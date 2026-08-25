SpaceX vai investir US$ 100 bilhões em nova base de operação na Louisiana

Após um IPO recordista em junho, a SpaceX, de Elon Musk, planeja agora expandir suas bases de operação no Sul dos Estados Unidos. A empresa anunciou nesta terça-feira, 25, que investirá US$ 100 bilhões em uma Starbase no estado da Louisiana.

O novo complexo será construído no litoral do estado e terá como principal função ampliar as operações de lançamento do Starship, o megafoguete que a SpaceX desenvolve atualmente em sua base no Texas. A construção deve começar no próximo ano, e a empresa prevê a criação de mais de 3 mil empregos.

A instalação será construída em uma área de aproximadamente 50,6 mil hectares, no condado de Vermilion. Segundo a SpaceX, o local foi planejado para dar suporte a milhares de voos do Starship por ano, ampliando a capacidade de lançamento da companhia para além do sul do Texas.

O projeto prevê uma estrutura integrada, descrita pela empresa como um espaçoporto autossuficiente. Entre as instalações planejadas estão unidades para produção de propelentes, geração de energia, processamento dos veículos, transporte marítimo em águas profundas e um aeroporto.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, participou do anúncio ao lado de outras autoridades estaduais e classificou o acordo como um ponto de inflexão para o estado. Segundo ele, o empreendimento deve representar novos empregos, investimentos e impulso econômico para as comunidades da região.

Starship é peça central da expansão

A nova Starbase deverá ampliar a operação do Starship, sistema que a SpaceX pretende transformar em uma plataforma reutilizável para lançamentos em larga escala.

A empresa realizou em 24 de julho o 13º voo de testes do Starship, em uma missão que cumpriu praticamente todos os principais objetivos previstos. Entre eles estiveram a liberação de satélites Starlink no espaço e o reacendimento de um dos motores da nave no vácuo.

Os testes fazem parte do processo de desenvolvimento necessário para que o Starship passe gradualmente das missões experimentais para operações regulares de lançamento. A SpaceX também trabalha na recuperação dos estágios do veículo, uma etapa considerada importante para reduzir o custo das missões.

O próximo voo orbital previsto pela empresa deverá colocar satélites Starlink em uma órbita operacional. Elon Musk também afirmou que a SpaceX pretende testar a recuperação do primeiro estágio da versão Starship V3 diretamente na plataforma de lançamento.

SpaceX amplia investimentos após IPO

A expansão ocorre poucos meses depois da abertura de capital da SpaceX na Nasdaq, que movimentou US$ 86 bilhões em junho e se tornou um dos maiores IPOs da história.

Durante a primeira teleconferência com acionistas após a estreia na bolsa, Musk apresentou projeções ambiciosas para o crescimento da companhia. A expectativa é alcançar um faturamento anual recorrente equivalente a US$ 100 bilhões até dezembro deste ano.

Para 2030, a projeção apresentada aos investidores é ainda mais agressiva: chegar ao equivalente a US$ 1 trilhão em receita anual recorrente.

A nova Starbase na Louisiana se encaixa nessa estratégia de expansão. Ao ampliar a infraestrutura disponível para o Starship, a SpaceX pretende aumentar a frequência de lançamentos e criar capacidade para uma escala de operações muito maior do que a atual.

Texas continua sendo um dos principais polos da SpaceX

A nova instalação da Louisiana não substituirá a operação existente no Texas. A Starbase texana continuará concentrando atividades de desenvolvimento e testes do Starship, enquanto a nova estrutura deverá ampliar a capacidade operacional do sistema.

A presença da SpaceX no Texas também vem crescendo em outras frentes. Em agosto, a empresa anunciou o início das obras da Terafab, uma fábrica de semicondutores que será construída no condado de Grimes em parceria com a Tesla.

A instalação terá mais de 100 milhões de pés quadrados de espaço de fabricação planejados e será voltada à produção, ao encapsulamento e aos testes de chips avançados. A primeira fase deve exigir cerca de US$ 16,8 bilhões em investimentos da SpaceX e da Tesla e empregar pelo menos 3 mil pessoas.

Segundo a própria SpaceX, sua presença no Texas já gerou mais de 56 mil empregos diretos e indiretos e um impacto econômico estimado em mais de US$ 28 bilhões desde 2024.