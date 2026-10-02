Stray Kids segue BTS e fica fora do Grammy 2027 após categoria polêmica

O Grammy 2027 terá mais uma ausência entre os principais nomes do K-pop: o Stray Kids não inscreveu o EP 'This & That' na premiação, a exemplo do que fez o BTS em julho.

A JYP Entertainment, agência do grupo, confirmou à Variety que os oito integrantes deixaram o período de elegibilidade, encerrado em 28 de agosto, terminar sem apresentar o trabalho. O EP foi lançado no mesmo mês.

A edição de 2027 será a primeira com a categoria Melhor Performance de Pop Asiático, voltada a gêneros como K-pop, J-pop e C-pop. O prêmio motivou a decisão do BTS, que disse esperar que a música não seja dividida por região ou idioma.

O Stray Kids não explicou o motivo da escolha. Representantes do grupo não responderam ao pedido de comentário da Rolling Stone.

Grupo evitou o tema em agosto

Em coletiva de lançamento do EP, em 6 de agosto, em Seul, os integrantes foram questionados sobre a premiação e não disseram se fariam a inscrição.

"Nunca fizemos um álbum em busca de um prêmio ou recorde específico", disse Seungmin, integrante do grupo, a jornalistas. Sobre a nova categoria, ele afirmou apenas ser grato pelo alcance do K-pop no mundo.

O Stray Kids nunca foi indicado ao Grammy. Em julho, a JYP informou que os oito integrantes foram convidados a integrar o corpo de votantes da Recording Academy, ao lado das nove integrantes do Twice.

Categoria está mantida

A ausência foi confirmada na semana em que Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy, informou que a categoria será mantida, segundo a Rolling Stone.

Em agosto, o executivo havia reconhecido que parte dos artistas não se sentia representada pelo prêmio e aberto conversas com a indústria musical asiática. Depois das consultas, a entidade afirmou que as manifestações mais numerosas vieram de apoiadores da categoria.

Os indicados ao 69º Grammy serão anunciados em 16 de novembro. A cerimônia está marcada para 7 de fevereiro de 2027.