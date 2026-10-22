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Vai ao show do BTS? Saiba onde comprar a ARMY Bomb oficial em São Paulo

Fãs não precisam de agendamento para comprar o bastão de luz oficial do grupo; vendas acontecem diariamente, das 9h às 17h

BTS: ARMY Bomb oficial custa R$ 520 e pode ser comprada sem agendamento em São Paulo (Cindy Ord / Equipe/Getty Images)

BTS: ARMY Bomb oficial custa R$ 520 e pode ser comprada sem agendamento em São Paulo (Cindy Ord / Equipe/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21h32.

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RESUMO ＋

O grupo BTS chega a São Paulo com a “ARIRANG World Tour” na quarta-feira, 28, e mantém uma loja pop-up no espaço MIS Experience até 22 de novembro, com agendamento prévio. A ARMYBOMB EXPRESS ZONE vende a ARMY Bomb oficial por R$ 520, sem necessidade de reserva, todos os dias, das 9h às 17h.

O BTS desembarca com a "ARIRANG World Tour" em São Paulo na próxima quarta-feira, 28, e, em preparação, o grupo abriu uma loja pop-up para que os fãs tenham a oportunidade de adquirir produtos oficiais e tirar fotos em espaços designados.

A pop-up do BTS funcionará no MIS Experience, no bairro da Água Branca, até o dia 22 de novembro, porém apenas com agendamento prévio. Essa, no entanto, não é a única forma que os fãs podem comprar o tradicional lightstick do grupo, conhecido como ARMY Bomb.

Como comprar uma ARMY Bomb?

A organização da pop-up do BTS anunciou na quarta-feira, 21, que, junto com a abertura da pop-up, seria aberto um estande com livre acesso para que os fãs que não conseguiram reserva para entrar na loja comprem sua ARMY Bomb oficial.

O lightstick está sendo vendido por R$ 520 e pode ser parcelado, com juros, em até 6 vezes.

A "ARMYBOMB EXPRESS ZONE" do BTS funciona todos os dias, das 9 às 17 horas, no MIS Experience, na Água Branca, em São Paulo.

O que é uma ARMY Bomb?

A Army Bomb é um bastão de luz, conhecido como lightstick, usado por fãs do BTS em shows, eventos e encontros do grupo. O dispositivo é interativo e acompanha as luzes dos shows, com diversos set-ups, além de servir como souvenir.

'Perguntas frequentes'

Como comprar uma ARMY Bomb oficial em São Paulo? ＋

A ARMY Bomb oficial pode ser comprada na ARMYBOMB EXPRESS ZONE, no MIS Experience, sem agendamento. Segundo a organização da pop-up do BTS, o estande tem livre acesso.

Quanto custa a ARMY Bomb do BTS? ＋

A ARMY Bomb oficial custa R$ 520. O valor pode ser parcelado, com juros, em até seis vezes.

Onde funciona a ARMYBOMB EXPRESS ZONE? ＋

A ARMYBOMB EXPRESS ZONE funciona no MIS Experience, no bairro da Água Branca, em São Paulo.

Qual é o horário da ARMYBOMB EXPRESS ZONE? ＋

A ARMYBOMB EXPRESS ZONE abre todos os dias, das 9h às 17h.

É preciso agendar para visitar a pop-up do BTS? ＋

Sim, a entrada na loja pop-up do BTS exige agendamento prévio. A exigência não se aplica à ARMYBOMB EXPRESS ZONE, que tem livre acesso.

O que é uma ARMY Bomb? ＋

A ARMY Bomb é o lightstick usado pelos fãs do BTS em shows, eventos e encontros do grupo. O dispositivo acompanha as luzes dos shows, oferece diferentes configurações e também serve como souvenir.

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