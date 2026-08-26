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O que está em alta na Netflix? Veja o Top 10 de filmes e séries da semana no Brasil

Ranking da terça-feira, 25, reúne produções de ação, ficção científica, drama, comédia e suspense

Netflix: lista traz filmes e séries recentes e títulos que continuam entre os favoritos do público brasileiro (Divulgação / Universal Pictures)

Netflix: lista traz filmes e séries recentes e títulos que continuam entre os favoritos do público brasileiro (Divulgação / Universal Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07h40.

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Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking nacional da Netflix ajuda a responder essa pergunta ao reunir os filmes e séries que mais atraíram espectadores ao redor do Brasil na última semana.

Veja o que está em alta na plataforma neste momento:

Quais filmes estão no top 10?

Entre os destaques estão "Mickey 17", ficção científica estrelada por Robert Pattinson, e "Wicked", adaptação musical que levou a história de Oz para os cinemas. As duas produções aparecem entre os títulos mais assistidos do país na terça-feira, 25.

  1. "La Captura" (2026)
  2. "A Onda" (2015)
  3. "Nando entre Dois Mundos" (2026)
  4. "Mickey 17" (2025)
  5. "Efeito Colateral" (2002)
  6. "Armadas & Perigosas" (2013)
  7. "Quinze Dias" (2026)
  8. "A Última Casa" (2026)
  9. "Wicked" (2024)
  10. "Não Deseje Sorte" (2026)
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Quais séries estão no top 10?

O ranking de séries também apresenta uma mistura de produções recentes, títulos que ganharam novas temporadas e sucessos que continuam encontrando público no catálogo.

Entre os destaques estão "Outer Banks", "O Mentalista", "SEAL Team" e "Minha Vida com a Família Walter".

  1. "Sacrifício de Sangue" (2026)
  2. "Outer Banks" (2026)
  3. "Meu Nome é Farah" (2023)
  4. "Assustadoramente Apaixonados" (2026)
  5. "O Mentalista" (2015)
  6. "Um Grude de Amor" (2026)
  7. "SEAL Team" (2024)
  8. "Minha Vida com a Família Walter(2026)
  9. "Salish e Jordan Matter" (2026)
  10. "O Peso da Lei" (2026)
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