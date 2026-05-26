Integrante do BTS, Suga financia projeto de musicoterapia para crianças autistas

O programa é dividido em 12 sessões progressivas que utilizam a música como ferramenta para desenvolver habilidades sociais e de comunicação em crianças e adolescentes autistas. Entre as atividades propostas estão exercícios de ritmo, canto, interação com instrumentos musicais em grupo e criação coletiva de letras.

As dinâmicas também trabalham aspectos como escuta, espera e colaboração entre os participantes. O MIND Program não substitui terapias convencionais, mas atua como um complemento ao tratamento clínico já realizado, em conjunto com abordagens psicológicas e comportamentais.

Em dezembro de 2025, o Centro de Tratamento Min Yoongi promoveu seu primeiro concerto aberto ao público, chamado Shining MINDs, realizado na Universidade Yonsei. A apresentação marcou a estreia das crianças do programa no palco, tocando ao vivo diante da plateia.

O evento também contou com a participação da SUGA Crew, banda que acompanhou Suga durante a turnê Agust D Tour D-DAY. Os ingressos custavam 20 mil won, cerca de R$ 60, e toda a arrecadação foi destinada ao centro para manter o programa e ampliar outras modalidades terapêuticas.