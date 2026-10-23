BTS no Brasil: o que mudou desde a última passagem do grupo pelo país?

O BTS está a poucos dias de voltar ao Brasil após sete anos. O grupo sul-coreano se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no MorumBIS, com a turnê mundial "ARIRANG". A nova passagem marca o reencontro dos sete integrantes com o público brasileiro após um período de mudanças na carreira, projetos individuais e cumprimento do serviço militar obrigatório.

A última visita do septeto ao país aconteceu em maio de 2019, quando RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook fizeram duas apresentações no Allianz Parque, também na capital paulista, com a turnê "Love Yourself: Speak Yourself". Desde então, o grupo passou por uma pausa nas atividades coletivas, consolidou sua presença internacional e retomou os lançamentos como formação completa.

A pausa que mudou a trajetória do grupo

A principal transformação desde 2019 aconteceu entre 2022 e 2025, quando os integrantes interromperam as atividades coletivas para cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Jin foi o primeiro a se alistar, em dezembro de 2022, e Suga foi o último a concluir o período de serviço, em junho de 2025.

A pausa encerrou temporariamente a rotina de lançamentos e apresentações do septeto. Durante esse intervalo, cada integrante desenvolveu projetos individuais, explorando diferentes sonoridades e ampliando sua atuação na indústria musical.

O retorno de todos os integrantes abriu uma nova etapa para a carreira do BTS. A reunião permitiu que o grupo retomasse a produção conjunta e preparasse um álbum inédito, além de uma turnê mundial que se estende por diferentes continentes.

Os projetos solo ampliaram o repertório dos integrantes

Durante o período de atividades individuais, os sete integrantes lançaram trabalhos próprios e construíram trajetórias musicais paralelas à carreira do BTS.

Jungkook ganhou projeção internacional com o álbum "GOLDEN", que inclui músicas como "Seven", parceria com Latto, e "3D", com Jack Harlow. Jimin também alcançou destaque com "FACE", impulsionado pelo sucesso de "Like Crazy", que chegou ao topo da Billboard Hot 100.

Suga lançou "D-DAY" sob o nome artístico Agust D e realizou uma turnê solo. J-Hope apresentou "Jack in the Box" e também percorreu palcos internacionais. RM explorou uma abordagem mais introspectiva em "Indigo" e "Right Place, Wrong Person".

Jin lançou os trabalhos "Happy" e "Echo", enquanto V apresentou "Layover", com uma sonoridade voltada ao R&B e ao pop. Esses projetos ajudaram a consolidar as identidades artísticas individuais dos integrantes durante a pausa do grupo.

'ARIRANG' marca o retorno musical do BTS

O novo capítulo da carreira começou com o lançamento de "ARIRANG", quinto álbum de estúdio do BTS, em 20 de março. O disco reúne 14 faixas e representa o primeiro álbum de estúdio do grupo desde "BE", de 2020, além de ser o primeiro projeto coletivo de inéditas desde "Proof", lançado em 2022.

O título faz referência a uma tradicional canção folclórica coreana associada à identidade cultural do país, e o álbum explora as origens do grupo e sentimentos ligados à trajetória construída pelos sete integrantes.

Entre as músicas está "SWIM", um pop alternativo sobre enfrentar os desafios da vida. "Body to Body" aborda a conexão entre o grupo e seus fãs, enquanto "2.0" reflete sobre a fase atual dos integrantes.

O trabalho também reúne colaboradores internacionais, como Diplo e Ryan Tedder, e conta com participação dos próprios membros na composição das músicas. A produção combina a experiência acumulada pelo BTS ao longo da carreira com a identidade que o grupo pretende apresentar nesta nova fase.

A turnê mundial ganhou uma dimensão maior

A turnê "ARIRANG" começou em abril de 2026, na Coreia do Sul, e foi planejada para percorrer dezenas de cidades em diferentes continentes. O calendário internacional inclui apresentações na Ásia, América do Norte, Europa e América do Sul, com datas também previstas para 2027.

A escala da excursão demonstra o alcance comercial conquistado pelo BTS desde sua última passagem pelo Brasil. Em 2019, o grupo já era um dos principais nomes do K-pop no mercado internacional. Agora, retorna depois de consolidar uma base global de fãs e de ampliar sua presença por meio de lançamentos individuais e projetos audiovisuais.