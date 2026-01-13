BTS quebra recorde com ‘Spring Day’ após nove anos

O BTS quebrou mais um recorde no mercado sul-coreano. A faixa “Spring Day”, lançada em 2017, voltou a aparecer na parada de fim de ano do Melon em 2025, ocupando o 77º lugar, segundo informações da Billboard Brasil. A faixa agora é a música com maior permanência no Top 100 da história da plataforma, figurando por nove anos seguidos.

No mesmo período, o primeiro single solo de Jung Kook, “Seven (feat. Latto)”, também entrou na lista, na 60ª posição, reforçando o desempenho individual dos integrantes durante o hiato do grupo.

Hiato, carreiras solo e desempenho no streaming

O BTS entrou em pausa em 2022, quando Jin foi o primeiro a iniciar o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Durante o hiato, os membros lançaram projetos individuais, como álbuns, singles, campanhas e transmissões ao vivo.

O disco “Proof” (2022) registrou o melhor desempenho doméstico daquele ano e reuniu músicas que marcaram a trajetória do septeto.

Entre os destaques solo, Jung Kook acumulou resultados expressivos. Em novembro de 2025, ultrapassou 10 bilhões de streams no Spotify, tornando-se o primeiro artista solo de K-pop a atingir a marca. Todas as faixas do álbum “Golden” superaram 100 milhões de streams individualmente.

Além disso, “Seven” chegou ao topo do Hot 100 da Billboard, enquanto “Standing Next to You” e “3D” ficaram entre as cinco mais ouvidas do ranking.

O cantor também celebrou os dois anos de “Golden” com uma live de seis horas no Weverse, que registrou mais de 100 milhões de likes e 11 milhões de espectadores, de acordo com a Billboard Brasil.

A fase individual ocorreu enquanto os integrantes seguiam o ciclo militar. Todos foram dispensados ao longo de 2025.

Retorno do BTS com álbum e turnê mundial

Com o fim do serviço militar, o BTS retomará as atividades em 20 de março de 2026, data do lançamento do novo álbum. Esse será o primeiro trabalho completo do grupo com todos os integrantes desde 2022.

A Big Hit Music também confirmou uma turnê mundial com mais de 60 datas, marcando o reencontro do BTS com o público após quase quatro anos sem apresentações em grupo.

A turnê começa em 9 de abril de 2026, na Coreia do Sul, e passará por América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia, com shows em cidades como Tóquio, Madri, Bruxelas, Londres, Paris, Los Angeles, Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.