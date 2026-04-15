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De Bob Sinclar a RBD: veja os recados que emocionaram os brothers no BBB 26

Participantes receberam recados especiais e reviveram momentos marcantes do reality nesta quarta-feira, 15

BBB 26: festa cooler do pijama traz mensagens de artistas e emociona brothers na reta final (Reprodução/Globo)

BBB 26: festa cooler do pijama traz mensagens de artistas e emociona brothers na reta final (Reprodução/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de abril de 2026 às 23h38.

Última atualização em 15 de abril de 2026 às 23h48.

A reta final do BBB 26 ganhou um clima nostálgico e emocionante com a festa do pijama, que levou uma "cápsula do tempo" para os brothers. Além de reverem VTs com momentos marcantes da temporada, os participantes foram surpreendidos com recados especiais de artistas que têm ligação direta com suas trajetórias dentro e fora da casa.

Confira abaixo a mensagem que cada brother recebeu:

Recados dos participantes

Ana Paula

Para Ana Paula Renault, o destaque foi Bob Sinclar, dono do hit "World, Hold On", que virou trilha recorrente de suas danças ao longo do reality. No vídeo, o DJ agradeceu pela repercussão da música no programa e elogiou a performance da sister.

"Olá, Brasil! Aqui é o Bob Sinclar. Obrigado, BBB, por tocar tanta vezes a minha música. Ana Paula, obrigado pela sua performance incrível de 'World, Hold On'. Recebi muitas mensagens do Brasil por sua causa", disse o artista.

Ana Paulo reagiu em êxtase: "Bob Sinclar is in the house!", enquanto Jordana se surpreendeu: "Eu tô chocada!".

Milena

Já Milena recebeu uma mensagem de Christian Chávez, integrante do fenômeno mexicano RBD. "Olá, tia Milena! Aqui é o Christian Chávez. Não poderia deixar de passar por aqui pra te mandar um beijo e te desejar toda a sorte do mundo, de coração", disse o cantor.

Fã declarada, a mineira foi à loucura: "Ele sabe que eu existo!".

Aqui fora, Alfonso Herrera, também ex-integrante da banda, mandou uma mensagem para Milena por meio das redes sociais.

"Querida, Milena, te mando um grande abraço. Obrigado pelo carinho e entrega que tem colocado em tudo. Admiro muito a sua resiliência e a forma como você conseguiu seguir em frente, mesmo quando o caminho foi íngrime. Há uma força genuína na sua história e na maneira como você escolheu continuar. Obrigada por se abrir com tanta sinceridade. Com muito respeito, Poncho", escreveu ele.

Boneco

Lazzo Matumbi enviou um recado emocionante para Leandro Boneco, admirador declarado do artista. "Minha alma resiste, e meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom, e o que é bom, também deve ser meu. Você tá representando a resistência negra brasileira. Muito obrigado por você colocar a minha música como tema dessa resistência", disse.

Em seguida, reforçou o apoio ao brother: "Irmão, tá toda a Bahia, eu, Lilica, toda a galera de Salvador torcendo por você. Axé!".

Jordana

Jordana, por sua vez, foi surpreendida pela banda Kid Abelha, com uma mensagem especial de Paula Toller. "Oi, Jordana! Tudo bem? Você é fã das nossas músicas, então a gente está super feliz. Eu queria aqui passar pra falar da sua mãe e pra falar de você. Te desejar uma boa sorte no BBB", disse a cantora.

Emocionada, a sister reage: "Você tem noção disso, mãe?".

Juliano Floss

Fechando a sequência, Juliano recebeu o apoio de seus parceiros musicais Cly G e Lanzin, com quem gravou a faixa "Babylon" antes do confinamento. "Fala, Juju! Parabéns demais por ter chegado nesse Top 5", diz Lanzin. "Nós estamos muito orgulhosos. Continua firme e forte aí, irmão", complementa Cly G.

Surpreso, o brother reagiu ao vídeo: "Eles que fazem as músicas comigo. Não esperava ver eles".

Mensagens coletivas

Para completar, os participantes receberam recados coletivos de Xande de Pilares e Sarah Beatriz.

"Estamos todos sempre em busca da felicidade e da vitória, de ultrapassar obstáculos. Parabéns a vocês por estar chegando esse momento tão importante, por terem suportando tanta coisa dentro dessa casa e é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Boa sorte a todos, saúde e paz, sempre", disse o cantor, após recitar a canção "Aprendiz".

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Logo depois, os brothers assistiram ao recador da cantora. "Oi, galera do BBB 26! Eu estou passando aqui para falar que eu fiquei muito emocionada e feliz como a minha canção tocou o coração de vocês, foi lindo ver. 'Todavia me alegrarei', que Jesus possa abençoar vocês. Como é bom ver essa mensagem em todos os lugares e meu coração se enche de alegria porque esse é o propósito que Deus tem na minha vida e eu fico extremamente feliz. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês!".

Com quitutes especiais e um clima descontraído, a festa do pijama se consolidou como um dos momentos mais simbólicos da reta final - com memória e emoção.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

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