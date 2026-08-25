Adeus a Dolly Parton: relembre as 10 músicas mais marcantes da carreira da cantora

A cantora Dolly Parton morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos. A morte foi confirmada pela família da artista em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Parton ultrapassou as fronteiras da música country e se tornou uma das figuras mais reconhecidas da cultura popular dos Estados Unidos.

Cantora, compositora, atriz, empresária e filantropa, ela saiu de uma família pobre das montanhas do Tennessee e construiu uma trajetória marcada por sucessos que atravessaram gerações. Entre suas obras mais conhecidas estão “Jolene”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”.

A seguir, veja quais são as dez músicas mais icônicas de Dolly Parton, segundo uma lista da Billboard divulgada no começo do ano.

10. “Two Doors Down”

A música teve pouco impacto nas paradas country e apareceu inicialmente como lado B de “It’s All Wrong, But It’s All Right”, que chegou ao primeiro lugar. Com uma melodia mais pop, porém, “Two Doors Down” encontrou público fora do gênero e se tornou uma rara entrada de Parton no top 20 da Billboard Hot 100 sem também ser um sucesso country.

9. “9 to 5”

Lançada em 1980, “9 to 5” ajudou a consolidar Parton na cultura pop. A música fez parte do filme de mesmo nome, estrelado pela cantora ao lado de Lily Tomlin, Jane Fonda e Dabney Coleman.

A faixa, que abordava a rotina de trabalhadores submetidos a longas jornadas e baixos salários, alcançou o primeiro lugar nas paradas Hot 100, Hot Country Songs e Adult Contemporary.

8. “Coat of Many Colors”

A música nasceu de uma lembrança da infância de Parton. Em 1969, a cantora teve a ideia para a balada nostálgica, mas, sem papel à mão, escreveu a letra em um recibo de lavanderia.

Dois anos depois, a faixa chegou ao quarto lugar da Hot Country Songs. Décadas mais tarde, a história também inspirou dois filmes para a televisão produzidos pela NBC.

7. “Love Is Like a Butterfly”

Lançada em 1974, quando Parton começava uma nova fase profissional, a música chegou ao primeiro lugar das paradas. A faixa é marcada por uma melodia que se tornou uma das mais reconhecíveis de seu repertório.

6. “Old Flames Can't Hold a Candle to You”

A música chegou ao primeiro lugar da Hot Country Songs em 1980, em um momento em que Parton enfrentava críticas por sua aproximação com o mercado pop.

A faixa reforçou que a cantora ainda mantinha sua identidade country. Na música, Parton fala sobre o passado amoroso e tranquiliza o parceiro sobre relacionamentos anteriores.

5. “Touch Your Woman”

Lançada em 1972, a música representou uma das primeiras tentativas de Parton de gravar uma canção de amor direta, em vez de apostar em histórias nostálgicas relacionadas às suas raízes nas montanhas.

Algumas rádios se recusaram a tocar a faixa por considerá-la sexualmente sugestiva. Ainda assim, a música ajudou a consolidar Parton como uma das principais cantoras e compositoras de sua geração.

4. “Here You Come Again”

Um caso incomum na carreira de Parton: ela não escreveu a música e também não foi a primeira artista a gravá-la. A composição de Barry Mann e Cynthia Weil havia sido pensada para Brenda Lee e aparecido anteriormente em uma gravação de B.J. Thomas.

A versão de Parton, lançada em 1977, chegou ao primeiro lugar da Hot Country Songs, ao segundo da Adult Contemporary e ao terceiro da Hot 100.

3. “Jolene”

Uma das músicas que mais marcaram a carreira de Parton, “Jolene” chegou ao primeiro lugar da Hot Country Songs.

A canção foi inspirada por duas situações diferentes: uma menina que pediu um autógrafo a Parton após um show e uma caixa de banco que, segundo a cantora, flertava com seu marido, Carl, no início do casamento.

Ao longo dos anos, Parton voltou à música em diferentes versões, incluindo colaborações com Pentatonix e Miley Cyrus, sua afilhada.

2. “The Bargain Store”

Lançada em 1975, a música é considerada uma das gravações menos reconhecidas do repertório de Parton. A letra trata do desgaste emocional provocado por relacionamentos anteriores e da decisão de seguir em frente em busca de um novo amor.

O tema gerou resistência de algumas rádios na época, mas chegou ao primeiro lugar da Hot Country Songs e ao top 40 da parada Adult Contemporary.

1. “I Will Always Love You”

Entre as músicas mais conhecidas de Parton está “I Will Always Love You”, escrita em 1974, quando a cantora decidiu encerrar sua parceria profissional com Porter Wagoner.

A música se tornou um dos grandes clássicos de sua carreira e foi sucesso para Parton em três momentos diferentes: 1974, 1982 e 1995.

Em 1992, Whitney Houston levou a canção a um novo patamar ao gravá-la para a trilha sonora do filme “O Guarda-Costas”. A versão permaneceu por 14 semanas no primeiro lugar da Billboard Hot 100.