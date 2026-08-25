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Dolly Parton e Stranger Things: relembre o clássico da cantora que o seriado reviveu

Lançada em 1983, a canção foi originalmente gravada para o álbum Eyes That See in the Dark, de Kenny Rogers, um dos maiores nomes do country de todos os tempos

(Reprodução Instagram)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15h34.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 15h38.

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A série Stranger Things, da Netflix, ficou conhecida por resgatar sucessos dos anos 1980 e apresentá-los a uma nova geração. Entre as músicas que fizeram parte da trilha sonora da produção está “Islands in the Stream”, dueto clássico de Dolly Parton e Kenny Rogers, utilizado na segunda temporada da série. A cantorra morreu nesta terça-feira, aos 80 anos.

A música é tocada no segundo episódio da 2ª temporada de Stranger Things, intitulado“Trick or Treat, Freak”. A canção aparece durante uma cena ambientada nas celebrações de Halloween da cidade de Hawkins, ajudando a reforçar o clima nostálgico dos anos 1980 que caracteriza a série.

Ela é ouvida numa cena romântica envolvendo Joyce Byers (Winona Ryder) e Bob Newby (Sean Astin), namorado da personagem na segunda temporada. Joyce e Bob dançam lentamente na sala de casa ao som de “Islands in the Stream”, enquanto Bob tenta tranquilizá-la sobre as preocupações com Will. Durante a conversa, ele sugere que os dois deixem Hawkins e comecem uma nova vida em outro lugar.

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Dos Bee Gees?

Lançada em 1983, a canção foi originalmente gravada para o álbum Eyes That See in the Dark, de Kenny Rogers, um dos maiores nomes do country de todos os tempos. O curioso é que a música havia sido concebida pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, do Bee Gees, para ser interpretada por Marvin Gaye. No entanto, durante as gravações, Dolly Parton foi convidada a participar do projeto, transformando a faixa em um dos duetos mais famosos da história da música popular.

O resultado foi imediato: “Islands in the Stream” alcançou o topo das paradas dos Estados Unidos, liderando simultaneamente os rankings pop, country e adulto contemporâneo. A química entre Dolly Parton e Kenny Rogers também deu início a uma parceria artística de décadas, marcada por outras gravações e apresentações memoráveis.

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Stranger Things: segunda temporada na Netflix (Netflix/Divulgação)

Mais de quatro décadas após o lançamento, “Islands in the Stream” continua sendo considerada uma das maiores canções da música country-pop.

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