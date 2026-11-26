BBB 27: entre os nomes que circulam estão um ex-brother eliminado na segunda semana e uma participante que ficou a um Paredão da final (Reprodução / @liakhey/Instagram)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14h01.
Lia Khey e Rodrigo Mussi teriam sido procurados pela Globo para integrar os Veteranos do “BBB 27”, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. André Martinelli e Flay também aparecem em listas de possíveis nomes. A Globo confirmou a volta do grupo e ainda não divulgou seus integrantes.
Lia Khey ficou a um Paredão da final do "BBB 10". Rodrigo Mussi saiu na segunda semana do "BBB 22". Os dois estão entre os ex-participantes que a Globo teria procurado para integrar o grupo dos Veteranos do "BBB 27", segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo.
André Martinelli também aparece em listas de cotados, enquanto Flay foi apontada pelo site Alfinetei como um nome que poderia voltar ao jogo. A Globo confirmou a presença dos Veteranos na próxima edição, e a divulgação dos integrantes do grupo segue sem data oficial.
Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado de sua edição. Ele recebeu 48,45% dos votos em um Paredão contra Natália Deodato e Jessilane Alves. Desde que deixou o reality, o ex-brother já declarou em entrevistas que aceitaria uma nova chance no programa, segundo o Notícias da TV.
A dançarina disputou cinco Paredões e terminou a décima edição em quarto lugar. Lia saiu com 51% dos votos em uma disputa com Fernanda, que ficou com a última vaga na final ao lado de Marcelo Dourado e Cadu.
Segundo a coluna Outro Canal, Lia já havia recebido um convite para o "BBB 26" e recusou a proposta. A decisão abriu espaço para Ana Paula Renault, que entrou como Veterana e venceu a edição.
O nome de André Martinelli apareceu em uma lista publicada pelo perfil Central Reality na segunda-feira, 23.
No "BBB 13", André ganhou o apelido de "príncipe" de Fernanda Keulla, com quem viveu um romance na casa. Os dois se enfrentaram no 12º Paredão. Ele saiu com 74,87% dos votos, e Fernanda terminou a edição como campeã.
Flayslane, conhecida como Flay, apareceu em uma lista do Alfinetei de ex-participantes que poderiam voltar ao programa. A publicação apresentou a cantora como uma sugestão para os Veteranos.
Depois da estreia do "BBB 26", Flay contou que havia sido convidada para a edição. Segundo a cantora paraibana, a Globo retirou o convite após o Portal LeoDias divulgar a informação.
No "BBB 20", Flay escapou de um Paredão por 0,58 ponto percentual em uma disputa com Marcela Mc Gowan e Babu Santana. Ela foi eliminada na berlinda seguinte, com 63% dos votos, contra Babu e Thelma Assis. Em 2023, venceu o "The Masked Singer Brasil" com a fantasia de DJ Vitória-Régia.
O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, com apresentação de Tadeu Schmidt. A edição vai reunir Pipoca, Camarote e Veteranos e tem duração prevista de 100 dias. A seleção nas Casas de Vidro acontece de 8 a 10 de janeiro, antes da estreia.