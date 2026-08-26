Urso: Cimed inicia venda de suplementos e mira R$ 1 bilhão em dois anos

Anunciada pela Cimed em abril, a linha Urso chega oficialmente ao mercado nesta quarta-feira, 26. A estreia coloca à prova uma aposta ambiciosa da companhia: transformar sua entrada no mercado de suplementos em uma nova frente de negócios capaz de alcançar R$ 1 bilhão em faturamento em dois anos.

"Nossa ambição é grande, mas sabemos que isso é uma construção. Primeiro, precisamos entregar um produto de qualidade, conquistar a confiança do consumidor e transformar esse primeiro contato em recorrência", diz João Adibe, CEO da Cimed, em conversa com a EXAME.

A marca chega com três produtos — creatina, pré-treino e um shot energético — em um momento de expansão da categoria no Brasil. Segundo dados da Brasnutri, baseados em levantamento da Euromonitor International, o mercado brasileiro de suplementos movimentou cerca de R$ 7,6 bilhões em 2025, alta de 15% sobre o ano anterior.

A projeção divulgada pelo setor é de que o faturamento chegue a R$ 13,8 bilhões até 2030.

Lifestyle e ecossistema

Além de aproveitar um mercado em expansão, a Cimed quer usar a Urso para testar uma forma diferente de construir marcas dentro do seu portfólio. A ideia é aproximar o universo de lifestyle e investir no relacionamento direto com o consumidor.

"A Urso nasce de uma oportunidade clara de mercado, mas também de uma mudança na forma como construímos marcas. Queremos estar e ampliar nossa atuação em suplementação não apenas com bons produtos, mas construindo uma comunidade em torno deles", diz Adibe.

Segundo o executivo, o objetivo a longo prazo é que a Cimed se torne um ecossistema de saúde, bem-estar e lifestyle.

Com uma operação voltada a farmácias e mercados, a Cimed também aproveita o lançamento da linha Urso para inaugurar o seu próprio e-commerce. Em vez de depender apenas da distribuição tradicional, a companhia pretende fortalecer a operação direta ao consumidor e usar os dados e interações desse canal para entender o comportamento de quem compra.

A pré-venda exclusiva começa às 11h59 para o público que fez pré-cadastro no site . A abertura de vendas oficial está prevista para às 17h do mesmo dia.

Portfólio inicial

As vendas de Urso começam focadas em três produtos. A Urso Creatina traz 5 gramas de creatina monohidratada por dose. O Pré-Treino Urso chega em duas versões: Ataque, com 200 mg de cafeína por dose, e Ataque Mortal, com 400 mg.

Por fim, Urso Dose de Ataque é um shot energético em formato de dose individual. A fórmula combina cafeína, taurina e vitaminas do complexo B e não contém açúcar.

Segundo Adibe, o portfólio deve ser ampliado ainda em 2026. Estão previstos novos produtos, entre eles versões de creatina com e sem sabor, barras proteicas e um chiclete energético.

"Nosso objetivo é crescer com velocidade, mas sem perder a conexão com quem está do outro lado", finaliza.