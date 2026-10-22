Vai ao show do BTS? Saiba onde comprar a ARMY Bomb oficial em São Paulo

RESUMO ＋ O grupo BTS chega a São Paulo com a “ARIRANG World Tour” na quarta-feira, 28, e mantém uma loja pop-up no espaço MIS Experience até 22 de novembro, com agendamento prévio. A ARMYBOMB EXPRESS ZONE vende a ARMY Bomb oficial por R$ 520, sem necessidade de reserva, todos os dias, das 9h às 17h.

O BTS desembarca com a "ARIRANG World Tour" em São Paulo na próxima quarta-feira, 28, e, em preparação, o grupo abriu uma loja pop-up para que os fãs tenham a oportunidade de adquirir produtos oficiais e tirar fotos em espaços designados.

A pop-up do BTS funcionará no MIS Experience, no bairro da Água Branca, até o dia 22 de novembro, porém apenas com agendamento prévio. Essa, no entanto, não é a única forma que os fãs podem comprar o tradicional lightstick do grupo, conhecido como ARMY Bomb.

Como comprar uma ARMY Bomb?

A organização da pop-up do BTS anunciou na quarta-feira, 21, que, junto com a abertura da pop-up, seria aberto um estande com livre acesso para que os fãs que não conseguiram reserva para entrar na loja comprem sua ARMY Bomb oficial.

O lightstick está sendo vendido por R$ 520 e pode ser parcelado, com juros, em até 6 vezes.

A "ARMYBOMB EXPRESS ZONE" do BTS funciona todos os dias, das 9 às 17 horas, no MIS Experience, na Água Branca, em São Paulo.

O que é uma ARMY Bomb?

A Army Bomb é um bastão de luz, conhecido como lightstick, usado por fãs do BTS em shows, eventos e encontros do grupo. O dispositivo é interativo e acompanha as luzes dos shows, com diversos set-ups, além de servir como souvenir.