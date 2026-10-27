Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BTS no Brasil: nova leva de ingressos é liberada para shows; veja como comprar

Número limitado de entradas para as três apresentações da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ será disponibilizado nesta terça-feira, 27

BTS no Brasil: fila virtual será aberta 30 minutos antes do início das vendas (AFP)

BTS no Brasil: fila virtual será aberta 30 minutos antes do início das vendas (AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19h31.

Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 19h45.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais
RESUMO ＋

O grupo sul-coreano BTS terá um lote limitado de ingressos para os shows em São Paulo vendido nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h, pelo site de venda de ingressos Ticketmaster. As apresentações da turnê BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS.

Os fãs do BTS terão uma nova chance de comprar ingressos para os shows em São Paulo. Um lote limitado de entradas será disponibilizado nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h, pelo site da Ticketmaster. As apresentações da turnê BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. A venda será por ordem de chegada, com abertura da fila virtual às 19h30.

Os fãs do BTS terão uma nova oportunidade de garantir ingressos para os shows do grupo sul-coreano em São Paulo. Um número limitado de entradas para as três apresentações da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ será disponibilizado nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h (horário de Brasília), pelo site da Ticketmaster.

As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS, na capital paulista.

Segundo o anúncio da produção, divulgado de surpresa ainda nesta terça-feira, os ingressos serão vendidos por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade. A expectativa é que as entradas se esgotem rapidamente.

A fila virtual será aberta 30 minutos antes do início das vendas. A recomendação é que os fãs acessem o site com antecedência para entrar na fila.

Onde comprar ingressos para o BTS em São Paulo?

As entradas serão disponibilizadas diretamente no site da Ticketmaster Brasil.

Para acessar a página oficial de vendas da turnê, a produção também indica o endereço BTSWORLDTOUROFFICIAL.com.

Quando acontecem os shows do BTS no MorumBIS?

O BTS se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no estádio MorumBIS.

'Perguntas frequentes'

Quando começa a nova venda de ingressos do BTS em São Paulo? ＋

A nova venda de ingressos começa nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h, no horário de Brasília. A fila virtual será aberta às 19h30.

Onde comprar ingressos para os shows do BTS em São Paulo? ＋

Os ingressos serão vendidos pelo site da Ticketmaster Brasil. A produção também indica a página oficial da turnê no BTSWORLDTOUROFFICIAL.com.

Quando acontecem os shows do BTS no MorumBIS? ＋

Os shows do BTS acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no estádio MorumBIS, em São Paulo.

Como funcionará a venda do novo lote de ingressos do BTS? ＋

Segundo a produção, os ingressos serão vendidos por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade. O lote terá um número limitado de entradas para as três apresentações.

Que horas abre a fila virtual para comprar ingressos do BTS? ＋

A fila virtual abre às 19h30, 30 minutos antes do início das vendas. A produção recomenda que os fãs acessem o site com antecedência.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

Festa do Livro da USP 2026 terá descontos de pelo menos 50%; veja datas e horários

CCXP 2026 confirma Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson; veja quando astros vêm ao Brasil

'Duna: Parte Três' revela novos detalhes do confronto de Paul Atreides; assista ao novo trailer

Noah Wyle é o 'homem mais sexy do mundo de 2026'; veja os últimos vencedores

Mais na Exame

Mundo

Eleições em Israel: oposição a Netanyahu lidera boca de urna sem obter maioria

Brasil

Lula diz que Flávio Bolsonaro desrespeita eleitores ao fugir para os EUA após derrota

Inteligência Artificial

Prompt hoarding: o hábito com IA que pode estar sabotando sua produtividade

Future of Money

Mercado Bitcoin pede licença ao BC para continuar operando cripto