Adeus a Dolly Parton: entenda por que a cantora não cedeu 'I Will Always Love You' a Elvis Presley

Dolly Parton: cantora morreu nesta terça-feira, 25 (LEON NEAL/AFP)
Repórter
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16h04.
A cantora Dolly Parton morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, ela se tornou uma das figuras mais conhecidas da cultura popular dos Estados Unidos, com trabalhos na música, no cinema e nos negócios.
Entre as canções que escreveu está “I Will Always Love You”, lançada originalmente em 1974. Décadas depois, a música ganharia fama mundial na voz de Whitney Houston. Antes disso, porém, Parton teve a oportunidade de ver Elvis Presley gravar sua própria versão da canção — mas acabou recusando o acordo.
Em uma entrevista à BBC Radio 2, Parton explicou que não foi exatamente Elvis quem ela recusou. O problema envolveu, na verdade, o empresário do cantor, o coronel Tom Parker, que exigia participação nos direitos autorais da música.
“Elvis amava a música”, contou Parton.
Segundo ela, Parker telefonou na véspera da gravação e informou que Presley não gravava músicas sem que tivesse direito de publicação ou, pelo menos, metade dos direitos.
Parton, no entanto, não aceitou. Na época, “I Will Always Love You” já havia chegado ao primeiro lugar da parada Billboard Hot Country Songs e era considerada por ela o copyright mais importante de sua editora musical.
A decisão não foi fácil. Em uma entrevista à CMT, em 2006, a cantora contou que chorou durante toda a noite após recusar a proposta. Pessoas próximas chegaram a dizer que ela estava “louca” por não abrir mão dos direitos para Elvis Presley.
Anos depois, a escolha se mostrou financeiramente acertada. Em 1992, Whitney Houston gravou “I Will Always Love You” para a trilha sonora do filme “O Guarda-Costas”. A versão passou 14 semanas no topo da Billboard Hot 100 e transformou a composição em um fenômeno cultural. Parton afirmou posteriormente que os ganhos com a versão de Houston seriam suficientes para que ela pudesse comprar Graceland, a famosa propriedade de Elvis em Memphis.
Apesar de nunca ter acontecido a gravação de Elvis, Parton voltou ao tema anos depois. Para seu álbum “Rockstar”, ela escreveu uma música chamada “I Dreamed About Elvis”, inspirada em um sonho no qual o cantor interpretava “I Will Always Love You”. Para a gravação, contou com Ronnie McDowell, músico que trabalhou na estrada com Presley e cuja voz, segundo Parton, se assemelha a do cantor.