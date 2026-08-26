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'Pequenas Coisas Como Estas', com Cillian Murphy, chega ao streaming; veja onde assistir

Drama histórico dirigido por Tim Mielants acompanha um homem que descobre segredos perturbadores em um convento na Irlanda dos anos 1980

'Pequenas Coisas Como Estas': longa indicado ao Festival de Berlim chega ao catálogo do Prime Video (Lionsgate/Divulgação)

'Pequenas Coisas Como Estas': longa indicado ao Festival de Berlim chega ao catálogo do Prime Video (Lionsgate/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11h40.

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Cillian Murphy chega ao Prime Video nesta quinta-feira, 27, com um dos dramas mais elogiados de sua carreira. Em "Pequenas Coisas Como Estas", o ator interpreta um homem comum que se depara com um segredo capaz de abalar sua relação com a comunidade onde vive.

O filme, lançado originalmente em 2024, é dirigido por Tim Mielants e adapta o livro homônimo de Claire Keegan, publicado em 2021. A história se passa na Irlanda em 1985 e coloca Murphy no centro de uma trama sobre culpa, silêncio e os abusos cometidos em instituições ligadas à Igreja Católica.

Qual é a história de 'Pequenas Coisas Como Estas'?

Murphy interpreta Bill Furlong, um comerciante de carvão que leva uma vida simples ao lado da esposa, Eileen, e das cinco filhas. Durante o período que antecede o Natal, ele faz uma entrega a um convento local e começa a perceber que existe algo errado no local.

Em uma de suas visitas, Bill encontra uma jovem trancada em um depósito de carvão durante o frio. A situação o leva a questionar o tratamento dado às mulheres que vivem no convento e a investigar os segredos mantidos pela instituição.

A descoberta também faz Bill revisitar a própria infância. Ele foi criado por uma mãe solteira que enfrentou o preconceito da sociedade irlandesa, experiência que ganha novo significado conforme ele entende o que acontece dentro do convento.

O filme aborda as Lavanderias de Madalena

A trama de "Pequenas Coisas Como Estas" é ambientada no contexto das chamadas Lavanderias de Madalena, instituições administradas por ordens religiosas na Irlanda que abrigaram mulheres em condições de exploração e abuso.

O longa acompanha esse período histórico a partir da perspectiva de Bill, que precisa decidir como agir depois de testemunhar uma situação que coloca em xeque as estruturas de poder da pequena cidade.

A produção utiliza a história pessoal do protagonista para mostrar o conflito entre manter a estabilidade de sua família e enfrentar uma instituição que possui grande influência sobre a comunidade.

Cillian Murphy lidera o elenco

Além de Cillian Murphy como Bill Furlong, o elenco conta com Emily Watson no papel da Irmã Mary, responsável pelo convento, e Eileen Walsh como Eileen Furlong, esposa do protagonista.

Michelle Fairley interpreta Mrs. Wilson, enquanto Clare Dunne vive a Irmã Carmel. Zara Devlin, Helen Behan, Agnes O'Casey, Peter Claffey e Liadán Dunlea também estão no elenco.

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