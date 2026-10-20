Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BTS no Brasil: entenda as polêmicas às vésperas da chegada do grupo de K-pop no país

A menos de dez dias dos shows em São Paulo, fãs do grupo sul-coreano protestam contra mudanças na estrutura do palco, falta de experiências exclusivas e cancelamento de homenagem ao grupo

BTS: grupo se apresenta em São Paulo em meio a reclamações de fãs sobre a organização dos shows e a redução da estrutura do palco (Montagem EXAME)

BTS: grupo se apresenta em São Paulo em meio a reclamações de fãs sobre a organização dos shows e a redução da estrutura do palco (Montagem EXAME)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14h53.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

Faltam menos de dez dias para o BTS desembarcar no Brasil para a "ARIRANG World Tour", e o universo dos ARMYs está mais agitado do que nunca. Enquanto os fãs esperam o grupo, a ansiedade tem se transformado em confusão.

O grupo sul-coreano se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio MorumBIS. Os ingressos estão esgotados no site oficial da Ticketmaster.

Desde falta de estrutura até protestos e cerimônias barradas, a EXAME te dá um resumo do que está acontecendo nessa semana pré-BTS.

Estrutura diferente na América Latina

A turnê "ARIRANG" do BTS tem rodado o mundo com uma das maiores estruturas da carreira do grupo. No total, são 88 apresentações com uma estrutura prevista de doze telões, palco 360° e quatro passarelas, que permitiram que as fãs de inúmeras cidades tivessem a oportunidade de assistir aos seus membros favoritos de perto.

Apesar disso, a situação nas três apresentações marcadas no Brasil, e mais 11 na América do Sul, será diferente.

No começo de outubro, o grupo chegou à Colômbia para duas apresentações em Bogotá, momento em que foi revelado que a turnê tinha chegado à América Latina com uma estrutura reduzida da esperada pelos fãs. Os doze telões foram transformados em quatro.

Os shows no Peru e no Chile seguiram a mesma estrutura, o que levantou alertas sobre a possibilidade da redução dos telões no Brasil. Em nota à EXAME, a Live Nation afirmou que a estrutura é padronizada no continente e que está comprometida com a transparência e em proporcionar uma experiência segura, bem organizada e memorável para todos os presentes.

Leia o pronunciamento na íntegra:

"A configuração de produção para a BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que acontecerá nos dias 28, 30 e 31 de outubro no MorumBIS, em São Paulo, será consistente com o mesmo formato definido para todas as datas da turnê na América do Sul.

Todas as informações sobre os shows — datas, setores e mapa do evento — foram compartilhadas através dos canais oficiais da Live Nation Brasil e permanecem exatamente como anunciadas.

Reconhecemos a paixão e as expectativas do ARMY, e continuamos comprometidos com a transparência e em proporcionar uma experiência segura, bem organizada e memorável para todos os presentes."

Protestos e denúncias

Como resposta às mudanças realizadas na estrutura do palco brasileiro para as apresentações do BTS, os fãs do grupo criaram movimentos para demonstrar sua infelicidade com a situação.

Nesta terça-feira, 20, o ARMY brasileiro, fã-base do BTS, marcou uma manifestação pacífica em frente à sede da Live Nation, solicitando transparência e a estrutura completa de palco para os shows no Brasil. É esperado que o grupo se reúna às 14 horas na Zona Sul de São Paulo.

Além disso, foi criado um movimento em massa nas redes sociais para denunciar as alterações no palco ao Procon, a fundação de proteção e defesa do consumidor, e ao Ministério Público. 

Os fãs do BTS também afirmam terem encontrado a documentação submetida pela Live Nation à Prefeitura de São Paulo, solicitando autorização para realizar os shows com a estrutura original. Um novo pedido de alterações na estrutura teria sido feito no começo de outubro, após as apresentações na Colômbia.

Pop-up indefinido no Brasil

Outra grande reclamação que tem cercado a vinda do BTS ao Brasil é a falta de informações sobre a loja pop-up do grupo.

A pop-up, loja exclusiva para venda de itens personalizados que virou moda entre os artistas, tem rodado o mundo ao lado da turnê "ARIRANG", abrindo nas cidades que irão receber apresentações, em média, dez dias antes das apresentações.

No entanto, a oito dias da primeira apresentação do BTS no Brasil, os fãs ainda não receberam informações sobre a loja.

Além da pop-up, o BTS tem levado projetos como o "ARMY in The City", uma experiência imersiva com exposições, iluminações em pontos turísticos e atrações especiais para os fãs, ao redor do mundo. No Brasil, no entanto, esse evento não irá acontecer.

Outra oportunidade especial para os fãs criada pelo BTS foi a "Army Zone", um estande oficial e exclusivo organizado pela Big Hit Music para os membros do fã-clube oficial (ARMY Membership) durante a turnê mundial e eventos especiais do BTS.

Nele, o ARMY tem a oportunidade de receber brindes exclusivos (geralmente um kit com photocards dos membros). A "Army Zone" abre na Argentina amanhã, 21 de outubro, para três apresentações marcadas no Brasil neste fim de semana, mas ainda não foi confirmada no Brasil.

Projeto BTS

Com o anúncio da vinda do BTS para o Brasil, assim como já aconteceu em situações similares, o ARMY brasileiro passou a buscar formas de homenagear o grupo em sua passagem pelo país. Alguns podem se lembrar dos boas-vindas calorosos que Taylor Swift recebeu em 2023, com uma projeção no Cristo Redentor.

Para o grupo coreano, no entanto, os fãs decidiram iniciar o "Projeto BTS", que tinha como objetivo entregar a chave da cidade de São Paulo para os membros. A iniciativa começou com uma petição que teve mais de 222 mil assinaturas e foi liderada pela Associação Brasileira dos Coreanos em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 19, no entanto, Bruno Kim, presidente da Associação Brasileira dos Coreanos, veio a público informar que a HYBE, empresa responsável pelo BTS, não autorizou a homenagem. Segundo ele, os motivos seriam logística e segurança, devido ao fato de que a entrega da chave acontece durante uma cerimônia pública.

A entrega da Chave da Cidade de São Paulo é uma honraria rara e simbólica concedida pela Prefeitura de São Paulo e, geralmente, guardada para as Corte do Carnaval.

Até o momento da publicação desta reportagem, a HYBE não respondeu os contatos da EXAME.

Acompanhe tudo sobre:MúsicaShows-de-música

Mais de Pop

Em livro, Eric Dane expõe vício em drogas e bastidores de ‘Grey’s Anatomy’: 'Meu período sombrio'

Liam Gallagher revela novo álbum do Oasis em resposta a fã no X

BTS: o que significa 'Arirang', nome do álbum e da nova turnê do grupo coreano?

Hoje é feriado? Veja as 22 cidades com folga nesta terça-feira, 20 de outubro

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Seu próximo cliente não vai marcar reunião: agentes de IA devem fazer 90% das compras B2B até 2028

Esporte

Carro de Ayrton Senna vai a leilão na Inglaterra e pode alcançar R$ 5,6 milhões

Brasil

Lula reage e reduz vantagem, mas Flávio Bolsonaro segue favorito, diz diretor da Nexus

Mercados

Por que a ação da Wiz cai mais de 20% após venda de seguradora para o Inter