CCXP26 começa em 100 dias: veja atrações, datas e preços dos ingressos

Estamos a 100 dias da CCXP, um dos maiores eventos geeks do mundo. A edição deste ano acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, em São Paulo.

Neste ano, a edição celebra obras consagradas dos quadrinhos, além de receber figuras ilustres do cinema e da televisão para compor a programação.

Em preparação para o evento, a EXAME reuniu todas as informações confirmadas até agora para a CCXP26.

Quando é a CCXP26?

A programação oficial da CCXP começa na quinta-feira, 3 de dezembro, e vai até domingo, 6.

Na quinta e na sexta-feira, o evento funciona das 12h às 21h. Já no fim de semana, o horário será estendido das 11h às 21h.

Na quarta-feira, 2, antes da abertura dos portões para o público geral, também acontece a tradicional Spoiler Night. Para participar, é necessário ter um ingresso nas seguintes modalidades: Epic Pass, Unlock e Coringa. O evento ocorre das 18h às 21h.

Artists' Valley

Desde a sua criação, o Artists' Valley é conhecido como o coração do evento. O espaço é uma área inteiramente dedicada a artistas e quadrinistas, que podem comercializar e exibir seus trabalhos.

O espaço reúne mais de 380 mesas e aproximadamente 450 artistas nacionais e internacionais. Para a edição de 2026, mais de mil artistas se inscreveram para participar do espaço, uma média de três candidatos por vaga.

Nesta edição, os fãs poderão encontrar seus artistas favoritos em um espaço dedicado a sessões de autógrafos no meio do Artists' Valley. A mudança faz parte da expansão do espaço e foi feita para atender a uma demanda do público que participa do evento.

Quais são as atrações confirmadas até o momento?

Para marcar a contagem regressiva de 100 dias para a CCXP, a organização confirmou a participação de um dos grandes nomes dos quadrinhos: Brian Michael Bendis. O quadrinista é um dos responsáveis pela criação de Miles Morales, personagem que assume o papel de "Homem-Aranha" após a morte de Peter Parker em um dos universos da história.

A confirmação da vinda de Bendis para o Artists' Valley é apenas o começo, segundo Ivan Costa, cofundador e curador da programação de histórias em quadrinhos da CCXP.

"Iniciamos a contagem regressiva para a CCXP26, agora a 100 dias do evento. Para marcar essa data, anunciamos a presença do quadrinista Brian Michael Bendis, conhecido por seus roteiros para a Marvel e a DC Comics, em arcos de histórias adorados pelos fãs. Entramos também na temporada de grandes anúncios de todas as áreas e palcos da CCXP. Vêm muitas novidades por aí", afirma Ivan.

Além do criador de Miles Morales, a CCXP já confirmou também a vinda do ator Elijah Wood, que interpretou Frodo Bolseiro na trilogia de "O Senhor dos Anéis", para a comemoração de 25 anos da franquia cinematográfica. Ele será acompanhado por Dominic Monaghan, ator que interpretou o hobbit Merry nos filmes.

Confira a lista de convidados confirmados

Brian Michael Bendis (roteirista de quadrinhos e cocriador de Miles Morales)

Elijah Wood (ator conhecido por interpretar Frodo em “O Senhor dos Anéis”)

Todd McFarlane (quadrinista, criador de “Spawn” e cofundador da Image Comics)

Mark Waid (roteirista de quadrinhos conhecido por “O Reino do Amanhã”)

Jock, nome artístico de Mark Simpson (quadrinista e ilustrador britânico)

Rafa Sandoval (quadrinista espanhol e desenhista de “Absolute Superman”)

Rafael Albuquerque (quadrinista brasileiro e cocriador de “Vampiro Americano”)

Marcelo Maiolo (colorista brasileiro de quadrinhos)

Frank Martin (colorista de quadrinhos da Marvel e da DC)

Carmine Di Giandomenico (quadrinista italiano conhecido por trabalhos com Flash)

Mark Brooks (ilustrador e capista da Marvel e da DC)

Javier Rodríguez (quadrinista, roteirista e colorista espanhol)

Chang Sheng (mangaká taiwanês conhecido por “Oldman”)

Shintaro Kago (mangaká japonês conhecido por obras de terror e sátira)

Como comprar ingressos para a CCXP?

As vendas de ingressos para o público geral estão acontecendo por meio do site da Mundo Ticket.

A CCXP disponibilizou diferentes tipos de entradas para os fãs.

Uma das principais novidades do ano é o Ingresso Coringa, pensado para aqueles que gostariam de garantir presença no evento, mas ainda não escolheram o dia da visita. A entrada funciona como a carta coringa de um baralho: o visitante assegura seu lugar e pode escolher o dia da visita até o dia 1º de dezembro.

Já o Epic Pass oferece a experiência completa do festival, com acesso aos quatro dias e à Spoiler Night, além de outros benefícios, como:

Kit Epic Pass: conjunto de itens exclusivos, colecionáveis e oficiais da CCXP26, selecionados para que o fã leve uma parte da experiência do festival para casa;

conjunto de itens exclusivos, colecionáveis e oficiais da CCXP26, selecionados para que o fã leve uma parte da experiência do festival para casa; Epic Service: fila exclusiva na entrada, banheiro e ponto de hidratação reservados e acesso ao pavilhão uma hora antes da abertura geral durante os quatro dias de evento;

fila exclusiva na entrada, banheiro e ponto de hidratação reservados e acesso ao pavilhão uma hora antes da abertura geral durante os quatro dias de evento; 10% de desconto em todos os produtos da CCXP Store, sem limite de compras ou valor mínimo;

em todos os produtos da CCXP Store, sem limite de compras ou valor mínimo; 1 foto no formato digital ou 1 autógrafo com um artista convidado da CCXP;

no formato digital ou com um artista convidado da CCXP; acesso à venda antecipada de até quatro ingressos para a CCXP27.

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