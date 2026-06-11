Liderança comercial: como calibrar metas para engajar o time

Por Denise Joaquim Marques*

Quando um time fecha abaixo da meta de forma recorrente, insistir na ideia de falta de esforço é simplificar um problema que é mais profundo.

Existe um momento em que a meta deixa de ser vista como direção e passa a ser percebida como algo fora de alcance. E ninguém avisa quando isso acontece.

O vendedor não pede reunião para dizer que parou de acreditar. Ele não manda mensagem, nem levanta a mão.

Ele apenas ajusta, internamente, o que considera possível e começa a trabalhar dentro do novo limite - menor do que o da empresa, menor do que o do líder e, muitas vezes, menor do que o dele mesmo, há pouco tempo.

A partir daí, o time continua ativo, mas desconectado.

Cumpre agenda, faz contato, segue o processo, mas já não está, de fato, perseguindo a meta. Não é mais um problema de esforço, mas de percepção.

O impacto das metas mal calibradas

Isso não acontece por acaso. É resultado de uma meta mal calibrada.

Quando o número parece distante demais da realidade, ele não puxa desempenho. Ele trava. Em vez de gerar movimento, faz o time reduzir o ritmo para algo que pareça mais possível.

Por outro lado, metas fáceis também não resolvem. Elas até entregam resultado no curto prazo, mas criam acomodação.

O time bate o número sem precisar evoluir, sem testar novos caminhos, sem ampliar seu repertório. E quando o mercado exige mais, falta preparo para responder.

O papel da liderança no engajamento

É por isso que definir metas não é só uma conta: é uma decisão de liderança, que exige entender o momento do mercado, o nível de maturidade da equipe e o quanto ela está pronta para ser desafiada sem se desconectar.

Demanda, ainda, preparar o time para sustentar esse desafio, técnica e emocionalmente.

Alinhamento entre expectativa e entrega

A diferença entre metas que desafiam e metas que bloqueiam o desempenho das equipes não está apenas no número que foi definido, mas na maneira como ele é percebido por quem precisa entregar.

É nesse ponto que muitas lideranças erram. Cobram o resultado, mas não leem o que está produzindo esse resultado.

E essa leitura muda tudo, porque é ela que revela se o time está sendo desafiado na medida certa ou se ele já cruzou a linha do desinteresse, sepultando sua fome de conquista.

*Denise Joaquim Marques é consultora de negócios especializada em Vendas e Marketing, com foco em estratégias de alta performance, liderança comercial e diferenciação de mercado.