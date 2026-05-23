Carne todo dia piora diabetes? Estudo tem resposta surpreendente

Comer carne bovina todos os dias não piorou o controle da glicose, a função da insulina, a inflamação ou outros marcadores cardiometabólicos em adultos com pré-diabetes, segundo um novo ensaio clínico randomizado.

O estudo, publicado na revista Current Developments in Nutrition, avaliou o consumo diário de 6 a 7 onças de carne bovina, o equivalente a cerca de 170 a 198 gramas, em comparação com uma dieta com frango.

A pesquisa incluiu 24 adultos com sobrepeso ou obesidade e pré-diabetes, mas considerados geralmente saudáveis. Os participantes seguiram os dois planos alimentares em períodos separados de 28 dias.

Durante cada fase, eles consumiram duas refeições diárias com carne bovina cozida ou frango. As preparações incluíam fajitas, hambúrgueres, ensopados, burritos e refogados.

Carne bovina e frango tiveram efeitos parecidos

Os pesquisadores analisaram a função das células beta pancreáticas, a sensibilidade à insulina e hormônios ligados ao controle da glicose antes e depois de cada dieta.

Após 28 dias, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em nenhuma das medidas relacionadas à função pancreática ou à sensibilidade à insulina.

“Os resultados deste ensaio clínico randomizado padrão-ouro se somam às evidências científicas existentes que mostram que consumir carne bovina como parte de um padrão alimentar saudável apoia a saúde do coração e não impacta negativamente medidas de regulação do açúcar no sangue ou inflamação”, disse Kevin C. Maki, professor adjunto da Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana em Bloomington e autor sênior do artigo.

Segundo Maki, quando inserida em uma alimentação saudável, a carne bovina ajuda a preencher lacunas nutricionais essenciais e não piora o perfil de risco cardiometabólico em comparação com o frango.

O que dizem os pesquisadores

“Os achados do estudo sugerem que a ingestão regular de carne bovina não afeta negativamente fatores de risco metabólicos ou inflamatórios em comparação com o frango em uma população pré-diabética em risco”, disse Indika Edirisinghe, professor de Ciência dos Alimentos e Nutrição do Illinois Institute of Technology.

Segundo Edirisinghe, embora o estudo tenha durado apenas um mês, esse período costuma ser suficiente para detectar efeitos metabólicos mensuráveis.

A pesquisa foi financiada pela National Cattlemen's Beef Association, contratada pelo Beef Checkoff. Segundo os autores, a organização não participou da coleta nem da análise dos dados e não interferiu no processo de publicação, além de revisar uma versão preliminar do manuscrito.