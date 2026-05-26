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Integrante do BTS, Suga financia projeto de musicoterapia para crianças autistas

Artista sul-coreano realizou uma das maiores doações individuais já feitas ao hospital Severance, em Seul

Suga: Músico do BTS participou da criação de um programa terapêutico baseado em música para apoiar crianças com transtorno do espectro autista (Reprodução/ HYBE)

Suga: Músico do BTS participou da criação de um programa terapêutico baseado em música para apoiar crianças com transtorno do espectro autista (Reprodução/ HYBE)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11h33.

Suga, integrante do BTS, anunciou a criação de um programa de musicoterapia para crianças com transtorno do espectro autista na Coreia do Sul. O artista também realizou uma doação de cerca de R$ 15 milhões ao hospital.

Programa é parte de terapia para crianças autistas

O MIND Program, acrônimo para Music, Interaction, Network and Diversity, foi desenvolvido em parceria com a professora Cheon Geun-ah, especialista em psiquiatria pediátrica do Hospital Severance, em Seul. O projeto passou a funcionar em setembro de 2025 no Centro de Tratamento Min Yoongi, espaço que leva o nome de nascimento de Suga.

A iniciativa só saiu do papel graças à doação feita pelo artista. O valor financiou a construção do centro e entrou para a lista das maiores contribuições individuais já realizadas por um artista de K-pop a uma instituição médica.

Como funciona a iniciativa?

O programa é dividido em 12 sessões progressivas que utilizam a música como ferramenta para desenvolver habilidades sociais e de comunicação em crianças e adolescentes autistas. Entre as atividades propostas estão exercícios de ritmo, canto, interação com instrumentos musicais em grupo e criação coletiva de letras.

As dinâmicas também trabalham aspectos como escuta, espera e colaboração entre os participantes. O MIND Program não substitui terapias convencionais, mas atua como um complemento ao tratamento clínico já realizado, em conjunto com abordagens psicológicas e comportamentais.

Em dezembro de 2025, o Centro de Tratamento Min Yoongi promoveu seu primeiro concerto aberto ao público, chamado Shining MINDs, realizado na Universidade Yonsei. A apresentação marcou a estreia das crianças do programa no palco, tocando ao vivo diante da plateia.

O evento também contou com a participação da SUGA Crew, banda que acompanhou Suga durante a turnê Agust D Tour D-DAY. Os ingressos custavam 20 mil won, cerca de R$ 60, e toda a arrecadação foi destinada ao centro para manter o programa e ampliar outras modalidades terapêuticas.

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