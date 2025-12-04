Pop

CCXP 2025: como chegar, estacionamento e quanto custa comer no evento

O evento de cultura pop acontece na cidade de São Paulo entre os dias 4 e 7 de dezembro

CCXP 2025: evento ocorre no São Paulo Expo, no Jabaquara (Amanda/CCXP/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13h28.

Nesta semana, entre os dias 4 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo recebe e um dos eventos mais esperados da cultura pop, a Comic Con Experience 2025 (CCXP).

Com diversos palcos e painéis simultâneos, estandes interativos e sessões de autógrafo, a CCXP 25 reúne os principais debates e lançamentos sobre cinema, super-heróis, animes, histórias em quadrinhos e mundo geek.

O evento ocorre no Jabaquara, Zona Sul, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes km 1,5.

Que horas abrem os portões da CCXP?

  • Quinta-feira (04/12/2025) : das 12h às 21h
  • sexta-feira (05/12/2025) das 12h às 21h
  • Sábado (06/12/2025): das 11h às 21h
  • Domingo (07/12/2025): das 11h às 20h

Em todos os dias do evento, a entrada antecipada será permitida para as credenciais EPIC PASS E UNLOCK. Os portadores desse tipo de ingresso podem entrar 1h antes da abertura para o público geral durante os quatro dias de festival.

Como chegar ao evento?

Metrô: A estação mais próxima é a Jabaquara, na Linha 1 Azul. É possível chegar ao local a pé, o que leva cerca de 15 minutos. Também estão disponíveis ônibus que ligam a estação de metrô ao São Paulo Expo.

Transfer: A CCXP oferece transfer gratuito, de ida e volta, entre a estação Santos-Imigrantes do Metrô (Linha 2-Verde) e o São Paulo Expo, em todos os dias do festival, das 8h às 23h. O serviço está sujeito à lotação.

CCXP: caminho do metrô Jabaquara até a CCXP (Google Maps/Reprodução)

Carro: Quem vai de carro ao evento pode usar o estacionamento da São Paulo Expo, localizado ao lado do pavilhão principal. Ele conta com 6.500 vagas e o preço para 12 horas é de R$ 90. Para acessar o local, o motorista deve entrar em uma das saídas da Rodovia Imigrantes, sinalizadas por placas escrito "Comitê Paralímpico" ou "São Paulo Expo".

CCXP 2025: estacionamento é disponível para visitantes (Google Maps/Reprodução)

Quanto custa comer na CCXP 25?

Os pontos de alimentação estão distribuídos por todo o evento, com food trucks e estandes fixos, oferecendo desde opções rápidas até refeições mais completas.

Entre os itens mais baratos está o pedaço de panetone, a R$ 16, de acordo com apuração da CNN. Já os sanduíches custam entre R$ 38 e R$ 40, enquanto os combos saem de R$ 60 a R$ 63.

Os crepes têm preço único de R$ 40, e as opções de comida chinesa variam de R$ 50 a R$ 57. Os pratos de massa aparecem como algumas das refeições mais caras, com valores entre R$ 50 e R$ 69.

Para quem busca doces e lanches, os churros custam de R$ 22 a R$ 25, a pipoca varia de R$ 20 a R$ 40, o milk-shake de 300 ml sai a R$ 28 e as raspadinhas ficam entre R$ 23 e R$ 25.

A CCXP 2025 também conta com pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo evento.

Veja os destaques da programação da CCXP 25:

04 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

  • 14h45 - CCXP Apresenta: Tom Wlaschiha
  • 16h45 - Rodrigo é o bicho!
  • 17h45 - HBO MAX: "Cavaleiro dos Sete Reinos"
  • 18h45 - Brasil na tela do Prime Video: "Cangaço Novo" T2 e "Corrida dos Bichos"

Palco Omelete by BB

  • 13h15 - Canal Brasil apresenta: "Delegado", com participação de Johnny Massaro e Tânia Maria
  • 14h30 - Omelete apresenta: Dubladores do K-pop
  • 16h / 16h15 -Road to Hell by BB
  • 16h45 - Gaveta apresenta: Fã ou Hater?
  • 17h30/ 17h45 - Rodrigo Santoro
  • 18h15 / 18h35 -"Cavaleiro dos Sete Reinos"
  • 19h - Golden: um show de KPop (feat. Warzone)
  • 19h30 - Prime Video apresenta: "Cangaço Novo 2ª temporada"
  • 19h45 - Prime Video apresenta: "Corrida dos Bichos"

Palco Creators & Gamers

  • 20h - Show - Supercombo

Palco Universe by Seara

  • 14h - Studio Ghibli - Alimentando Corpo e Alma

05 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

  • 13h45 - Mauricio 90 - Uma viagem no tempo
  • 18h45 - "Fallout": O Ermo continua
  • 20h - Diamond Films: "Marty Supreme"

Palco Omelete by BB

  • 11h15/11h30 -  Tom Wlaschiha
  • 15h - Atelier de Cultura apresenta: Wicked e Shrek
  • 18h50/19h05 - "Marty Supreme"
  • 19h20 / 19h35 -  "Fallout"
  • 20h20 / 20h35 - Dominic Monaghan

Palco Blast!

  • 15h30 - Canal Brasil apresenta: "Espelho"

Palco Universe by Seara

  • 16h - 20 anos de "Power Rangers SPD"
  • 17h - Denilson Felix: Forró Otaku

06 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

  • 14h45 - Disney+: a confirmar atração
  • 18h - Imagem Filmes: "Bruna Surfistinha 2"
  • 19h - Paramount+: a confirmar atração
  • 20h - "The Boys": Uma celebração diabólica da série

Palco Omelete by BB

  • 11h - Miles Morales - origem e futuro com a sua criadora Sara Pichelli
  • 13h - Choque de Cultura: A série
  • 15h45/16h - Kathryn Newton
  • 17h - Disney
  • 20h30 / 20h45  - "The Boys"

Palco Blast!

  • 13h50 - Spotlight: Sara Pichelli + Homem-Aranha Gerações
  • 15h - Lançamentos da Panini
  • 18h - Cinco Tipos de Medo

Palco Creators & Gamers

  • 19h - Caso Bizarro

Palco Universe by Seara

  • 16h - Versão Brasileira: Cantando na dublagem

07 de dezembro

Palco Thunder by Claro tv+

  • 11h45 - Pré - Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu
  • 13h45 - "Miraculous": Uma década de heróis e novas aventuras
  • 17h25 - CCXP apresenta: Kathryn Newton
  • 18h - It:  "Bem-vindos à Derry"

Palco Omelete by BB

  • 13h15/ 13h30 - Misha Collins
  • 14h15 - "Chorão: Só os Loucos Sabem"
  • 15h - "Ladybug"
  • 18h / 18h15 - "Anaconda"
  • 18h35/ 18h50 - It: Bem-vindos a Derry!

Palco Blast!

  • 13h - Pedro Bandeira e "A Droga da Obediência"
  • 14h - "Perfeitos Desconhecidos"
  • 15h - "Chorão: Só os Loucos Sabem"
  • 18h - Corrida das Blogueiras 7: Uma produção DiaTV
  • 19h - Tiny Desk BR na Mesinha

Palco Creators & Gamers

  • 19h20 - Rádio Mix apresenta Fresno

Palco Universe by Seara

  • 15h - O Brasil é sucesso no Pokémon Go!

Acesse a programação completa no site oficial da Comic Con Experience 2025. 

 

