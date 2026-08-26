"Human Reserved": o plano de Bill Gates para proteger empregos da inteligência artificial

Bill Gates publicou nesta quarta-feira, 26, um ensaio de cerca de seis mil palavras sobre os riscos da inteligência artificial para o mercado de trabalho. O cofundador da Microsoft defende que certos empregos sejam deliberadamente reservados para humanos, mesmo quando máquinas já forem capazes de executá-los.

No texto publicado em seu site pessoal, Gates afirma que os governos não estão preparados para a velocidade das mudanças trazidas pela inteligência artificial. Ele pede coordenação internacional, incluindo diálogo com a China, para lidar com os impactos da tecnologia sobre emprego, educação e segurança.

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O conceito de "Human Reserved"

Gates batizou sua proposta de "Human Reserved", numa referência às reservas naturais. A ideia é simples: assim como a sociedade escolhe não construir em certas áreas mesmo podendo fazê-lo, ela também poderia optar por manter algumas funções nas mãos de pessoas.

O bilionário cita cuidado infantil e atuação em júris como atividades mais adequadas a humanos. Em saúde e educação, ele defende um modelo misto, em que profissionais usam ferramentas de IA para ampliar seu trabalho, sem serem substituídos por completo.

Funções protegidas de forma permanente, como parte do cuidado com crianças

Proteções temporárias para trabalhadores que não conseguem migrar de carreira com facilidade

Áreas híbridas, em que humanos seguem no comando e usam IA como apoio

Por que o alerta ganha peso agora

O ensaio chega em meio a números concretos sobre desligamentos ligados à automação. Segundo a consultoria Challenger, Gray & Christmas, empresas citaram a inteligência artificial como motivo em mais de 184 mil cortes de vagas desde 2023.

Somente em julho, a IA foi apontada como causa em cerca de 11 mil demissões, um terço dos cortes do mês. Em 2026, o total já soma mais de 112 mil vagas, perto de um quarto de todos os desligamentos registrados no período.

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As profissões que devem resistir por mais tempo na era da IA

Em falas recentes, Gates tem citado biologia, energia e programação como áreas menos expostas à automação no curto prazo. Segundo ele, essas funções combinam conhecimento técnico, criatividade e capacidade de adaptação a contextos novos.

Isso não significa imunidade total. Tarefas repetitivas e previsíveis, como parte do trabalho administrativo, tendem a ser automatizadas primeiro, enquanto pesquisa, julgamento complexo e contato humano direto resistem por mais tempo.

O que profissionais podem fazer agora

Diante desse cenário, especialistas em carreira costumam recomendar algumas posturas para quem quer se manter relevante:

Desenvolver julgamento crítico e decisão em contextos ambíguos

Investir em comunicação e relação humana, difíceis de automatizar

Aprender a usar ferramentas de IA no dia a dia, em vez de evitá-las

Buscar formação contínua em áreas técnicas com baixa exposição à automação

Acompanhar debates sobre regulação, que podem redesenhar setores inteiros

Impacto ainda em construção

O próprio Gates reconhece que ainda não existe um modelo pronto para o "Human Reserved". Quem decide quais funções proteger e como equilibrar regras entre países com posições diferentes sobre automação são pontos em aberto.

Gates também propõe taxar o uso de IA e de robôs, para reduzir o incentivo econômico que hoje leva empresas a substituir pessoas por máquinas. A discussão deve avançar nos próximos meses, conforme governos e empresas buscam equilibrar produtividade e manutenção de empregos.

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