Urso: Cimed inicia venda de suplementos e mira R$ 1 bilhão em dois anos

Urso: nova linha de produtos da Cimed foca no segmento de suplementação (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11h37.
Última atualização em 26 de agosto de 2026 às 19h06.
Anunciada pela Cimed em abril, a linha Urso chega oficialmente ao mercado nesta quarta-feira, 26. A estreia coloca à prova uma aposta ambiciosa da companhia: transformar sua entrada no mercado de suplementos em uma nova frente de negócios capaz de alcançar R$ 1 bilhão em faturamento em dois anos.
"Nossa ambição é grande, mas sabemos que isso é uma construção. Primeiro, precisamos entregar um produto de qualidade, conquistar a confiança do consumidor e transformar esse primeiro contato em recorrência", diz João Adibe, CEO da Cimed, em conversa com a EXAME.
A marca chega com três produtos — creatina, pré-treino e um shot energético — em um momento de expansão da categoria no Brasil. Segundo dados da Brasnutri, baseados em levantamento da Euromonitor International, o mercado brasileiro de suplementos movimentou cerca de R$ 7,6 bilhões em 2025, alta de 15% sobre o ano anterior.A projeção divulgada pelo setor é de que o faturamento chegue a R$ 13,8 bilhões até 2030.
Além de aproveitar um mercado em expansão, a Cimed quer usar a Urso para testar uma forma diferente de construir marcas dentro do seu portfólio. A ideia é aproximar o universo de lifestyle e investir no relacionamento direto com o consumidor.
"A Urso nasce de uma oportunidade clara de mercado, mas também de uma mudança na forma como construímos marcas. Queremos estar e ampliar nossa atuação em suplementação não apenas com bons produtos, mas construindo uma comunidade em torno deles", diz Adibe.Segundo o executivo, o objetivo a longo prazo é que a Cimed se torne um ecossistema de saúde, bem-estar e lifestyle.
Com uma operação voltada a farmácias e mercados, a Cimed também aproveita o lançamento da linha Urso para inaugurar o seu próprio e-commerce. Em vez de depender apenas da distribuição tradicional, a companhia pretende fortalecer a operação direta ao consumidor e usar os dados e interações desse canal para entender o comportamento de quem compra.A pré-venda exclusiva começa às 11h59 para o público que fez pré-cadastro no site. A abertura de vendas oficial está prevista para às 17h do mesmo dia.
As vendas de Urso começam focadas em três produtos. A Urso Creatina traz 5 gramas de creatina monohidratada por dose. O Pré-Treino Urso chega em duas versões: Ataque, com 200 mg de cafeína por dose, e Ataque Mortal, com 400 mg.
Por fim, Urso Dose de Ataque é um shot energético em formato de dose individual. A fórmula combina cafeína, taurina e vitaminas do complexo B e não contém açúcar.
Segundo Adibe, o portfólio deve ser ampliado ainda em 2026. Estão previstos novos produtos, entre eles versões de creatina com e sem sabor, barras proteicas e um chiclete energético.
"Nosso objetivo é crescer com velocidade, mas sem perder a conexão com quem está do outro lado", finaliza.