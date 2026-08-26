O que está em alta na Netflix? Veja o Top 10 de filmes e séries da semana no Brasil

Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking nacional da Netflix ajuda a responder essa pergunta ao reunir os filmes e séries que mais atraíram espectadores ao redor do Brasil na última semana.

Veja o que está em alta na plataforma neste momento:

Quais filmes estão no top 10?

Entre os destaques estão "Mickey 17", ficção científica estrelada por Robert Pattinson, e "Wicked", adaptação musical que levou a história de Oz para os cinemas. As duas produções aparecem entre os títulos mais assistidos do país na terça-feira, 25.

Quais séries estão no top 10?

O ranking de séries também apresenta uma mistura de produções recentes, títulos que ganharam novas temporadas e sucessos que continuam encontrando público no catálogo.

Entre os destaques estão "Outer Banks", "O Mentalista", "SEAL Team" e "Minha Vida com a Família Walter".