BTS no Brasil: shows farão o grupo de K-pop faturar pelo menos R$ 216 milhões

A venda geral de ingressos para os shows do BTS em São Paulo começam nesta sexta-feira, 10. Com a estrondosa demanda de 1,2 milhão de fãs e as altas expectativas após um hiato de quatro anos, cada uma das três apresentações renderá aos Bangtan Boys pelo menos R$ 72,26 milhões em bilheteria.

Ao todo, o faturamento mínimo da passagem do grupo pelo Brasil será R$ 216,8 milhões, apenas com a venda de ingressos, segundo um cálculo feito pela EXAME.

Como foi feito o cálculo do faturamento mínimo?

O número foi calculado com base em dados oficiais de precificação e capacidade disponibilizados pela Ticketmaster, empresa responsável pelo serviço de bilheteria para os eventos.

Para a estimativa de faturamento foram considerados os seguintes fatores:

Com a alta demanda, divulgada pela própria Ticketmaster, e esgotamento rápido de ingressos, pode-se considerar que o número de ingressos vendidos é o mesmo que a capacidade dos setores;

A Ticketmaster cobra uma taxa de 20% para a compra de ingressos por sua plataforma digital, mas, há também a venda oficial na bilheteria física, que não cobra a taxa. Como os dados dessa proporção não estão disponíveis, o cálculo do rendimento com a taxa seria impreciso, então ele foi feito com os preços isentos da taxa da Ticketmaster;

É necessário considerar que outras despesas dos fãs também poderão contribuir para o crescimento desse valor. Produtos de merchandise oficial, por exemplo, também contribuem para a receita do grupo.

Shows multimilionários: cada apresentação do BTS em São Paulo irá gerar uma receita mínima de R$ 72 milhões (Exame / Excel/Reprodução)

O resultado? A venda de ingressos, por si só e sem a taxa de serviço, irá render R$ 72.266.860,00 milhões por dia de show. Entre os tipos de entrada, a Pista será o mais rentável, seguida pela Arquibancada.

Considerando que serão três apresentações, o número final do faturamento com a venda de ingressos é de pelo menos R$ 216.800.580,00.

Demanda de público supera 1,2 milhão

Os três shows do BTS em São Paulo já geraram alvoroço desde o primeiro anúncio da turnê, em janeiro. Com um dos fandoms mais numerosos e engajados da indústria da música, os Bangtan Boys têm uma demanda de público no Brasil maior que a população de São Luís, capital do Maranhão.

A demanda supera 1,2 milhão de ingressos, de acordo com a Ticketmaster. Considerando que a capacidade do evento é de 84.458 pessoas por apresentação, seriam necessários mais de 15 shows para que todos os interessados conseguissem comprar ingressos. Os sul-coreanos vão se apresentar no MorumBis.

Apenas na pré-venda de ingressos on-line, realizada nesta terça-feira, 7, quarta-feira, 8, mais de 350 mil fãs estiveram conectados simultaneamente na fila virtual, um marco inédito nesse modelo para a plataforma no Brasil.

No dia anterior, foram aproximadamente 280 mil fãs na tentativa de compra on-line.

“Considerando os dois dias de pré-venda, tivemos mais de 630 mil pessoas dentro do processo de compra no site. Com uma média de compra de aproximadamente dois ingressos por pessoa, a demanda excede 1,2 milhão de ingressos, o que equivale a mais de 15 estádios do MorumBIS lotados.” afirmou Donovan Ferreti, Diretor Geral da Ticketmaster no Brasil, em comunicado enviado à EXAME.

Ao todo, mais de 70 mil fãs foram atendidos dentro do processo de pré-reserva on-line, uma demanda muito maior do que a disponibilidade de ingressos para a compra em bilheteria.

Quanto custam os ingressos para o show do BTS?

Como antecipou a EXAME nesta sexta-feira, 27, os ingressos para os shows no Estádio MorumBIS variam de R$ 340 a R$ 1250.

A Arquibancada é o setor mais barato, com a inteira custando R$ 680 e a meia-entrada R$ 340.

A Cadeira Superior custa R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Inferior custa R$ 1080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada).

Já a Pista é o setor mais caro custando R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).