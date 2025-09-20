Pop

Batman Day celebra herói sombrio da DC com exibição de filmes clássicos

LEGO Batman: O Filme e Batman Eternamente voltam a exibição em salas de cinema de todo o Brasil

Herói clássico da DC Comics ganha reexibição de seus filmes por todo o Brasil (DC Comic/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 18h39.

O Batman Day vai ser celebrado neste domingo, 21, e os fãs da personagem da DC Comics terão oportunidade de assistir a filmes do morcego em todo o País. LEGO Batman: O Filme (2017) e Batman Eternamente (1995) voltam às salas de cinema neste sábado, 20, e também no dia da comemoração em si.

O clássico Batman Eternamente completa 30 anos em 2025 e seu ator protagonista, Val Kilmer, faleceu neste ano, o que torna a homenagem ainda mais profunda para os fãs.

O longa narra o embate entre o herói de Gotham e dois de seus icônicos rivais, Duas Caras (Tommy Lee Jones) e o Charada (Jim Carrey).

A outra opção, mais adequada para toda a família, é Lego Batman: O Filme.

A animação clássica e bem-humorada conta como o super-herói aprende a trabalhar em equipe para vencer um grupo de inimigos desconhecidos. 

O Batman Day é celebrado anualmente desde  23 de julho de 2014. A personagem criada por Bill Finger e Bob Kane, da DC Comics, mobiliza fãs de todas as gerações, e seu “feriado” costuma ocorrer no terceiro final de semana de setembro.

