'Stranger Things': novo projeto da saga não será nas telinhas

Além da quinta, e última, temporada da série, "Stranger Things" tem outro lançamento em dezembro. Dessa vez, não é na plataforma de streaming, mas sim em páginas.

"Stranger Things: One Way or Another", um novo livro ambientado no universo da série, foi lançado nesta terça-feira, 2.

A história, escrita por Caitlin Schneiderhan e publicada pela Random House Worlds, acompanha Nancy Wheeler logo após sua formatura no ensino médio que, segundo o texto da plataforma, “acaba de virar de cabeça para baixo”.

Sobre o que é o novo livro de Stranger Things?

O livro se passa dois meses após os acontecimentos da quarta temporada da série.

Hawkins ainda tenta se recuperar do terremoto causado por Vecna, enquanto Nancy permanece obcecada por pistas que a levem ao vilão. Ao notar o comportamento estranho de Joey Taft durante a cerimônia de formatura, ela acredita ter encontrado um novo sinal do inimigo.

Nancy então se junta à amiga e investigadora amadora Robin Buckley. A dupla começa a seguir rastros que apontam para algo maior do que uma simples reportagem para o Hawkins Post.

A sinopse oficial destaca questões que impulsionam a trama: por que moradores estão adoecendo repentinamente? Quem é o homem misterioso que segue Nancy? E qual a real ligação de tudo isso com o Mundo Invertido?

A investigação conduz as jovens a um emaranhado de segredos que ameaça mantê-las em Hawkins para sempre.

Onde comprar o livro

"Stranger Things: One Way or Another" chegou às prateleiras nos Estados Unidos nesta terça-feira, 2. A venda para Kindle já está disponível pela Amazon, mas apenas em inglês.

Além do lançamento, já existem três outros livros no universo disponíveis para compra: "Stranger Things: Suspicious Minds " e "Stranger Things: Darkness on the Edge of Town", ambos de 2019, e "Stranger Things: Flight of Icarus", de 2023.