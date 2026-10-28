Leandro Hassum e Danielle Winits voltam como Tino e Jane em 'Até Que a Sorte Nos Separe 4'

'Até Que a Sorte nos Separe 4': Leandro Hassum interpreta Tino, enquanto Danielle Winits vive Jane (Divulgação)
Repórter
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18h05.
Leandro Hassum e Danielle Winits voltam aos papéis de Tino e Jane em “Até Que a Sorte Nos Separe 4”, filme ainda sem data oficial de estreia, mas previsto para chegar aos cinemas em 2027. Na trama, Tino enfrenta outra crise financeira e desencadeia um vírus mortal durante uma viagem ao país fictício de Taikong. A franquia soma mais de 10 milhões de espectadores.
Os atores Leandro Hassum e Danielle Winits voltam a dar vida ao casal Tino e Jane em “Até Que a Sorte Nos Separe 4 - A Falência Sem Fronteiras”. Com mais de 14 anos de história, a franquia soma 10 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros.
Na trama, Tino enfrenta mais um colapso financeiro. Para sustentar as aparências de uma vida luxuosa, ele se desdobra em subempregos. Enquanto isso, seu casamento também está em crise, perto do divórcio.
A saída aparece de forma inesperada. Yan (Chao Chen), empresário vindo de Taikong, país fictício, bate à porta de Tino para cumprir o último desejo do pai, já falecido: ajudar o brasileiro que, no passado, contribuiu para a prosperidade da família dele.
Disposta a interromper a sequência de desastres do marido, Jane assume mais uma vez o controle das finanças da família e embarca com Tino rumo a Taikong.
Já em Taikong, levados por Yan, o casal enfrenta desafios e perigos depois que Tino, sem querer, desencadeia um vírus mortal e coloca o planeta em risco de ir à falência.
Sienna Belle interpreta Vitória, filha do casal. Kiko Mascarenhas vive Amauri, uma mistura de corretor, consultor financeiro e melhor amigo, que tenta controlar e salvar a vida financeira desastrosa de Tino. Também estão no elenco Carlos Takeshi, Chao Chen, Tony Lee, Gabriela Igarashi, Marvin Long, Henry Fiuka e Raphael Monteiro.
O filme é uma produção da Gullane, em coprodução com Buena Vista International e Paris Entretenimento, e distribuição da Paris Filmes. O projeto conta com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual e apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do ProAC, além do apoio institucional da ANCINE.
O filme 'Até Que a Sorte Nos Separe 4: A Falência Sem Fronteiras' ainda não tem data de estreia oficial. A expectativa é que o longa chegue aos cinemas em 2027.
“Até Que a Sorte Nos Separe 4: A Falência Sem Fronteiras” ainda não tem data oficial de estreia. A expectativa é que o filme chegue aos cinemas em 2027.
Tino enfrenta outro colapso financeiro e uma crise no casamento com Jane. Após viajar ao país fictício de Taikong, ele desencadeia sem querer um vírus mortal que coloca o planeta em risco de falência.
Leandro Hassum interpreta Tino, enquanto Danielle Winits vive Jane. Os atores retomam os personagens da franquia, que tem mais de 14 anos de história e soma mais de 10 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros.
O elenco inclui Leandro Hassum, Danielle Winits, Sienna Belle, Kiko Mascarenhas, Carlos Takeshi, Chao Chen, Tony Lee, Gabriela Igarashi, Marvin Long, Henry Fiuka e Raphael Monteiro. Sienna Belle interpreta Vitória, filha de Tino e Jane, e Kiko Mascarenhas vive Amauri, amigo e consultor financeiro de Tino.
O filme é produzido pela Gullane, em coprodução com Buena Vista International e Paris Entretenimento, e distribuído pela Paris Filmes. O projeto tem investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, apoio do ProAC e apoio institucional da ANCINE.