Quem chega para ficar famoso, quem já tem fãs e quem conhece o caminho até o confessionário: o "BBB 27" reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos. A combinação coloca no mesmo confinamento anônimos, celebridades e ex-participantes do reality.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, a temporada estreia em 11 de janeiro de 2027, com duração de 100 dias. A diferença entre os grupos está no perfil de quem entra na casa e na experiência que cada participante traz para a disputa.

Veja o que define cada um:

Pipoca

O grupo Pipoca reúne os participantes selecionados como anônimos. São pessoas que chegam ao reality por meio do processo de seleção, com histórias, profissões e rotinas que o público passa a conhecer durante o programa. A categoria ganhou esse nome na divisão entre anônimos e famosos adotada no "BBB 20".

No "BBB 27", os candidatos desse grupo terão uma etapa de exposição antes da entrada na casa principal. De 8 a 10 de janeiro, o "Seleção BBB" acompanhará o confinamento nas Casas de Vidro, espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, que definirão parte do elenco.

Além de disputar uma vaga, os candidatos participarão de provas que darão poderes para usar na temporada. Assim, a seleção também poderá influenciar os primeiros movimentos do jogo.

Camarote

O Camarote é formado por personalidades que já têm uma trajetória pública antes de entrar no programa. A categoria reúne famosos convidados pela produção, como artistas, influenciadores e atletas.

A divisão estreou no "BBB 20", em 2020, com nomes como Babu Santana, Manu Gavassi, Bianca Andrade e Rafa Kalimann. Desde então, o encontro entre celebridades e anônimos passou a fazer parte do formato.

Veteranos

Os Veteranos são participantes de edições anteriores que recebem uma nova oportunidade de disputar o programa. O critério que define a categoria é a passagem pelo próprio reality.

Esse grupo já conhece a experiência de viver sob as câmeras, enfrentar votações e conviver com adversários. Na nova participação, cada ex-BBB também carrega a memória que o público tem de sua trajetória anterior.

O modelo com Pipocas, Camarotes e Veteranos foi adotado no "BBB 26", com a presença de Alberto Cowboy, Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e outros, e está confirmado para 2027.

Outras novidades do 'BBB 27'

O "BBB 27" também terá mudanças na programação. Aos domingos, o reality será dividido em duas edições: a primeira, após o "Temperatura Máxima", dará início à formação do Paredão. A segunda, depois do "Fantástico", concluirá a dinâmica com a Prova Bate e Volta e a definição dos emparedados.

O Sincerão ganhará um formato mais ágil e “gamificado”, segundo Tadeu Schmidt. A dinâmica terá elementos de jogo para movimentar os embates entre os participantes.

Nas Casas de Vidro, espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, os candidatos disputarão a preferência do público e participarão de provas diárias que darão vantagens para usar na casa principal. A etapa será acompanhada pelo "Seleção BBB", entre 8 e 10 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt. Os poderes conquistados poderão influenciar o jogo desde a estreia do "BBB 27", em 11 de janeiro.

Às terças-feiras, a primeira entrevista com o eliminado acontecerá na TV Globo, logo após o programa. A conversa terá plateia e a participação de um fã e um hater. O participante também verá suas redes sociais e fará a primeira ligação telefônica ao vivo após deixar o confinamento. Na sequência, a entrevista continuará no "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay.