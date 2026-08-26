"Human Reserved": o plano de Bill Gates para proteger empregos da inteligência artificial (Divulgação)
Jornalista
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11h34.
Última atualização em 26 de agosto de 2026 às 14h36.
Bill Gates publicou nesta quarta-feira, 26, um ensaio de cerca de seis mil palavras sobre os riscos da inteligência artificial para o mercado de trabalho. O cofundador da Microsoft defende que certos empregos sejam deliberadamente reservados para humanos, mesmo quando máquinas já forem capazes de executá-los.
No texto publicado em seu site pessoal, Gates afirma que os governos não estão preparados para a velocidade das mudanças trazidas pela inteligência artificial. Ele pede coordenação internacional, incluindo diálogo com a China, para lidar com os impactos da tecnologia sobre emprego, educação e segurança.
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Gates batizou sua proposta de "Human Reserved", numa referência às reservas naturais. A ideia é simples: assim como a sociedade escolhe não construir em certas áreas mesmo podendo fazê-lo, ela também poderia optar por manter algumas funções nas mãos de pessoas.
O bilionário cita cuidado infantil e atuação em júris como atividades mais adequadas a humanos. Em saúde e educação, ele defende um modelo misto, em que profissionais usam ferramentas de IA para ampliar seu trabalho, sem serem substituídos por completo.
O ensaio chega em meio a números concretos sobre desligamentos ligados à automação. Segundo a consultoria Challenger, Gray & Christmas, empresas citaram a inteligência artificial como motivo em mais de 184 mil cortes de vagas desde 2023.
Somente em julho, a IA foi apontada como causa em cerca de 11 mil demissões, um terço dos cortes do mês. Em 2026, o total já soma mais de 112 mil vagas, perto de um quarto de todos os desligamentos registrados no período.
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Em falas recentes, Gates tem citado biologia, energia e programação como áreas menos expostas à automação no curto prazo. Segundo ele, essas funções combinam conhecimento técnico, criatividade e capacidade de adaptação a contextos novos.
Isso não significa imunidade total. Tarefas repetitivas e previsíveis, como parte do trabalho administrativo, tendem a ser automatizadas primeiro, enquanto pesquisa, julgamento complexo e contato humano direto resistem por mais tempo.
Diante desse cenário, especialistas em carreira costumam recomendar algumas posturas para quem quer se manter relevante:
O próprio Gates reconhece que ainda não existe um modelo pronto para o "Human Reserved". Quem decide quais funções proteger e como equilibrar regras entre países com posições diferentes sobre automação são pontos em aberto.
Gates também propõe taxar o uso de IA e de robôs, para reduzir o incentivo econômico que hoje leva empresas a substituir pessoas por máquinas. A discussão deve avançar nos próximos meses, conforme governos e empresas buscam equilibrar produtividade e manutenção de empregos.
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