Como ativar o modo mundo invertido de 'Stranger Things' no Google?

Os quatro primeiros episódios da quinta temporada de "Stranger Things" estrearam na Netflix na última quarta-feira, 26, às 22h, marcando o início do fim de um dos maiores fenômenos da era do streaming. O Google também entrou no clima do Mundo Invertido.

A plataforma de busca lançou um easter egg inspirado em "Stranger Things" que transforma a experiência de navegação em uma viagem direta à dimensão paralela que assombra a cidade de Hawkins.

Como ativar o modo mundo invertido no Google?

Ao digitar "stranger things" no buscador, os usuários encontram um dado de 20 faces no rodapé da página, semelhante aos utilizados em jogos de RPG como Dungeons & Dragons — o mesmo que os personagens da série jogam ao longo das temporadas.

Quando clicado, o dado desencadeia uma transformação completa na interface, com a página invertida de cabeça para baixo e efeitos visuais de poeira cósmica flutuando pela tela.

É possível desativar o modo invertido clicando no X ao final da página.

Antes desse easter egg, o Google já havia criado uma caça ao tesouro online em novembro, onde fãs decifravam pistas sobre Hawkins e ganhavam ilustrações exclusivas dos personagens. A experiência, no entanto, era temporária e já foi encerrada.

Datas de estreia da 5ª temporada

A temporada final será dividida em três volumes, todos lançados em grandes feriados do fim de ano norte-americano. O Volume 1 chegou na véspera do Dia de Ação de Graças, o Volume 2 no Natal e o Grande Final na virada de ano:

Volume 1 - 26 de novembro. Quatro episódios liberados às 22h

- 25 de dezembro. Três episódios liberados às 22h Grande final - 31 de dezembro. Últimos episódios liberados às 22h.

O poder das coisas estranhas

Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.

Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.

