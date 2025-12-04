CCXP 2025: como chegar, estacionamento e quanto custa comer no evento

Nesta semana, entre os dias 4 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo recebe e um dos eventos mais esperados da cultura pop, a Comic Con Experience 2025 (CCXP).

Com diversos palcos e painéis simultâneos, estandes interativos e sessões de autógrafo, a CCXP 25 reúne os principais debates e lançamentos sobre cinema, super-heróis, animes, histórias em quadrinhos e mundo geek.

O evento ocorre no Jabaquara, Zona Sul, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes km 1,5.

Que horas abrem os portões da CCXP?

Quinta-feira (04/12/2025) : das 12h às 21h

sexta-feira (05/12/2025) das 12h às 21h

Sábado (06/12/2025): das 11h às 21h

Domingo (07/12/2025): das 11h às 20h

Em todos os dias do evento, a entrada antecipada será permitida para as credenciais EPIC PASS E UNLOCK. Os portadores desse tipo de ingresso podem entrar 1h antes da abertura para o público geral durante os quatro dias de festival.

Como chegar ao evento?

Metrô: A estação mais próxima é a Jabaquara, na Linha 1 Azul. É possível chegar ao local a pé, o que leva cerca de 15 minutos. Também estão disponíveis ônibus que ligam a estação de metrô ao São Paulo Expo.

Transfer: A CCXP oferece transfer gratuito, de ida e volta, entre a estação Santos-Imigrantes do Metrô (Linha 2-Verde) e o São Paulo Expo, em todos os dias do festival, das 8h às 23h. O serviço está sujeito à lotação.

CCXP: caminho do metrô Jabaquara até a CCXP (Google Maps/Reprodução)

Carro: Quem vai de carro ao evento pode usar o estacionamento da São Paulo Expo, localizado ao lado do pavilhão principal. Ele conta com 6.500 vagas e o preço para 12 horas é de R$ 90. Para acessar o local, o motorista deve entrar em uma das saídas da Rodovia Imigrantes, sinalizadas por placas escrito "Comitê Paralímpico" ou "São Paulo Expo".

CCXP 2025: estacionamento é disponível para visitantes (Google Maps/Reprodução)

Quanto custa comer na CCXP 25?

Os pontos de alimentação estão distribuídos por todo o evento, com food trucks e estandes fixos, oferecendo desde opções rápidas até refeições mais completas.

Entre os itens mais baratos está o pedaço de panetone, a R$ 16, de acordo com apuração da CNN. Já os sanduíches custam entre R$ 38 e R$ 40, enquanto os combos saem de R$ 60 a R$ 63.

Os crepes têm preço único de R$ 40, e as opções de comida chinesa variam de R$ 50 a R$ 57. Os pratos de massa aparecem como algumas das refeições mais caras, com valores entre R$ 50 e R$ 69.

Para quem busca doces e lanches, os churros custam de R$ 22 a R$ 25, a pipoca varia de R$ 20 a R$ 40, o milk-shake de 300 ml sai a R$ 28 e as raspadinhas ficam entre R$ 23 e R$ 25.

A CCXP 2025 também conta com pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo evento.

Veja os destaques da programação da CCXP 25:

04 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

14h45 - CCXP Apresenta: Tom Wlaschiha

- CCXP Apresenta: Tom Wlaschiha 16h45 - Rodrigo é o bicho!

- Rodrigo é o bicho! 17h45 - HBO MAX: "Cavaleiro dos Sete Reinos"

- HBO MAX: "Cavaleiro dos Sete Reinos" 18h45 - Brasil na tela do Prime Video: "Cangaço Novo" T2 e "Corrida dos Bichos"

Palco Omelete by BB

13h15 - Canal Brasil apresenta: " Delegado ", com participação de Johnny Massaro e Tânia Maria

- Canal Brasil apresenta: " ", com participação de Johnny Massaro e Tânia Maria 14h30 - Omelete apresenta: Dubladores do K-pop

- Omelete apresenta: Dubladores do K-pop 16h / 16h15 -Road to Hell by BB

-Road to Hell by BB 16h45 - Gaveta apresenta: Fã ou Hater?

- Gaveta apresenta: Fã ou Hater? 17h30/ 17h45 - Rodrigo Santoro

- Rodrigo Santoro 18h15 / 18h35 -"Cavaleiro dos Sete Reinos"

-"Cavaleiro dos Sete Reinos" 19h - Golden: um show de KPop (feat. Warzone)

- Golden: um show de KPop (feat. Warzone) 19h30 - Prime Video apresenta: "Cangaço Novo 2ª temporada"

- Prime Video apresenta: "Cangaço Novo 2ª temporada" 19h45 - Prime Video apresenta: "Corrida dos Bichos"

Palco Creators & Gamers

20h - Show - Supercombo

Palco Universe by Seara

14h - Studio Ghibli - Alimentando Corpo e Alma

05 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

13h45 - Mauricio 90 - Uma viagem no tempo

- Mauricio 90 - Uma viagem no tempo 18h45 - "Fallout": O Ermo continua

- "Fallout": O Ermo continua 20h - Diamond Films: "Marty Supreme"

Palco Omelete by BB

11h15/11h30 - Tom Wlaschiha

- Tom Wlaschiha 15h - Atelier de Cultura apresenta: Wicked e Shrek

- Atelier de Cultura apresenta: Wicked e Shrek 18h50/19h05 - "Marty Supreme"

- "Marty Supreme" 19h20 / 19h35 - "Fallout"

- "Fallout" 20h20 / 20h35 - Dominic Monaghan

Palco Blast!

15h30 - Canal Brasil apresenta: "Espelho"

Palco Universe by Seara

16h - 20 anos de "Power Rangers SPD"

- 20 anos de "Power Rangers SPD" 17h - Denilson Felix: Forró Otaku

06 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

14h45 - Disney+: a confirmar atração

- Disney+: a confirmar atração 18h - Imagem Filmes: "Bruna Surfistinha 2"

- Imagem Filmes: "Bruna Surfistinha 2" 19h - Paramount+: a confirmar atração

- Paramount+: a confirmar atração 20h - "The Boys": Uma celebração diabólica da série

Palco Omelete by BB

11h - Miles Morales - origem e futuro com a sua criadora Sara Pichelli

- Miles Morales - origem e futuro com a sua criadora Sara Pichelli 13h - Choque de Cultura: A série

- Choque de Cultura: A série 15h45/16h - Kathryn Newton

- Kathryn Newton 17h - Disney

- Disney 20h30 / 20h45 - "The Boys"

Palco Blast!

13h50 - Spotlight: Sara Pichelli + Homem-Aranha Gerações

- Spotlight: Sara Pichelli + Homem-Aranha Gerações 15h - Lançamentos da Panini

- Lançamentos da Panini 18h - Cinco Tipos de Medo

Palco Creators & Gamers

19h - Caso Bizarro

Palco Universe by Seara

16h - Versão Brasileira: Cantando na dublagem

07 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

11h45 - Pré - Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu

- Pré - Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu 13h45 - "Miraculous": Uma década de heróis e novas aventuras

- "Miraculous": Uma década de heróis e novas aventuras 17h25 - CCXP apresenta: Kathryn Newton

- CCXP apresenta: Kathryn Newton 18h - It: "Bem-vindos à Derry"

Palco Omelete by BB

13h15/ 13h30 - Misha Collins

- Misha Collins 14h15 - "Chorão: Só os Loucos Sabem"

- "Chorão: Só os Loucos Sabem" 15h - "Ladybug"

- "Ladybug" 18h / 18h15 - "Anaconda"

- "Anaconda" 18h35/ 18h50 - It: Bem-vindos a Derry!

Palco Blast!

13h - Pedro Bandeira e "A Droga da Obediência"

- Pedro Bandeira e "A Droga da Obediência" 14h - "Perfeitos Desconhecidos"

- "Perfeitos Desconhecidos" 15h - "Chorão: Só os Loucos Sabem"

- "Chorão: Só os Loucos Sabem" 18h - Corrida das Blogueiras 7: Uma produção DiaTV

- Corrida das Blogueiras 7: Uma produção DiaTV 19h - Tiny Desk BR na Mesinha

Palco Creators & Gamers

19h20 - Rádio Mix apresenta Fresno

Palco Universe by Seara

15h - O Brasil é sucesso no Pokémon Go!

Acesse a programação completa no site oficial da Comic Con Experience 2025.