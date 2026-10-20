BTS: o que significa 'Arirang', nome do álbum e da nova turnê do grupo coreano?

O BTS escolheu um símbolo da cultura coreana para marcar seu retorno às atividades em grupo. O álbum "ARIRANG", lançado em 20 de março de 2026, e a turnê mundial homônima fazem referência a uma das canções folclóricas mais conhecidas da Coreia, associada a sentimentos como saudade, separação, amor e esperança.

A escolha tem relação com a história do septeto, que construiu uma carreira internacional a partir da música sul-coreana. Mesmo com o crescimento internacional, os integrantes mantiveram referências à língua, à história e à cultura da Coreia do Sul em seus trabalhos.

O que significa Arirang?

Arirang é o nome de uma canção folclórica tradicional coreana, considerada por muitos um hino não oficial do país. A música atravessa gerações e possui diversas versões, com melodias e letras que variam de acordo com a região e a tradição de quem a interpreta.

A expressão não tem uma tradução literal consensual. Uma hipótese linguística associa "ari" a algo bonito ou doloroso e "rang" a uma pessoa amada. Essa interpretação é incerta, mas ajuda a ilustrar a carga sentimental atribuída ao termo.

As letras de Arirang costumam abordar amor, despedida, saudade e superação. A imagem de uma passagem ou montanha presente em versões da canção também pode representar uma travessia entre dificuldades e a esperança de dias melhores.

A tradição ganhou diferentes significados ao longo da história coreana. Durante o período de domínio colonial japonês, entre 1910 e 1945, a canção se tornou um símbolo de resistência cultural. Sua importância também ultrapassa as fronteiras políticas entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que reconhecem versões da música como patrimônio cultural imaterial.

Por que o BTS escolheu esse nome para o álbum?

Segundo a BigHit Music, gravadora do grupo, "ARIRANG" expressa a identidade do BTS como um conjunto que nasceu na Coreia, além da saudade e do amor que os integrantes carregam consigo. Em entrevista à Apple Music, o líder RM explicou a relação entre o título e as origens dos integrantes.

“Precisávamos de algo que unisse os sete de nós e que pudéssemos apresentar à comunidade internacional”, afirmou o cantor.

O disco é o quinto álbum de estúdio do grupo e foi lançado após um intervalo de três anos e nove meses desde o último álbum coletivo inédito. O trabalho reúne 14 faixas e conta com a participação dos sete integrantes nos processos de composição e produção.

Entre as músicas, "SWIM" foi escolhida como faixa principal. A canção apresenta uma mensagem sobre seguir em frente diante das dificuldades, uma ideia que dialoga com a trajetória do grupo e com o período em que os integrantes estiveram afastados do grupo.

O álbum também reúne faixas como "Body to Body", "Hooligan", "Aliens", "FYA" e "2.0". A produção combina diferentes gêneros contemporâneos e referências culturais coreanas.

BTS volta aos palcos com turnê mundial após quase quatro anos A turnê "ARIRANG" marca o retorno do BTS aos shows coletivos após quase quatro anos sem uma excursão mundial com os sete integrantes. O grupo encerrou sua última turnê, "Permission to Dance on Stage", em abril de 2022, e passou os anos seguintes conciliando projetos individuais com o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. U2 no Brasil: o que vem no ingresso VIP do show? A nova série de apresentações começou em 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul, e tem datas previstas até 2027. A agenda inicial da turnê prevê 82 shows em 34 cidades, distribuídos por regiões da Ásia, América do Norte, América Latina, Europa e Oceania.