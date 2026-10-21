Shows do BTS podem movimentar mais de R$ 330 milhões em São Paulo, estima SPTuris

RESUMO ＋ A turnê “ARIRANG” marca o retorno do grupo BTS aos palcos com os sete integrantes reunidos e terá shows em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris), as apresentações no MorumBIS devem movimentar mais de R$ 330 milhões e receber mais de 250 mil pessoas.

A turnê "ARIRANG" marca o retorno do BTS aos palcos com os sete integrantes reunidos, após quase quatro anos sem uma excursão mundial do grupo. Em São Paulo, as três apresentações, marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, devem movimentar mais de R$ 330 milhões.

Segundo dados divulgados pela São Paulo Turismo (SPTuris), a receita bruta com a venda de ingressos deve se aproximar de R$ 260 milhões. Outros R$ 75 milhões podem ser movimentados pelos turistas que viajarão à capital paulista para acompanhar os shows, com gastos em hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

Com ingressos esgotados, os shows no estádio do MorumBIS têm capacidade prevista para receber mais de 250 mil pessoas somadas as três datas.

A demanda pelos ingressos foi alta desde o início das vendas. Em abril, as entradas para as três apresentações se esgotaram em menos de 90 minutos, em um processo de compra mais rápido que o de uma partida de futebol, segundo a divulgação.

Na ocasião, mais de 630 mil pessoas acessaram o site oficial da Ticketmaster para tentar comprar ingressos. Com uma média de dois bilhetes por pessoa, a procura superou 1,2 milhão de entradas, volume equivalente a 15 estádios do MorumBIS lotados, de acordo com o diretor da empresa no Brasil.

Para calcular o impacto econômico, a SPTuris considera que turistas de outras cidades representam cerca de 20% do público de shows e festivais internacionais. Nesse cenário, mais de 50 mil visitantes devem passar pela capital, com gasto médio estimado em R$ 1.500 por pessoa.

Membros do BTS performam "Dynamite" durante show do intervalo na Copa do Mundo de 2026 (Foto por JUAN MABROMATA / AFP/AFP)

BTS volta aos palcos com turnê mundial após quase quatro anos O grupo encerrou sua última turnê, "Permission to Dance on Stage", em abril de 2022, e passou os anos seguintes conciliando projetos individuais com o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. U2 no Brasil: o que vem no ingresso VIP do show? A nova série de apresentações começou em 9 de abril de 2026, em Goyang, na Coreia do Sul, e tem datas previstas até 2027. A agenda inicial da turnê prevê 82 shows em 34 cidades, distribuídos por regiões da Ásia, América do Norte, América Latina, Europa e Oceania.

No Brasil, o BTS fará as três apresentações no Estádio do MorumBIS, na capital paulista, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026.

O que fazer em São Paulo durante os shows do BTS

A SPTuris ainda fez uma lista de recomendações do que fazer em São Paulo, com atrações ligadas à cultura sul-coreana. No Bom Retiro, a programação inclui a tradicional feirinha de sábado e restaurantes especializados em churrasco coreano e outros pratos típicos.

Na Liberdade, os visitantes encontram lojas de produtos de K-pop, cosméticos, cafeterias temáticas e restaurantes que servem receitas como bibimbap e bulgogi. Outra opção é o Centro Cultural Coreano no Brasil, na Avenida Paulista, que promove atividades relacionadas à cultura da Coreia do Sul.

Entre 24 e 31 de outubro, o Shopping Eldorado também recebe a Semana BTS, no Universo K-food Brasil. A programação reúne culinária e produtos coreanos, além de aulas demonstrativas rápidas e degustações de receitas compartilhadas por Jungkook, integrante do grupo.