Como ativar o modo mundo invertido de 'Stranger Things' no Google?

Stranger Things: veja como destravar easter egg do Google (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17h05.
Os quatro primeiros episódios da quinta temporada de "Stranger Things" estrearam na Netflix na última quarta-feira, 26, às 22h, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming. O Google também entrou no clima do Mundo Invertido.
A plataforma de busca lançou um easter egg inspirado em "Stranger Things" que transforma a experiência de navegação em uma viagem direta à dimensão paralela que assombra a cidade de Hawkins.
Ao digitar "stranger things" no buscador, os usuários encontram um dado de 20 faces no rodapé da página, semelhante aos utilizados em jogos de RPG como Dungeons & Dragons — o mesmo que os personagens da série jogam ao longo das temporadas.
Quando clicado, o dado desencadeia uma transformação completa na interface, com a página invertida de cabeça para baixo e efeitos visuais de poeira cósmica flutuando pela tela.
É possível desativar o modo invertido clicando no X ao final da página.
Antes desse easter egg, o Google já havia criado uma caça ao tesouro online em novembro, onde fãs decifravam pistas sobre Hawkins e ganhavam ilustrações exclusivas dos personagens. A experiência, no entanto, era temporária e já foi encerrada.
A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:
Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.
Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.