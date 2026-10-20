BTS no Brasil: entenda as polêmicas às vésperas da chegada do grupo de K-pop no país

Faltam menos de dez dias para o BTS desembarcar no Brasil para a "ARIRANG World Tour", e o universo dos ARMYs está mais agitado do que nunca. Enquanto os fãs esperam o grupo, a ansiedade tem se transformado em confusão.

O grupo sul-coreano se apresenta em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio MorumBIS. Os ingressos estão esgotados no site oficial da Ticketmaster.

Desde falta de estrutura até protestos e cerimônias barradas, a EXAME te dá um resumo do que está acontecendo nessa semana pré-BTS.

Estrutura diferente na América Latina

A turnê "ARIRANG" do BTS tem rodado o mundo com uma das maiores estruturas da carreira do grupo. No total, são 88 apresentações com uma estrutura prevista de doze telões, palco 360° e quatro passarelas, que permitiram que as fãs de inúmeras cidades tivessem a oportunidade de assistir aos seus membros favoritos de perto.

Apesar disso, a situação nas três apresentações marcadas no Brasil, e mais 11 na América do Sul, será diferente.

No começo de outubro, o grupo chegou à Colômbia para duas apresentações em Bogotá, momento em que foi revelado que a turnê tinha chegado à América Latina com uma estrutura reduzida da esperada pelos fãs. Os doze telões foram transformados em quatro.

Me desculpe a quem discorda, mas assim, escolher não falar nada também é uma escolha. O Morumbis já recebeu estruturas enormes, pesadas e complexas. Como The Weekend (2024) com escultura de mais de 7 metros, Harry Styles (2026) ocupando praticamente todo o campo e 522 toneladas de estrutura, U2 (2011) trazendo uma garra de 50 metros de altura e Madonna (2012) com blocos de led móveis, mega telões articulados e elevadores, sabe? Somos o 2° maior estádio e rendimento dessa tour, acho que o mínimo deveria ser recebermos um esclarecimento do porquê especificamente aqui no BR, que temos estrutura, não estamos recebendo o palco principal. Além de não termos poup up, army zone e outros. É muito difícil falar que não está rolando um desapontamento. Dito isso, @LiveNationBR queremos explicações claras do porque teve uma mudança na estrutura da tour para os shows de SP!

@mpsp_oficial gostaríamos de saber qual foi o projeto encaminhado e que alterações foram solicitadas já em outubro para a turnê ARIRANG do BTS.

@proconspoficial os fãs estão sofrendo um enorme descaso da produtora que não deixou claro nenhuma estrutura de palco, a turnê toda tinham 12 telões, quando os ingressos foram vendidos essas eram as informações que tínhamos e agora faltando menos de 10 dias para o show a @LiveNationBR informa que receberemos uma estrutura com 4 telões. #LiveNationBrasil #ARIRANGWorldTour #LATAMARMYRESPECT — Debbie⁷ • 🪭 • VAI VER O BTS (@namyoomin) October 20, 2026

Os shows no Peru e no Chile seguiram a mesma estrutura, o que levantou alertas sobre a possibilidade da redução dos telões no Brasil. Em nota à EXAME, a Live Nation afirmou que a estrutura é padronizada no continente e que está comprometida com a transparência e em proporcionar uma experiência segura, bem organizada e memorável para todos os presentes.

Leia o pronunciamento na íntegra:

"A configuração de produção para a BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que acontecerá nos dias 28, 30 e 31 de outubro no MorumBIS, em São Paulo, será consistente com o mesmo formato definido para todas as datas da turnê na América do Sul.

Todas as informações sobre os shows — datas, setores e mapa do evento — foram compartilhadas através dos canais oficiais da Live Nation Brasil e permanecem exatamente como anunciadas.

Reconhecemos a paixão e as expectativas do ARMY, e continuamos comprometidos com a transparência e em proporcionar uma experiência segura, bem organizada e memorável para todos os presentes."

Protestos e denúncias

Como resposta às mudanças realizadas na estrutura do palco brasileiro para as apresentações do BTS, os fãs do grupo criaram movimentos para demonstrar sua infelicidade com a situação.

Nesta terça-feira, 20, o ARMY brasileiro, fã-base do BTS, marcou uma manifestação pacífica em frente à sede da Live Nation, solicitando transparência e a estrutura completa de palco para os shows no Brasil. É esperado que o grupo se reúna às 14 horas na Zona Sul de São Paulo.

Além disso, foi criado um movimento em massa nas redes sociais para denunciar as alterações no palco ao Procon, a fundação de proteção e defesa do consumidor, e ao Ministério Público.

Ontem conseguimos registrar a denúncia no MP/SP. Esse é o número, caso queiram mencionar em outras denúncias, e também se representantes do ARMY forem se reunir e comparecer pessoalmente na Promotoria do Consumidor, para conversarem sobre o assunto. https://t.co/SnG01QoVlN — MOSAICO BTS - Come Over Brasil (@MosaicoBTS) October 20, 2026

Os fãs do BTS também afirmam terem encontrado a documentação submetida pela Live Nation à Prefeitura de São Paulo, solicitando autorização para realizar os shows com a estrutura original. Um novo pedido de alterações na estrutura teria sido feito no começo de outubro, após as apresentações na Colômbia.

DEIXAREMOS AQUI DISPONÍVEL A PLANTA DO EVENTO - SHOW BTS ARIRANG MORUMBI

Essa planta é a oficial que foi apresentada pela LiveNationBR junto à Prefeitura de São Paulo para obter o licenciamento do evento - SHOW BTS. O Army pode anexar na sua reclamação, já que nela não consta nenhuma informação de que o palco no Morumbis teria somente 4 telas. "TABELA DE QUANTITATIVOS DA INFRAESTRUTURA/MONTAGENS

Lotação Máxima: 90.000 pessoas

Total: 110.559,52 m² P/P

- 25 tendas 5 x 4m;

- 4 tendas 4 x 4 m;

- 12 tendas em 5 x 5 m;

- 2 tendas 3 x 3 m;

- 1 tenda 4 x 1,90 m;

- 1 palco 100,38 x 59,08 m;

- 220 sanitários químicos;

- 2 houses mix 10,80 x 6,80 m;

- 12 câmeras 2,00 x 2,00 m;

- 1 plataforma PCR 25 x 4 m;

- Barricadas e fechamentos."

RESP. PELO EVENTO

LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ: 23.956.300/0001-44 — MOSAICO BTS - Come Over Brasil (@MosaicoBTS) October 19, 2026

@LiveNationBR @HYBEOFFICIALtwt Qual foi a alteração no projeto previamente aprovado pela prefeitura que vocês solicitaram dia 09/10/2026? Queremos transparência a respeito do projeto previamente aprovado e qual foi encaminhado para alteração #BTSNoBrasil #LiveNationBrasil https://t.co/iU6G3n8eZn — Fer ⁷ 🪭 VAI VER O BTS (@wisegirlff) October 20, 2026

Pop-up indefinido no Brasil

Outra grande reclamação que tem cercado a vinda do BTS ao Brasil é a falta de informações sobre a loja pop-up do grupo.

A pop-up, loja exclusiva para venda de itens personalizados que virou moda entre os artistas, tem rodado o mundo ao lado da turnê "ARIRANG", abrindo nas cidades que irão receber apresentações, em média, dez dias antes das apresentações.

No entanto, a oito dias da primeira apresentação do BTS no Brasil, os fãs ainda não receberam informações sobre a loja.

[공지] BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUENOS AIRES - 공식 상품 현장 판매 및 부스 운영 안내 (+ENG, ESP) 🔗https://t.co/Unemr2hwht #방탄소년단 #BTS #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG

#BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_BUENOS_AIRES — HYBE MERCH (@HYBE_MERCH) October 18, 2026

Além da pop-up, o BTS tem levado projetos como o "ARMY in The City", uma experiência imersiva com exposições, iluminações em pontos turísticos e atrações especiais para os fãs, ao redor do mundo. No Brasil, no entanto, esse evento não irá acontecer.

Outra oportunidade especial para os fãs criada pelo BTS foi a "Army Zone", um estande oficial e exclusivo organizado pela Big Hit Music para os membros do fã-clube oficial (ARMY Membership) durante a turnê mundial e eventos especiais do BTS.

Nele, o ARMY tem a oportunidade de receber brindes exclusivos (geralmente um kit com photocards dos membros). A "Army Zone" abre na Argentina amanhã, 21 de outubro, para três apresentações marcadas no Brasil neste fim de semana, mas ainda não foi confirmada no Brasil.

Projeto BTS

Com o anúncio da vinda do BTS para o Brasil, assim como já aconteceu em situações similares, o ARMY brasileiro passou a buscar formas de homenagear o grupo em sua passagem pelo país. Alguns podem se lembrar dos boas-vindas calorosos que Taylor Swift recebeu em 2023, com uma projeção no Cristo Redentor.

Para o grupo coreano, no entanto, os fãs decidiram iniciar o "Projeto BTS", que tinha como objetivo entregar a chave da cidade de São Paulo para os membros. A iniciativa começou com uma petição que teve mais de 222 mil assinaturas e foi liderada pela Associação Brasileira dos Coreanos em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 19, no entanto, Bruno Kim, presidente da Associação Brasileira dos Coreanos, veio a público informar que a HYBE, empresa responsável pelo BTS, não autorizou a homenagem. Segundo ele, os motivos seriam logística e segurança, devido ao fato de que a entrega da chave acontece durante uma cerimônia pública.

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A entrega da Chave da Cidade de São Paulo é uma honraria rara e simbólica concedida pela Prefeitura de São Paulo e, geralmente, guardada para as Corte do Carnaval.

Até o momento da publicação desta reportagem, a HYBE não respondeu os contatos da EXAME.