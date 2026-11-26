Lia Khey ficou a um Paredão da final do "BBB 10". Rodrigo Mussi saiu na segunda semana do "BBB 22". Os dois estão entre os ex-participantes que a Globo teria procurado para integrar o grupo dos Veteranos do "BBB 27", segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo.

André Martinelli também aparece em listas de cotados, enquanto Flay foi apontada pelo site Alfinetei como um nome que poderia voltar ao jogo. A Globo confirmou a presença dos Veteranos na próxima edição, e a divulgação dos integrantes do grupo segue sem data oficial.

Rodrigo Mussi saiu no segundo Paredão do 'BBB 22'

Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado de sua edição. Ele recebeu 48,45% dos votos em um Paredão contra Natália Deodato e Jessilane Alves. Desde que deixou o reality, o ex-brother já declarou em entrevistas que aceitaria uma nova chance no programa, segundo o Notícias da TV.

Lia Khey ficou a um passo da final do 'BBB 10'

A dançarina disputou cinco Paredões e terminou a décima edição em quarto lugar. Lia saiu com 51% dos votos em uma disputa com Fernanda, que ficou com a última vaga na final ao lado de Marcelo Dourado e Cadu.

Segundo a coluna Outro Canal, Lia já havia recebido um convite para o "BBB 26" e recusou a proposta. A decisão abriu espaço para Ana Paula Renault, que entrou como Veterana e venceu a edição.

André Martinelli enfrentou a futura campeã no 'BBB 13'

O nome de André Martinelli apareceu em uma lista publicada pelo perfil Central Reality na segunda-feira, 23.

No "BBB 13", André ganhou o apelido de "príncipe" de Fernanda Keulla, com quem viveu um romance na casa. Os dois se enfrentaram no 12º Paredão. Ele saiu com 74,87% dos votos, e Fernanda terminou a edição como campeã.

Flay foi sugerida para uma volta ao reality

Flayslane, conhecida como Flay, apareceu em uma lista do Alfinetei de ex-participantes que poderiam voltar ao programa. A publicação apresentou a cantora como uma sugestão para os Veteranos.

Depois da estreia do "BBB 26", Flay contou que havia sido convidada para a edição. Segundo a cantora paraibana, a Globo retirou o convite após o Portal LeoDias divulgar a informação.

No "BBB 20", Flay escapou de um Paredão por 0,58 ponto percentual em uma disputa com Marcela Mc Gowan e Babu Santana. Ela foi eliminada na berlinda seguinte, com 63% dos votos, contra Babu e Thelma Assis. Em 2023, venceu o "The Masked Singer Brasil" com a fantasia de DJ Vitória-Régia.

Quando estreia o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, com apresentação de Tadeu Schmidt. A edição vai reunir Pipoca, Camarote e Veteranos e tem duração prevista de 100 dias. A seleção nas Casas de Vidro acontece de 8 a 10 de janeiro, antes da estreia.