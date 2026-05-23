Irã diz estar na fase final de acordo com EUA para encerrar guerra no Oriente Médio

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, declarou neste sábado, 23, que seu país estava na "fase de conclusão" de um protocolo de acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Baqaei disse à emissora estatal Irib que seu país queria "primeiro redigir um protocolo de acordo (...) composto por 14 cláusulas".

"Estamos atualmente na fase de conclusão desses protocolos", acrescentou.

Pouco antes da divulgação dessa declaração, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sugeriu que havia "uma possibilidade" de o Irã aceitar um acordo para encerrar a guerra já neste sábado.

"Há uma possibilidade de que, seja ainda hoje, amanhã ou daqui a alguns dias, tenhamos algo a anunciar", disse Rubio a repórteres em Nova Délhi, acrescentando que esperava "boas notícias".

No entanto, o secretário de Estado americano afirmou que, embora tenha havido progresso nas negociações, não descartava a possibilidade de o presidente Donald Trump retomar os ataques contra o Irã.

Trump também também falou

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira, 22, que o Irã "nunca terá uma arma nuclear" e que o conflito com o país "será resolvido em breve", durante um discurso para simpatizantes em Suffern, no estado de Nova York.

"Nós os paramos. Nunca vão ter uma arma nuclear, e vamos terminar com isso em breve. Será resolvido em breve", afirmou.

Trump disse que a chamada operação "Fúria Épica" lançada contra o Irã em 28 de fevereiro vai garantir que o país, que ele definiu como "o principal patrocinador do terrorismo", não consiga armas nucleares.

"Não terão nunca uma arma nuclear e sabem disso", enfatizou.

Também na sexta-feira, mas em sua rede social Truth Social, Trump disse que não vai comparecer neste fim de semana ao casamento de seu filho Donald Trump Jr. nas Bahamas porque quer estar em Washington neste "momento importante".

A Casa Branca não deu mais detalhes, mas a mudança de planos ocorreu enquanto os EUA e o Irã negociam, com mediadores paquistaneses, um acordo que permita pôr fim à guerra e reabrir o estreito de Ormuz.

Além disso, Trump está há semanas ameaçando realizar uma possível intervenção militar em Cuba, país sobre o qual aumentou a pressão com um bloqueio petrolífero e com uma acusação formal, nesta mesma semana, contra o ex-presidente cubano Raúl Castro.