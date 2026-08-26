GTA 6: novo trailer de gameplay chega primeiro na Netflix; saiba como assistir

Nesta quinta-feira, 27, a Rockstar Games vai apresentar uma versão estendida de GTA 6, dando aos fãs o primeiro grande olhar oficial sobre a jogabilidade.

A apresentação, chamada "GTA 6 - Um Olhar Estendido", terá uma estratégia de lançamento diferente do padrão. O conteúdo será exibido primeiro na Netflix e chegará ao YouTube algumas horas depois.

Como assistir ao GTA 6 na Netflix?

A Netflix será o primeiro lugar onde o público poderá conferir o novo material de GTA 6. A apresentação estará disponível a partir das 16h, no horário de Brasília, na quinta-feira. Para assistir, será necessário ter uma assinatura válida da plataforma.

O conteúdo será disponibilizado na Netflix como um título convencional. Caso a apresentação não apareça na página inicial, basta pesquisar por "GTA 6" na plataforma para encontrar o vídeo.

A Rockstar e a Netflix anunciaram a parceria como uma estreia especial para o jogo.

E no YouTube?

O gameplay ficará disponível no canal oficial da Rockstar Games às 22h, no horário de Brasília, seis horas depois da estreia na Netflix. O vídeo também será publicado no site oficial de GTA 6.

O que esperar do novo vídeo?

A Rockstar chamou o material de "An Extended Look", indicando uma apresentação mais extensa do que os trailers divulgados anteriormente.

A expectativa é que o vídeo mostre uma quantidade maior de gameplay e ofereça novos detalhes sobre o mundo de GTA 6, seus protagonistas e as mecânicas presentes no jogo. A companhia, porém, ainda não detalhou oficialmente tudo o que será mostrado.

A apresentação chega em um momento especialmente movimentado para a Rockstar Games. Nas últimas semanas, vídeos supostamente retirados de uma versão de testes de GTA 6 começaram a circular na internet, revelando trechos de jogabilidade antes da divulgação oficial.

GTA 6 | NOVO vazamento na PRAIA, Que Loucura meus amigos 😍 pic.twitter.com/eg3HCEWsyX — Ezequiel (@0zeyp) August 25, 2026

A Rockstar confirmou, nesta quarta-feira, 26, que os vazamentos são reais e afetaram a equipe de desenvolvimento e classificou o episódio como "devastador". A empresa mantém a apresentação oficial programada para 27 de agosto.

"É difícil expressar o quanto foi doloroso para nossa equipe ver vídeos do GTA VI vazarem dessa forma, e obviamente não era assim que queríamos que vocês vissem o jogo depois de todo esse tempo."

Quando GTA 6 será lançado?

Depois de anos de expectativa, GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro de 2026. O jogo chegará para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.