BTS no Brasil: nova leva de ingressos é liberada para shows; veja como comprar

RESUMO ＋ O grupo sul-coreano BTS terá um lote limitado de ingressos para os shows em São Paulo vendido nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h, pelo site de venda de ingressos Ticketmaster. As apresentações da turnê BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS.

Os fãs do BTS terão uma nova chance de comprar ingressos para os shows em São Paulo. Um lote limitado de entradas será disponibilizado nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h, pelo site da Ticketmaster. As apresentações da turnê BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. A venda será por ordem de chegada, com abertura da fila virtual às 19h30.

Os fãs do BTS terão uma nova oportunidade de garantir ingressos para os shows do grupo sul-coreano em São Paulo. Um número limitado de entradas para as três apresentações da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ será disponibilizado nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h (horário de Brasília), pelo site da Ticketmaster.

As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS, na capital paulista.

Segundo o anúncio da produção, divulgado de surpresa ainda nesta terça-feira, os ingressos serão vendidos por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade. A expectativa é que as entradas se esgotem rapidamente.

A fila virtual será aberta 30 minutos antes do início das vendas. A recomendação é que os fãs acessem o site com antecedência para entrar na fila.

Onde comprar ingressos para o BTS em São Paulo?

As entradas serão disponibilizadas diretamente no site da Ticketmaster Brasil.

Para acessar a página oficial de vendas da turnê, a produção também indica o endereço BTSWORLDTOUROFFICIAL.com.

Quando acontecem os shows do BTS no MorumBIS?

O BTS se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no estádio MorumBIS.