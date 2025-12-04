CCXP 2025: como chegar, estacionamento e quanto custa comer no evento

Nesta semana, entre os dias 4 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo recebe e um dos eventos mais esperados da cultura pop, a Comic Con Experience 2025 (CCXP).
Com diversos palcos e painéis simultâneos, estandes interativos e sessões de autógrafo, a CCXP 25 reúne os principais debates e lançamentos sobre cinema, super-heróis, animes, histórias em quadrinhos e mundo geek.
O evento ocorre no Jabaquara, Zona Sul, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes km 1,5.
Que horas abrem os portões da CCXP?
Quinta-feira (04/12/2025) : das 12h às 21h
sexta-feira (05/12/2025) das 12h às 21h
Sábado (06/12/2025): das 11h às 21h
Domingo (07/12/2025): das 11h às 20h
Em todos os dias do evento, a entrada antecipada será permitida para as credenciais EPIC PASS E UNLOCK. Os portadores desse tipo de ingresso podem entrar 1h antes da abertura para o público geral durante os quatro dias de festival.
Como chegar ao evento?
Metrô: A estação mais próxima é a Jabaquara, na Linha 1 Azul. É possível chegar ao local a pé, o que leva cerca de 15 minutos. Também estão disponíveis ônibus que ligam a estação de metrô ao São Paulo Expo.
Transfer: A CCXP oferece transfer gratuito, de ida e volta, entre a estação Santos-Imigrantes do Metrô (Linha 2-Verde) e o São Paulo Expo, em todos os dias do festival, das 8h às 23h. O serviço está sujeito à lotação.
CCXP: caminho do metrô Jabaquara até a CCXP (Google Maps/Reprodução)
Carro: Quem vai de carro ao evento pode usar o estacionamento da São Paulo Expo, localizado ao lado do pavilhão principal. Ele conta com 6.500 vagas e o preço para 12 horas é de R$ 90. Para acessar o local, o motorista deve entrar em uma das saídas da Rodovia Imigrantes, sinalizadas por placas escrito "Comitê Paralímpico" ou "São Paulo Expo".
CCXP 2025: estacionamento é disponível para visitantes (Google Maps/Reprodução)
Quanto custa comer na CCXP 25?
Os pontos de alimentação estão distribuídos por todo o evento, com food trucks e estandes fixos, oferecendo desde opções rápidas até refeições mais completas.
Entre os itens mais baratos está o pedaço de panetone, a R$ 16, de acordo com apuração da CNN. Já os sanduíches custam entre R$ 38 e R$ 40, enquanto os combos saem de R$ 60 a R$ 63.
Os crepes têm preço único de R$ 40, e as opções de comida chinesa variam de R$ 50 a R$ 57. Os pratos de massa aparecem como algumas das refeições mais caras, com valores entre R$ 50 e R$ 69.
Para quem busca doces e lanches, os churros custam de R$ 22 a R$ 25, a pipoca varia de R$ 20 a R$ 40, o milk-shake de 300 ml sai a R$ 28 e as raspadinhas ficam entre R$ 23 e R$ 25.
A CCXP 2025 também conta com pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo evento.
Veja os destaques da programação da CCXP 25:
04 de dezembro
Palco Thunder by Claro tv+
14h45- CCXP Apresenta: Tom Wlaschiha
16h45- Rodrigo é o bicho!
17h45- HBO MAX:"Cavaleiro dos Sete Reinos"
18h45- Brasil na tela do Prime Video: "Cangaço Novo" T2 e "Corrida dos Bichos"
Palco Omelete by BB
13h15- Canal Brasil apresenta: "Delegado", com participação de Johnny Massaro e Tânia Maria