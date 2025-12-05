CCXP: Encontro de ‘Supernatural’ repercute após Misha Collins comparar Trump a vilão

A reunião do elenco de Supernatural realizada nesta quinta-feira, 4, na CCXP, em São Paulo, ganhou tom político após uma fala de Misha Collins. O ator, conhecido por interpretar Castiel na série, mencionou o presidente Donald Trump ao responder a uma pergunta do público.

O painel marcou a celebração dos 20 anos da série, exibida pela primeira vez em 2006 e contou com a presença de Misha Collins, Kathryn Newton, Jim Beaver e Rob Benedict, além do diretor Richard Speight Jr. Os intérpretes dos irmãos Winchester, Jared Padalecki e Jensen Ackles não participaram da atividade.

Supernatural permaneceu no ar até novembro de 2020 após 15 temporadas.

Fala repercute entre o público da CCXP

Durante o evento no São Paulo Expo, os fãs lotaram o auditório e participaram da programação do seriado, incluindo momentos em que cantaram “Carry on Wayward Son”, do Kansas, tema recorrente da série. Collins comentou que o público brasileiro mantém grande interesse por Supernatural.

A intervenção política sobre Trump ocorreu quando um fã perguntou a Kathryn Newton, intérprete de Claire, qual tipo de monstro ela enfrentaria em um possível spin-off.

Após a atriz mencionar dragões, Collins pediu esclarecimento sobre o termo “monstro maligno” usado na pergunta e disse que, dentro desse contexto, faria referência a Donald Trump como adversário. A plateia reagiu com aplausos, e o ator observou que o auditório aparentava não ter muitos apoiadores do presidente.

Após a repercussão, o moderador optou por não estender o tema e seguiu com a exibição de vídeos relacionados ao evento.

No início do painel, Newton comentou que imaginava sua personagem Claire ainda envolvida no combate a ameaças e cumprindo sua função dentro do universo da série, caso ganhasse uma produção derivada.