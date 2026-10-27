BTS no Brasil: nova leva de ingressos é liberada para shows; veja como comprar

BTS no Brasil: fila virtual será aberta 30 minutos antes do início das vendas (AFP)
Repórter
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19h31.
Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 19h45.
O grupo sul-coreano BTS terá um lote limitado de ingressos para os shows em São Paulo vendido nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h, pelo site de venda de ingressos Ticketmaster. As apresentações da turnê BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS.
Os fãs do BTS terão uma nova chance de comprar ingressos para os shows em São Paulo. Um lote limitado de entradas será disponibilizado nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h, pelo site da Ticketmaster. As apresentações da turnê BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. A venda será por ordem de chegada, com abertura da fila virtual às 19h30.
Os fãs do BTS terão uma nova oportunidade de garantir ingressos para os shows do grupo sul-coreano em São Paulo. Um número limitado de entradas para as três apresentações da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ será disponibilizado nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h (horário de Brasília), pelo site da Ticketmaster.
As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS, na capital paulista.
Segundo o anúncio da produção, divulgado de surpresa ainda nesta terça-feira, os ingressos serão vendidos por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade. A expectativa é que as entradas se esgotem rapidamente.
A fila virtual será aberta 30 minutos antes do início das vendas. A recomendação é que os fãs acessem o site com antecedência para entrar na fila.
As entradas serão disponibilizadas diretamente no site da Ticketmaster Brasil.
Para acessar a página oficial de vendas da turnê, a produção também indica o endereço BTSWORLDTOUROFFICIAL.com.
O BTS se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no estádio MorumBIS.
A nova venda de ingressos começa nesta terça-feira, 27 de outubro, às 20h, no horário de Brasília. A fila virtual será aberta às 19h30.
Os ingressos serão vendidos pelo site da Ticketmaster Brasil. A produção também indica a página oficial da turnê no BTSWORLDTOUROFFICIAL.com.
Os shows do BTS acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no estádio MorumBIS, em São Paulo.
Segundo a produção, os ingressos serão vendidos por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade. O lote terá um número limitado de entradas para as três apresentações.
A fila virtual abre às 19h30, 30 minutos antes do início das vendas. A produção recomenda que os fãs acessem o site com antecedência.