severance, em Seul. O projeto passou a funcionar em setembro de 2025 no Centro de Tratamento Min Yoongi, espaço que leva o nome de nascimento de Suga.
A iniciativa só saiu do papel graças à doação feita pelo artista. O valor financiou a construção do centro e entrou para a lista das maiores contribuições individuais já realizadas por um artista de K-pop a uma instituição médica.